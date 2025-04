Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"235161bd-8f22-4aa0-8c5e-14daa3fef81d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Reuters értesülései szerint a fogselyemtől a vécépapírig számtalan termék kerülhet a Bizottság listájára.","shortLead":"A Reuters értesülései szerint a fogselyemtől a vécépapírig számtalan termék kerülhet a Bizottság listájára.","id":"20250406_eu-vamok-trump-bizottsag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/235161bd-8f22-4aa0-8c5e-14daa3fef81d.jpg","index":0,"item":"963211b6-db17-464c-ac79-4eefb7ce4a60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250406_eu-vamok-trump-bizottsag-ebx","timestamp":"2025. április. 06. 11:35","title":"Hétfőn jöhet Brüsszel javaslata arról, hogyan bosszulja meg az EU Trump vámjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5273532b-0bcd-45aa-9711-07ddf8ae1a17","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Érdekes dolgok derültek ki, amikor megnézték a hátteret, hol is készülhettek a fényképek Rogán Barbaráról.","shortLead":"Érdekes dolgok derültek ki, amikor megnézték a hátteret, hol is készülhettek a fényképek Rogán Barbaráról.","id":"20250405_Millios-szobaarak-szalloda-Rogan-Antal-felesege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5273532b-0bcd-45aa-9711-07ddf8ae1a17.jpg","index":0,"item":"04ae0cbf-5a76-4a36-8e1e-50fcea9458da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_Millios-szobaarak-szalloda-Rogan-Antal-felesege","timestamp":"2025. április. 05. 21:43","title":"Milliós szobaárak vannak a szállodában, ahol Rogán Antal feleségéről fényképek készültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b160c90-a650-4c43-be3f-c5d12e640c61","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Így köszön el a tél.","shortLead":"Így köszön el a tél.","id":"20250406_idokep-havazas-aprilis-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b160c90-a650-4c43-be3f-c5d12e640c61.jpg","index":0,"item":"48ee1d23-d68d-455b-89af-2beaa8868fd7","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_idokep-havazas-aprilis-ebx","timestamp":"2025. április. 06. 19:39","title":"Videón, ahogy április első hétvégéjén hó lep el néhány magyar települést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9efc97da-3f8f-4353-9c6a-96ace023fcf9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elsősorban a mobileszközökön és az okosotthon készülékein érhető el a Google Asszisztens, a keresőóriás virtuális segédje. Sokakat kiszolgált eddig, azonban a fejlesztője úgy döntött, ideje nyugdíjba küldeni. Lesz helyette más, és egy cseppet sem meglepő, hogy mi lép a helyére.","shortLead":"Elsősorban a mobileszközökön és az okosotthon készülékein érhető el a Google Asszisztens, a keresőóriás virtuális...","id":"20250405_google-asszisztens-csere-gemini-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9efc97da-3f8f-4353-9c6a-96ace023fcf9.jpg","index":0,"item":"dbf55da5-658b-4571-8e1d-cefa95986420","keywords":null,"link":"/tudomany/20250405_google-asszisztens-csere-gemini-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 05. 12:03","title":"Az ön telefonjáról is el fog tűnni a Google egyik fontos szolgáltatása – jön helyette valami más","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt egy napban sehol nem találtak újabb száj- és körömfájás-esetet, de így is szükség van további szigorításra – jelentette be az agrárminiszter.","shortLead":"Az elmúlt egy napban sehol nem találtak újabb száj- és körömfájás-esetet, de így is szükség van további szigorításra...","id":"20250405_szaj-koromfajas-jarvany-nagy-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6.jpg","index":0,"item":"694958bf-fdcd-4466-ab1e-196dfccdd2af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_szaj-koromfajas-jarvany-nagy-istvan","timestamp":"2025. április. 05. 17:13","title":"Újabb lépésekről döntöttek a száj- és körömfájás járvány miatt, a rendőrség segítségét kérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee9be8e-1d84-4240-9881-b868858953f3","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Ilyen fényes miniszteri kiállást is régen láttunk.","shortLead":"Ilyen fényes miniszteri kiállást is régen láttunk.","id":"20250406_veszabo-noemi-hanko-balazs-schmidt-maria-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aee9be8e-1d84-4240-9881-b868858953f3.jpg","index":0,"item":"152763ba-caa2-498b-a6a0-dbb63fcec719","keywords":null,"link":"/kultura/20250406_veszabo-noemi-hanko-balazs-schmidt-maria-ebx","timestamp":"2025. április. 06. 18:30","title":"A Munkácsy-díjas giccsfestőnél járt a kulturális miniszter, Schmidt Mária is elkísérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3e2814-4d3d-4f8a-8d71-8577df406466","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár korábban áltudománynak bélyegezték a fiziognómiát, azaz következtetések levonását valakinek a személyiségére az arcvonásaiból, a mesterséges intelligencia (MI) legfejlettebb formái miatt manapság újra felkapták a módszert.","shortLead":"Bár korábban áltudománynak bélyegezték a fiziognómiát, azaz következtetések levonását valakinek a személyiségére...","id":"20250406_hvg-fiziognomia-arcelemzes-altudomany-mesterseges-intelligencia-szemelyisegelemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c3e2814-4d3d-4f8a-8d71-8577df406466.jpg","index":0,"item":"9b58e32c-3030-4c88-adb7-0b58d0ecf99f","keywords":null,"link":"/360/20250406_hvg-fiziognomia-arcelemzes-altudomany-mesterseges-intelligencia-szemelyisegelemzes","timestamp":"2025. április. 06. 16:15","title":"Ismeri a fiziognómiát? Sajnos lehet, hogy bele fog futni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3ae479-bf32-4d60-bf13-a9e23e242726","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A polgármester nagyot kockáztatott, de bejött neki.","shortLead":"A polgármester nagyot kockáztatott, de bejött neki.","id":"20250406_mosonmagyarovar-fidesz-idokozi-valasztas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a3ae479-bf32-4d60-bf13-a9e23e242726.jpg","index":0,"item":"40d62206-d3c9-4de8-8970-76c7f2ed0fc5","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_mosonmagyarovar-fidesz-idokozi-valasztas-ebx","timestamp":"2025. április. 06. 21:16","title":"Csúnyán kikapott a Fidesz Mosonmagyaróváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]