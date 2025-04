Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"764eb13c-0d18-4b92-badf-e6f50eec05e0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Előző évi eredményének közel negyedét osztja szét a részvénytulajdonosok között a pénzintézet, egy részét már meg is kapták.","shortLead":"Előző évi eredményének közel negyedét osztja szét a részvénytulajdonosok között a pénzintézet, egy részét már meg is...","id":"20250402_mbh-bank-osztalek-tozsde-meszaros-bankja-kkv-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/764eb13c-0d18-4b92-badf-e6f50eec05e0.jpg","index":0,"item":"f0b8bf1d-3580-42d0-a682-6005a8a34a02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_mbh-bank-osztalek-tozsde-meszaros-bankja-kkv-vallalkozas","timestamp":"2025. április. 02. 12:13","title":"Közel 37 milliárdos osztalékot fizet Mészáros bankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c0bba9-6c66-4fef-a026-e964fbfd660e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hajmeresztő előrejelzések érkeznek az S&P 500 Indexről a tőzsdenyitás előtt.","shortLead":"Hajmeresztő előrejelzések érkeznek az S&P 500 Indexről a tőzsdenyitás előtt.","id":"20250403_Trump-vamok-SP-500-index-17-billio-dollar-veszteseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0c0bba9-6c66-4fef-a026-e964fbfd660e.jpg","index":0,"item":"9672ce9c-1d61-40b3-b07c-03545b583a4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_Trump-vamok-SP-500-index-17-billio-dollar-veszteseg","timestamp":"2025. április. 03. 14:59","title":"1,7 ezer milliárd dollárral zuhanhat az 500 legnagyobb amerikai vállalat értéke Trump vámjai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c121930-1ec6-4982-8d5a-7a80cbc7871b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Alig volt valós beszerzési számlája a kereskedőnek. Elkezdték lefoglalni az árukészletét, mire gyorsan meglett az eltrükközött áfa összege.","shortLead":"Alig volt valós beszerzési számlája a kereskedőnek. Elkezdték lefoglalni az árukészletét, mire gyorsan meglett...","id":"20250402_kamu-szamlakkal-trukkozott-a-boltos-afacsalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c121930-1ec6-4982-8d5a-7a80cbc7871b.jpg","index":0,"item":"8386a7c1-00d8-4d91-835c-46eb9fa22500","keywords":null,"link":"/kkv/20250402_kamu-szamlakkal-trukkozott-a-boltos-afacsalas","timestamp":"2025. április. 02. 08:51","title":"Rászálltak a fináncok a kamu számlákkal trükköző boltosra, pár nap alatt lett 50 milliója, hogy rendezze az elcsalt áfát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a421be7d-e007-40af-a3eb-303ec8458b58","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"360","description":"A büntetőintézkedéssel sújtott számlák, ingatlanok és ingóságok egy része később mentesítést kapott a korlátozás alól – tudta meg a HVG.","shortLead":"A büntetőintézkedéssel sújtott számlák, ingatlanok és ingóságok egy része később mentesítést kapott a korlátozás alól –...","id":"20250403_orosz-szankcio-befagyasztott-szamla-mentesites-nemzeti-ado-es-vamhivatal-kimentett-vagyon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a421be7d-e007-40af-a3eb-303ec8458b58.jpg","index":0,"item":"72dfc066-cb06-4cb5-896d-a498099550dc","keywords":null,"link":"/360/20250403_orosz-szankcio-befagyasztott-szamla-mentesites-nemzeti-ado-es-vamhivatal-kimentett-vagyon","timestamp":"2025. április. 03. 06:30","title":"Több százmilliárd forint értékű orosz vagyont fagyasztott be Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"272b5397-be53-4ba3-895a-7968ecc2e8d6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A szaktárca szerint az állam finanszírozása stabil, szó sincs egyszeri 10 milliárd eurónyi hitelfelvételről.","shortLead":"A szaktárca szerint az állam finanszírozása stabil, szó sincs egyszeri 10 milliárd eurónyi hitelfelvételről.","id":"20250403_Az-NGM-nyilatkozott-akar-e-a-kormany-10-milliard-euronyi-hitelt-felvenni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/272b5397-be53-4ba3-895a-7968ecc2e8d6.jpg","index":0,"item":"1c2275ff-2a4a-4b68-bb88-1e18deeab5d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_Az-NGM-nyilatkozott-akar-e-a-kormany-10-milliard-euronyi-hitelt-felvenni","timestamp":"2025. április. 03. 11:38","title":"Az NGM nyilatkozott arról, hogy akar-e a kormány 10 milliárd eurónyi hitelt felvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9544399d-6549-47ed-aebf-74ee707cc5ef","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kanada szintén mentesült a frissen meghirdetett amerikai viszonossági vámok alól, Mark Carney kanadai miniszterelnök azonban korlátozott ellenintézkedéseket jelentett be az Egyesült Államok által már korábban kiszabott vámtételekre.","shortLead":"Kanada szintén mentesült a frissen meghirdetett amerikai viszonossági vámok alól, Mark Carney kanadai miniszterelnök...","id":"20250403_A-mexikoi-elnok-a-jo-viszonynak-tudja-be-hogy-Mexiko-mentesul-az-amerikai-viszonossagi-vamok-alol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9544399d-6549-47ed-aebf-74ee707cc5ef.jpg","index":0,"item":"7d218bcf-fa78-448f-b33c-736b09db192a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_A-mexikoi-elnok-a-jo-viszonynak-tudja-be-hogy-Mexiko-mentesul-az-amerikai-viszonossagi-vamok-alol","timestamp":"2025. április. 03. 20:32","title":"A mexikói elnök a jó viszonynak tudja be, hogy Mexikó mentesül az amerikai viszonossági vámok alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8fded54-e06f-474d-b9fa-c84cd27f0c89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Elon Musk politikai ámokfutása nem használt az eladásoknak, ahogy a Tesla elleni bojkott is sokat ártott.","shortLead":"Elon Musk politikai ámokfutása nem használt az eladásoknak, ahogy a Tesla elleni bojkott is sokat ártott.","id":"20250402_tesla-eladasok-elso-negyedeves-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8fded54-e06f-474d-b9fa-c84cd27f0c89.jpg","index":0,"item":"6e718cef-fc99-42a6-8cf2-aa77c4e37a44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_tesla-eladasok-elso-negyedeves-adatok","timestamp":"2025. április. 02. 16:03","title":"Megbüntették a vásárlók a Teslát: bezuhantak az eladások az első negyedéves adatok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"560c336b-4f12-4f24-8b4d-6ca0a4366c05","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Kidflix nevű oldalra 91 ezer pedofil videót töltöttek fel 2001 óta, 79 embert vettek őrizetbe a hatóságok és 3 ezer elektronikus eszközt foglaltak le.","shortLead":"A Kidflix nevű oldalra 91 ezer pedofil videót töltöttek fel 2001 óta, 79 embert vettek őrizetbe a hatóságok és 3 ezer...","id":"20250402_europol-pedofil-kidflix-kiberbunozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/560c336b-4f12-4f24-8b4d-6ca0a4366c05.jpg","index":0,"item":"0c787cb7-9dde-4e9c-913b-e0ee41b9addc","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_europol-pedofil-kidflix-kiberbunozes","timestamp":"2025. április. 02. 21:59","title":"Europol: felszámolták a világ egyik legnagyobb pedofilplatformját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]