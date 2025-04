Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c2faa618-1768-44a6-999b-4f2358894cb4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz tüntetésén résztvevő férfi, aki korábban tiszás aktivistákat fenyegetett, most azt javasolta: ha ő fél évet kapott azért, mert kimondta, hogy szerinte hazaárulók a tiszások, akkor a hazaárulók meg kapjanak életfogytiglant, ha már halálbüntetés nincs.","shortLead":"A Fidesz tüntetésén résztvevő férfi, aki korábban tiszás aktivistákat fenyegetett, most azt javasolta: ha ő fél évet...","id":"20250413_Kint-volt-Bayer-Zsolt-tuntetesen-a-tiszasokat-akasztassal-fenyegeto-es-emiatt-elitelt-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2faa618-1768-44a6-999b-4f2358894cb4.jpg","index":0,"item":"454f49f1-6b03-41b2-9f61-aa606d46f1d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_Kint-volt-Bayer-Zsolt-tuntetesen-a-tiszasokat-akasztassal-fenyegeto-es-emiatt-elitelt-ferfi","timestamp":"2025. április. 13. 08:58","title":"Kint volt Bayer Zsolt tüntetésén a tiszásokat akasztással fenyegető és emiatt elítélt férfi is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da613fc-a362-46b1-a9be-84ec29405dbe","c_author":"Puszta Dóra","category":"360","description":"Az 57 éves Los Angeles-i könyvtáros nem beszél magyarul, de egy fontos mondatot azért el tud mondani. Családja Brassó közeléből vándorolt ki, őt 10 éves kora után az amerikai légierőnél szolgáló édesapja nevelte. Milyen ma egy könyvtár, ha jól működik? Milyen élményei vannak Magyarországról John F. Szabónak? Mit gondol a könyvek fóliázásáról? HVG-Portré.","shortLead":"Az 57 éves Los Angeles-i könyvtáros nem beszél magyarul, de egy fontos mondatot azért el tud mondani. Családja Brassó...","id":"20250412_hvg-John-F-Szabo-amerika-ev-konyvtarosa-los-angeles-konyvtar-magyar-kivandorlok-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3da613fc-a362-46b1-a9be-84ec29405dbe.jpg","index":0,"item":"47e49db1-32be-44c1-ab10-b08ecb1ca45f","keywords":null,"link":"/360/20250412_hvg-John-F-Szabo-amerika-ev-konyvtarosa-los-angeles-konyvtar-magyar-kivandorlok-portre","timestamp":"2025. április. 12. 16:30","title":"John F. Szabo, az Év Könyvtárosa Amerikában: Büszkék vagyunk a származásunkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530a6b5a-c457-428a-af88-ce65dd0db677","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Bármikor volt szó atomfegyverekről, az amerikaiak és a franciák gyanakvással tekintettek egymásra. Charles de Gaulle francia elnök különutas nagyhatalmi politikájával elérte, hogy a lazuló amerikai védőerő közepette Európában Franciaországnak van az Egyesült Királyság mellett nukleáris arzenálja.","shortLead":"Bármikor volt szó atomfegyverekről, az amerikaiak és a franciák gyanakvással tekintettek egymásra. Charles de Gaulle...","id":"20250413_hvg-charles-de-gaulle-francia-atomprogram-elrettentes-doktrinaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/530a6b5a-c457-428a-af88-ce65dd0db677.jpg","index":0,"item":"63ed8455-2e8c-47ab-b37e-d22fe069ffcb","keywords":null,"link":"/360/20250413_hvg-charles-de-gaulle-francia-atomprogram-elrettentes-doktrinaja","timestamp":"2025. április. 13. 12:30","title":"Amikor a franciák komolyan vették a függetlenedést Amerikától: hogyan teremtett atomhatalmat De Gaulle Európa közepén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A ragadós száj- és körömfájás vírus elleni küzdelem a fertőzött telepeken véget ért, a védekezést ugyanakkor folytatni kell – jelentette ki az agrárminiszter az Állategészségügyi Operatív Törzs szombati ülését követő sajtótájékoztatón Budapesten.","shortLead":"A ragadós száj- és körömfájás vírus elleni küzdelem a fertőzött telepeken véget ért, a védekezést ugyanakkor folytatni...","id":"20250412_Ragados-szaj--es-koromfajas-a-fertozott-telepeken-vegeztek-a-munkaval-a-hatosagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e.jpg","index":0,"item":"09afcfe9-8922-4b8b-a052-a2fb1362f97e","keywords":null,"link":"/kkv/20250412_Ragados-szaj--es-koromfajas-a-fertozott-telepeken-vegeztek-a-munkaval-a-hatosagok","timestamp":"2025. április. 12. 15:44","title":"Ragadós száj- és körömfájás: az agárminiszter szerint megszűnt a veszélyhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9bca237-2ff0-4748-ae90-d8c6a788a2c7","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Egy kis létszámú stáb már eddig is több nagyívű dokumentumfilmben követte nyomon a lyukóvölgyi mélyszegénységben tengődő cigánygettó lakóinak sorsát. A Dunatáj Alapítvány stúdiójának új krónikája minden korábbinál keserűbb és felzaklatóbb vádirat.","shortLead":"Egy kis létszámú stáb már eddig is több nagyívű dokumentumfilmben követte nyomon a lyukóvölgyi mélyszegénységben...","id":"20250413_hvg-dubaj-lyukovolgy-dokumentumfilm-ciganygetto-suranyi-z-andras-sivo-julia-dunataj-alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9bca237-2ff0-4748-ae90-d8c6a788a2c7.jpg","index":0,"item":"3a0160f8-07c5-4a9d-ba43-3ecb5eabf372","keywords":null,"link":"/360/20250413_hvg-dubaj-lyukovolgy-dokumentumfilm-ciganygetto-suranyi-z-andras-sivo-julia-dunataj-alapitvany","timestamp":"2025. április. 13. 10:30","title":"„Amúgy semmire sem vágyom, mindenem megvan” – a Dubaj bemutatja, hogy a lyukóvölgyi cigánygettóból nincs kiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87c732ac-ab2e-4a57-94ab-80d5be0781da","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az érzelmek gyakorlása, a társas kötődés erősödése, a hétköznapi gondoktól való menekülés – sorolják a pszichológusok, mire lehet jó, ha történelmi filmeket nézünk. Mikor lehet hasznos a nosztalgiázás? Miért élünk át gyászt, ha meghal a kedvenc szereplőnk? És miben hat ránk másként a Hunyadi, mint A Bridgerton család?","shortLead":"Az érzelmek gyakorlása, a társas kötődés erősödése, a hétköznapi gondoktól való menekülés – sorolják a pszichológusok...","id":"20250413_Ezert-varazsolnak-el-minket-a-tortenelmi-filmek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87c732ac-ab2e-4a57-94ab-80d5be0781da.jpg","index":0,"item":"f5d7d6b7-0837-4032-b398-9630c3ad934a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250413_Ezert-varazsolnak-el-minket-a-tortenelmi-filmek","timestamp":"2025. április. 13. 18:39","title":"Ezért varázsolnak el minket a történelmi filmek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb8bce6-fd85-4bb4-a98f-473744add677","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"A kisgyermekeket, tinédzsereket, fiatal felnőtteket, várandós nőket, középkorúakat és az időseket egyaránt érinthetik az aranyér tünetei. 