A héten megkezdődött III. Károly király és Kamilla királyné olaszországi látogatása. A brit királyi pár gépe hétfő délután landolt a római Ciampino repülőtéren, ahol mindketten kékben léptek ki a tiszteletükre leterített vörös szőnyegre. A La Repubblica pedig indokoltnak látta, hogy ebből az alkalomból kicsit mélyebben is belemenjen a királyné ruhaválasztásába. A lap szerint ugyanis Kamilla nem véletlenül viselt kéket, egész pontosan királykéket, ez a szín ugyanis összefonódik a brit monarchia történetével.

Károly király és Kamilla királyné megérkezik Rómába Ian Vogler / POOL / AFP

A királykék eredete Sarolta királynéval hozható összefüggésbe, aki a 18. században megversenyeztette a szabókat, hogy készítsenek számára egy olyan ruhát, amely méltó lenne hozzá mint III. György király feleségéhez. A győztesek ebben a színben alkották meg a ruhát, és ezzel elnyerték őfelsége különleges tanúsítványát, amely feljogosította őket, hogy előállítsák és árusítsák ezt a színt. (Sarolta királyné egyébként a sorozatrajongóknak is ismerős lehet, az ő karaktere tűnt fel a Bridgertonban, majd saját sorozatot is kapott a Netflixen.)

A királykék tehát a királyné, egész pontosan a királyi hitves színe. II. Erzsébet királynő például csak ritkán viselte, és a világosabb, feltűnőbb árnyalatokat részesítette előnyben. A La Repubblica szerint nem utolsó szempont az sem, hogy a királykék kifejezetten jól mutat a vörös szőnyegen, és ez a színkombináció még a brit zászlót is megidézi, vagyis több szempontból is telitalálat volt a színválasztás.

Ezen túlmenően a színek szimbolikáját is elő lehet venni Kamilla öltözékének a megfejtéséhez, a színelmélet szerint a kék a nyugalom és a felelősségtudat színe, ami megint csak illik Károly feleségéhez.

Egy szerető rehabilitálása: Kamilla csendben végigvitt egy forradalmat Az ország leggyűlöltebb nője volt nem is olyan rég, most pedig a királynéja lesz ugyanennek az országnak. Ha Károly jó királynak bizonyul, abban elévülhetetlen érdeme lesz Kamillának, és ezt az utódlását nagyon gondosan megtervező II. Erzsébet királynő is tudta. Nem véletlen, hogy nem sokkal a halála előtt írásba adta: Kamillát megilleti a királynéi cím.

A La Repubblica szerzőjének a szeme megakadt Kamilla Chanel táskáján is. A francia tervezésű kiegészítő nem számít tisztelgésnek a házigazda Olaszország előtt, és a brit divatipar támogatására sem alkalmas, így a feltételezés szerint ez a királyné nagyon is személyes választása volt, talán azért, mert a táskán látható két C betű egyezik a nevük kezdőbetűjével – Charles és Camilla –, és ennyi érzelmességet elbír az a tény, hogy Olaszországban ünneplik a házasságuk huszadik évfordulóját. Nem véletlen, hogy a király és a királyné összeöltözött: a megérkezésükkor Károly is kék öltönyt viselt.

A húszéves házassági évforduló alkalmából a királyi udvar új portrét tett közzé Károlyról és Kamilláról.