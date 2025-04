Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"06337d88-2a06-47c2-82d8-2f07430e7c5b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vendégek két külön incidenst is jelentettek, amely során kártevőt találtak az ételben, úgyhogy soron kívüli nagytakarítást rendeltek el a vállalatnál.","shortLead":"Vendégek két külön incidenst is jelentettek, amely során kártevőt találtak az ételben, úgyhogy soron kívüli...","id":"20250330_Japan-gyorsetterem-leves-miso-patkany-kartevo-botrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06337d88-2a06-47c2-82d8-2f07430e7c5b.jpg","index":0,"item":"3b02cbd7-6f7a-4501-8dad-8d00644c999a","keywords":null,"link":"/kkv/20250330_Japan-gyorsetterem-leves-miso-patkany-kartevo-botrany","timestamp":"2025. március. 30. 11:30","title":"Ideiglenesen bezár Japán egyik legnagyobb levesezőlánca, miután döglött patkányt találtak az ételben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0744f083-ce71-4e13-b3bc-ae91cc91d045","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közeledik az esős évszak is, ami még több problémához vezethet a következő hetekben.","shortLead":"Közeledik az esős évszak is, ami még több problémához vezethet a következő hetekben.","id":"20250330_Mianmar-foldrenges-katonai-konfliktus-legicsapas-junta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0744f083-ce71-4e13-b3bc-ae91cc91d045.jpg","index":0,"item":"c9110754-250f-4237-8766-6adccc61b44b","keywords":null,"link":"/vilag/20250330_Mianmar-foldrenges-katonai-konfliktus-legicsapas-junta","timestamp":"2025. március. 30. 10:06","title":"Katonai konfliktus és az egészségügy felszerelés hiánya is nehezíti a helyzetet Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27f5f2b-a940-4c39-be64-e9b64f049188","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kifogyott az üzemanyagból a Gaia űrtávcső, így a küldetés irányítói szabályozott keretek között nyugdíjazták az űreszközt. 