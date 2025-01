Tisza Szigetet alapított Debrecenben Tóth Imre, azaz Bruti – írja a 444. A humorista júniusban még a Magyar Kétfarkú Kutyapárt jelöltjeként indult az európai parlamenti választáson, ő képviselte az MKKP-t a köztévén rendezett vitán is.

Bruti a Kutyapártnak nem volt sem tagja, sem passzivistája, most azonban el is köszönt a párttól, hogy megalapítsa a Tisza Szigetet lakóhelyén, Debrecenben. A közösség célja elsősorban az akkugyárak elleni fellépés lesz.A humorista a portálnak elmondta, hogy szimpatikus számára, amit az MKKP csinál, de a városban marginális a tevékenységük, nagyon sok munkát kellett volna beletennie, hogy felépítsen valamit, és a Tiszával szemben nem is lett volna értelme.

Bruti arról is beszámolt, hogy átbeszélte Magyar Péterrel a debreceni helyzetet és az akkumulátorgyárak problémáját, ekkor döntött úgy, hogy inkább a Tiszával dolgozik együtt, és Tisza Szigetet alapít, amelyet végül Tiszta Tisza Sziget – Debrecen néven hoztak létre, és amelyhez többen csatlakoztak a gyárak ellen tiltakozó Mikepércsi Anyák egyesület tagjai közül is.

Bruti már felszólalt azon az októberi, a közmédia elleni tüntetésen is, amelyet a Tisza Párt szervezett. A júniusi választás után a HVG-nek interjút adott a humorista, amelyben többek között arról is beszélt, hogy négy kilométerre lakik a debreceni akkumulátorgyártól, valamint arról is, hogy az MKKP nem igazán aktív a városban.