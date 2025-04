Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"48a35a22-82dd-493b-ac82-0e217c25c101","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Krusovszky Dénesnek most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: öntörvény, indulatvezér, vámokfutás, ítéletnap, vesztegzár.","shortLead":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg...","id":"20250406_Az-en-hetem-Krusovszky-Denes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48a35a22-82dd-493b-ac82-0e217c25c101.jpg","index":0,"item":"b6cdc507-b44f-4417-ab0e-88f08e5a21c8","keywords":null,"link":"/360/20250406_Az-en-hetem-Krusovszky-Denes","timestamp":"2025. április. 06. 17:30","title":"Hogyan kúráljuk a hírundort cseresznyevirággal? Az én hetem Krusovszky Dénessel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4ae5079-73ae-4d98-8750-330f803ecb5d","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A rongáló beismerő vallomást tett.","shortLead":"A rongáló beismerő vallomást tett.","id":"20250406_benedek-tibor-szusza-ferenc-ujpest-fradi-rongalas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4ae5079-73ae-4d98-8750-330f803ecb5d.jpg","index":0,"item":"858ce57f-ee22-4d74-b7d8-fef27bd6291e","keywords":null,"link":"/sport/20250406_benedek-tibor-szusza-ferenc-ujpest-fradi-rongalas-ebx","timestamp":"2025. április. 06. 20:20","title":"Elkapták a férfit, aki megrongálta a Benedek Tibor és Szusza Ferenc emlékére állított falat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8dd79f-070e-40d5-b540-c4b3de1e3264","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A görög jegybankelnök szerint negatív keresleti sokk és a vártnál durvább infláció jön az övezetben.","shortLead":"A görög jegybankelnök szerint negatív keresleti sokk és a vártnál durvább infláció jön az övezetben.","id":"20250407_Trump-vam-euroovezeti-novekedes-visszaeses-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e8dd79f-070e-40d5-b540-c4b3de1e3264.jpg","index":0,"item":"d08711bd-b307-4c4a-aa9d-8f7f0f8149e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_Trump-vam-euroovezeti-novekedes-visszaeses-inflacio","timestamp":"2025. április. 07. 08:21","title":"Akár egy százalékponttal is visszavethetik az euróövezeti növekedést Trump viszontvámjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d46b690-c24e-4276-a018-96f4030e9845","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nemcsak a vámháború, hanem az olajtermelő országok is hozzájárulnak az eséshez.","shortLead":"Nemcsak a vámháború, hanem az olajtermelő országok is hozzájárulnak az eséshez.","id":"20250407_Trump-vamok-olaj-arak-areses-WTI-Brent-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d46b690-c24e-4276-a018-96f4030e9845.jpg","index":0,"item":"04dac465-3357-4d89-8bd9-1bf3314e0c48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_Trump-vamok-olaj-arak-areses-WTI-Brent-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 11:13","title":"Durván esnek az olajárak is, négy éve nem láthattunk ilyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd64428b-493a-4684-9c8c-e0baad34d38c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A reggeli mínusz 23 százalékból kora délutánra plusz 5 lett, a 4iG-ban is résztulajdonos Rheinmetall ugyanakkor Budapestről továbbra sem kap jó híreket.","shortLead":"A reggeli mínusz 23 százalékból kora délutánra plusz 5 lett, a 4iG-ban is résztulajdonos Rheinmetall ugyanakkor...","id":"20250407_rheinmetall-tozsde-frankfurt-dax-vam-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd64428b-493a-4684-9c8c-e0baad34d38c.jpg","index":0,"item":"b0c8e297-6728-4e2a-904e-af272c1a8d7c","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_rheinmetall-tozsde-frankfurt-dax-vam-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 14:10","title":"Nagyon ugrott a reggeli sokk után a Rheinmetall, délután már felfelé húzta a frankfurti tőzsdét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f727c99-70b9-4013-82ce-1e89ab1ac6c4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Európa-szerte javult a hangulat, de így is csak mérséklődött az árfolyamok esése az előző napi záróárfolyamokhoz képest.","shortLead":"Európa-szerte javult a hangulat, de így is csak mérséklődött az árfolyamok esése az előző napi záróárfolyamokhoz képest.","id":"20250407_europa-tozsde-vam-donald-trump-dax-ftse-cac-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f727c99-70b9-4013-82ce-1e89ab1ac6c4.jpg","index":0,"item":"41fe23ee-2f49-4994-83ee-e59e57fa3578","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_europa-tozsde-vam-donald-trump-dax-ftse-cac-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 13:01","title":"Enyhül a pánik, de még mindig súlyos mínuszban az európai tőzsdék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0562bd5d-b096-4615-9bb1-d74c5d45a2fe","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Napok óta ömlik az eső. ","shortLead":"Napok óta ömlik az eső. ","id":"20250406_usa-aradas-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0562bd5d-b096-4615-9bb1-d74c5d45a2fe.jpg","index":0,"item":"79702bfe-53c6-470c-855a-dcae33eec9c7","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_usa-aradas-aldozatok","timestamp":"2025. április. 06. 14:36","title":"Minimum 16 áldozata van már az áradásoknak az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f727c99-70b9-4013-82ce-1e89ab1ac6c4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Volkswagen, a Mercedes, a BMW és a Porsche már túl van a saját vámpánikján, így az újabb bejelentések már kevésbé ütötték szíven őket.","shortLead":"A Volkswagen, a Mercedes, a BMW és a Porsche már túl van a saját vámpánikján, így az újabb bejelentések már kevésbé...","id":"20250407_donald-trump-vam-tozsde-autogyartas-porsche-volkswagen-bmw-mercedes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f727c99-70b9-4013-82ce-1e89ab1ac6c4.jpg","index":0,"item":"ffe7aa5c-6ae4-4095-b356-8bc6f9b16ce4","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_donald-trump-vam-tozsde-autogyartas-porsche-volkswagen-bmw-mercedes-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 10:59","title":"Németországban az autógyártóknak fájt a legkevésbé a hétfő, ők „csak” 2-4 százalékot zuhantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]