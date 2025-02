Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8e344fd1-6a31-476f-9351-2c0692f0c472","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Az állampapír-kifizetések és a kormányzati intézkedések nyomán felpörgött az ingatlanpiac, ugranak az árak, ám aligha épül több új lakás.","shortLead":"Az állampapír-kifizetések és a kormányzati intézkedések nyomán felpörgött az ingatlanpiac, ugranak az árak, ám aligha...","id":"20250226_hvg-ingatlanpiac-epitoipar-melyrepules-repulorajt-hazasodik-agazdag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e344fd1-6a31-476f-9351-2c0692f0c472.jpg","index":0,"item":"01991c97-9571-4d9e-b3ec-06beb7a25c4c","keywords":null,"link":"/360/20250226_hvg-ingatlanpiac-epitoipar-melyrepules-repulorajt-hazasodik-agazdag","timestamp":"2025. február. 26. 14:00","title":"Felveri az ingatlanárakat a Nagy Márton-i pénzeső az átlagos magyar család számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrök egy 49 éves férfit fogtak el.","shortLead":"A rendőrök egy 49 éves férfit fogtak el.","id":"20250226_Egy-10-eves-kislany-ellen-kovethetett-el-szexualis-buncselekmenyt-egy-ferfi-Sarisapon-bantalmazas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529.jpg","index":0,"item":"ce5f1cd2-3f8c-4316-9532-a36e183dbe0e","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_Egy-10-eves-kislany-ellen-kovethetett-el-szexualis-buncselekmenyt-egy-ferfi-Sarisapon-bantalmazas-rendorseg","timestamp":"2025. február. 26. 21:19","title":"Egy 10 éves kislány ellen követhetett el szexuális bűncselekményt egy férfi Sárisápon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abdcf1bb-4fc0-454b-836e-8750d6635e14","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Tényleg a jegybank által is sokat kritizált profitinfláció működik.","shortLead":"Tényleg a jegybank által is sokat kritizált profitinfláció működik.","id":"20250226_Profitinflacio-a-Magyar-Telekomal-ketszeresere-nott-a-nyereseg-rekord-osztalekfizetes-jon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/abdcf1bb-4fc0-454b-836e-8750d6635e14.jpg","index":0,"item":"8563ddce-87c2-4eaa-846a-7ec6b6d39abc","keywords":null,"link":"/kkv/20250226_Profitinflacio-a-Magyar-Telekomal-ketszeresere-nott-a-nyereseg-rekord-osztalekfizetes-jon","timestamp":"2025. február. 26. 12:46","title":"Bejött az inflációs díjemelés a Magyar Telekomnál: kétszeresére nőtt a nyereség, rekord-osztalékfizetés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9e5b25-9c3d-4e88-8349-4f4298c8679c","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Hogyan derül ki egy kisváros köztiszteletben álló vezetőjéről, hogy nem minden stimmel körülötte. 