[{"available":true,"c_guid":"7fbf4302-dabf-4a1f-be12-e197e7971617","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szakítottak a hagyományos klinikai diagnosztizálási módszerekkel amerikai és spanyol kutatók: okosórákról gyűjtött adatok segítségével próbáltak azonosítani pszichiátriai betegségeket. Az eredmények alapján úgy néz ki, sikerrel.","shortLead":"Szakítottak a hagyományos klinikai diagnosztizálási módszerekkel amerikai és spanyol kutatók: okosórákról gyűjtött...","id":"20250407_hvg-adhd-szorongas-diagnozis-okosora-adatai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fbf4302-dabf-4a1f-be12-e197e7971617.jpg","index":0,"item":"04490758-6413-4f0d-b66d-60f1e8b8d3ae","keywords":null,"link":"/360/20250407_hvg-adhd-szorongas-diagnozis-okosora-adatai","timestamp":"2025. április. 07. 16:00","title":"Egy egyszerű okosóra adataiból kiolvasható az ADHD és a szorongás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8729b7bd-5649-421a-abc2-b3eaa265bcc9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Magyarországon is nő azoknak a szolgáltatásoknak a száma, amelyek csak okostelefon segítségével vehetők igénybe, így sokan, főleg idősek kiszorulnak ezekből. ","shortLead":"Magyarországon is nő azoknak a szolgáltatásoknak a száma, amelyek csak okostelefon segítségével vehetők igénybe...","id":"20250308_okostelefon-nelkul-hatranyok-szolgaltatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8729b7bd-5649-421a-abc2-b3eaa265bcc9.jpg","index":0,"item":"28728093-9075-4be0-8b02-33b5c019a6b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250308_okostelefon-nelkul-hatranyok-szolgaltatasok","timestamp":"2025. április. 08. 05:01","title":"Sok hátrány éri azokat, akiknek nincs okostelefonja, és ez idővel csak rosszabb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b4c0c07-f99b-4734-969c-02f3489d6e20","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"34 helyett 10 százalék vám: Kínából Brazíliába helyezné át egyes készülékei gyártását az Apple, hogy így kerülje el a súlyos vámokat. Ez nem teljesen új terep az Apple-nek, de részleges megoldást jelenthet az amerikai piac kiszolgálására.","shortLead":"34 helyett 10 százalék vám: Kínából Brazíliába helyezné át egyes készülékei gyártását az Apple, hogy így kerülje el...","id":"20250407_donald-trump-vamok-apple-iphone-gyartas-brazilia-athelyezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b4c0c07-f99b-4734-969c-02f3489d6e20.jpg","index":0,"item":"fface0f8-d4b3-4397-b00b-a87552df89dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_donald-trump-vamok-apple-iphone-gyartas-brazilia-athelyezes","timestamp":"2025. április. 07. 15:03","title":"Az Apple is újratervez Trump vámjai miatt, így kerülné el a durva drágulást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da316fc-8cd9-4a73-8aa1-e6f8b8c0abd9","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"„Bosszú a tüntetésekért” – kommentálta egy bíró a HVG által megszerzett törvénymódosítás-tervezetet, amelynek szövegén az igazságügyi tárca elméletben még változtathat, de jelenlegi formájában nem ígér sok jót. A bíróságoknak alig több mint egy hétvégét hagytak, hogy véleményezzék az őket érintő jogszabály-módosítások maratoni terveit.","shortLead":"„Bosszú a tüntetésekért” – kommentálta egy bíró a HVG által megszerzett törvénymódosítás-tervezetet, amelynek szövegén...","id":"20250408_birosagok-torvenymodositas-igazsagugyi-tarca-tervezet-hatarido-tullepes-fizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0da316fc-8cd9-4a73-8aa1-e6f8b8c0abd9.jpg","index":0,"item":"d3d7e5ec-e7ac-4538-acde-fefb6b121563","keywords":null,"link":"/360/20250408_birosagok-torvenymodositas-igazsagugyi-tarca-tervezet-hatarido-tullepes-fizetes","timestamp":"2025. április. 08. 06:30","title":"Itt vannak az igazságügyi tárca tervei: megfizettetnék a bíróságokkal az egynapos határidő-túllépést is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681f27c7-6739-4e3c-a80b-18c6d07df081","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A négy férfi közül egynél nem tudták bizonyítani, hogy bűncselekményt követett volna el. ","shortLead":"A négy férfi közül egynél nem tudták bizonyítani, hogy bűncselekményt követett volna el. ","id":"20250407_izraeli-zaszlo-rongalas-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/681f27c7-6739-4e3c-a80b-18c6d07df081.jpg","index":0,"item":"91a9c294-9ea5-4a48-8c76-e23d0a314055","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_izraeli-zaszlo-rongalas-letartoztatas","timestamp":"2025. április. 07. 13:08","title":"Letartóztatást indítványozott az ügyészség az izraeli és magyar zászlókat megrongáló külföldi férfiak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef4a3f7-1662-4033-baef-52f62acbe12e","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"Knut Abraham CDU-s politikussal beszélgettünk a magyar–német és a magyar–orosz kapcsolatokról, az EU jövőjéről, a német fegyveripar magyarországi beruházásairól és személyeskedő kormányzati kampányokról. ","shortLead":"Knut Abraham CDU-s politikussal beszélgettünk a magyar–német és a magyar–orosz kapcsolatokról, az EU jövőjéről, a német...","id":"20250407_Merz-Orban-talalkozot-keszitett-elo-Budapesten-a-nemet-keresztenydemokrata-kepviselo-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ef4a3f7-1662-4033-baef-52f62acbe12e.jpg","index":0,"item":"cab3072e-3ba6-45df-a56b-8ba0a256f711","keywords":null,"link":"/360/20250407_Merz-Orban-talalkozot-keszitett-elo-Budapesten-a-nemet-keresztenydemokrata-kepviselo-interju","timestamp":"2025. április. 07. 09:45","title":"Merz és Orbán találkozóját készítette elő Budapesten a német kereszténydemokrata képviselő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"591c414d-1674-45a8-bc3e-77fdb6e2175c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Népszava cikke szerint csak azok a tanárok jelentkezhetnek az Oktatási Hivatal által szervezett intézményvezetői képzésre, akiket leokéz a fenntartó, vagyis állami iskolák esetében a tankerületi központ is.","shortLead":"A Népszava cikke szerint csak azok a tanárok jelentkezhetnek az Oktatási Hivatal által szervezett intézményvezetői...","id":"20250407_iskolaigazgato-oktatasi-hivatal-tankeruleti-kozpont-engedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/591c414d-1674-45a8-bc3e-77fdb6e2175c.jpg","index":0,"item":"4ad5545e-71e2-4940-88fa-4f6ef6aba3b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_iskolaigazgato-oktatasi-hivatal-tankeruleti-kozpont-engedely","timestamp":"2025. április. 07. 08:33","title":"Iskolaigazgató szeretne lenni? Ehhez bizony már központi jóváhagyás kell!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c92a37-d57e-4df8-8aa4-fafb9fa344dd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter szerint a magyar kormány nagyon jó viszonyban van a Trump-kormányzattal. ","shortLead":"A külügyminiszter szerint a magyar kormány nagyon jó viszonyban van a Trump-kormányzattal. ","id":"20250408_szijjarto-peter-egyesult-allamok-europai-unio-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60c92a37-d57e-4df8-8aa4-fafb9fa344dd.jpg","index":0,"item":"b7087616-b6de-44c8-b41f-4f2721e4b8d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_szijjarto-peter-egyesult-allamok-europai-unio-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 08. 15:48","title":"Szijjártó a Bloombergnek: Már tárgyalunk az Egyesült Államokkal egy különleges együttműködésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]