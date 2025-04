Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az agrárközgazdász szerint a kormány késve lépett fel a vírus kezelésénél.","shortLead":"Az agrárközgazdász szerint a kormány késve lépett fel a vírus kezelésénél.","id":"20250414_Rasko-Gyorgy-tobb-mint-22-milliard-forint-kar-szaj-es-koromfajas-jarvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e.jpg","index":0,"item":"62aa9a84-7e33-4d14-907b-aca1aec6bcd1","keywords":null,"link":"/kkv/20250414_Rasko-Gyorgy-tobb-mint-22-milliard-forint-kar-szaj-es-koromfajas-jarvany","timestamp":"2025. április. 14. 08:04","title":"Raskó: Több mint 22 milliárd forint kárt okozhatott már a száj- és körömfájásjárvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b671c9-1a89-4282-a6dc-f775f1ac116f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokan gondolják azt, hogy korszakalkotóan zseniális ötletet találtak ki. A legtöbben mégsem gondolják át elég alaposan, mire van szükség, hogy sikeres vállalkozást indítsanak, így már a kezdéskor minimálisak az esélyeik a sikerre.","shortLead":"Sokan gondolják azt, hogy korszakalkotóan zseniális ötletet találtak ki. A legtöbben mégsem gondolják át elég alaposan...","id":"20250414_Van-egy-jo-otletem-hogyan-valositsam-meg---Kasszakulcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60b671c9-1a89-4282-a6dc-f775f1ac116f.jpg","index":0,"item":"21851955-b078-4ffd-a9d4-81f703e8800b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250414_Van-egy-jo-otletem-hogyan-valositsam-meg---Kasszakulcs","timestamp":"2025. április. 14. 06:00","title":"Van egy jó ötletem, hogyan csinálhatok belőle pénzt? – Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f5983c-3fd6-4d66-9986-45962b8f7ef8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezen a héten már tényleg 24 órát akar az utcán maradni, akinek viszont iskolába, munkába kell mennie, azt délutánonként várja az Erzsébet hídon, illetve a várban.","shortLead":"Ezen a héten már tényleg 24 órát akar az utcán maradni, akinek viszont iskolába, munkába kell mennie, azt délutánonként...","id":"20250415_Kedden-es-szerdan-is-tuntet-Hadhazy-az-Erzsebet-hid-mellett-a-Varban-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1f5983c-3fd6-4d66-9986-45962b8f7ef8.jpg","index":0,"item":"bd090d4a-526e-49c3-ac52-1d3768316349","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Kedden-es-szerdan-is-tuntet-Hadhazy-az-Erzsebet-hid-mellett-a-Varban-is","timestamp":"2025. április. 15. 08:02","title":"Kedden és szerdán is tüntet Hadházy, az Erzsébet híd mellett a várban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccde987-4c02-408f-a63c-442b3dd20d2e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt nem tudni, kap-e új megbízást, vagy ebben a három hónapban kimerült Peter Marocco kormányzati tevékenysége.","shortLead":"Azt nem tudni, kap-e új megbízást, vagy ebben a három hónapban kimerült Peter Marocco kormányzati tevékenysége.","id":"20250414_peter-marocco-usaid-laszlo-andras-orban-viktor-amerikai-kulugy-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ccde987-4c02-408f-a63c-442b3dd20d2e.jpg","index":0,"item":"f3e74fa4-9780-4456-80c2-1ae5494629b7","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_peter-marocco-usaid-laszlo-andras-orban-viktor-amerikai-kulugy-trump","timestamp":"2025. április. 14. 12:12","title":"Távozott hivatalából a USAID szétverését levezénylő politikai megbízott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c474cc6-ff37-4f53-9dc0-6cccb7cfa2c6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Négy vereséggel és mindössze egyetlen góllal zárta a magyar női jégkorong-válogatott a Ceské Budejovicében zajló elit-világbajnokságot. Az együttes az utolsó csoportmeccsén, hétfő délelőtt a németektől kapott ki 4–1-re, így kiesett a divízió I-be.","shortLead":"Négy vereséggel és mindössze egyetlen góllal zárta a magyar női jégkorong-válogatott a Ceské Budejovicében zajló...","id":"20250414_magyar-noi-jegkorong-valogatott-vereseg-divizio-I-vilagbajnoksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c474cc6-ff37-4f53-9dc0-6cccb7cfa2c6.jpg","index":0,"item":"4332f536-4dcc-4dda-877a-08cad4ad7bc3","keywords":null,"link":"/sport/20250414_magyar-noi-jegkorong-valogatott-vereseg-divizio-I-vilagbajnoksag","timestamp":"2025. április. 14. 15:07","title":"Messze volt a bravúrtól, kiesett az elitből a női hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c87f1bc7-767b-4f7c-9888-6060a8ba996c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Tömegek léptek ki az elmúlt tizenegynéhány évben a tartós munkanélküliségből és kezdtek el rosszul fizető, sokat követelő munkát végezni – ennek a hatásai mutatták be a HUN-REN konferenciáján.","shortLead":"Tömegek léptek ki az elmúlt tizenegynéhány évben a tartós munkanélküliségből és kezdtek el rosszul fizető, sokat...","id":"20250415_Szegenyek-munka-egeszseg-foglalkoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c87f1bc7-767b-4f7c-9888-6060a8ba996c.jpg","index":0,"item":"8d780ca9-4ea3-42e0-a83e-93762a567a80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250415_Szegenyek-munka-egeszseg-foglalkoztatas","timestamp":"2025. április. 15. 14:27","title":"Sok szegény munkakörülményei annyira rosszak, hogy az egészségükre jobb hatással volt még a tartós munkanélküliség is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8042066a-aa73-4c0a-a876-dd9b24ed039e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Wera Hobhouse bűne az lehetett, hogy az emberi jogok helyzetét firtatta Kínában.","shortLead":"Wera Hobhouse bűne az lehetett, hogy az emberi jogok helyzetét firtatta Kínában.","id":"20250414_Nem-engedtek-be-Hongkongba-egy-brit-kepviselot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8042066a-aa73-4c0a-a876-dd9b24ed039e.jpg","index":0,"item":"0edc8c7a-313d-4eda-9736-5b7e1b44d8a9","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_Nem-engedtek-be-Hongkongba-egy-brit-kepviselot","timestamp":"2025. április. 14. 10:46","title":"Nem engedtek be Hongkongba egy brit képviselőt, aki újszülött unokáját akarta meglátogatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1393cf6f-c66c-49f3-a397-27e1ad99ff20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter egy közel húszéves interjút bányászott elő, hogy bebizonyítsa: Orbán Viktor tehet arról, hogy az Európai Unió befagyasztotta a Magyarországra érkező forrásokat.","shortLead":"Magyar Péter egy közel húszéves interjút bányászott elő, hogy bebizonyítsa: Orbán Viktor tehet arról, hogy az Európai...","id":"20250414_kover-laszlo-eu-forrasok-kollar-kinga-ep-magyar-peter-tisza-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1393cf6f-c66c-49f3-a397-27e1ad99ff20.jpg","index":0,"item":"1226b428-38a0-473b-9e8d-b8d0d85017da","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_kover-laszlo-eu-forrasok-kollar-kinga-ep-magyar-peter-tisza-fidesz","timestamp":"2025. április. 14. 12:56","title":"Kövér László ellenzékben még arról beszélt, hogy az EU-nak nem kellene pénzt adnia hazug és csaló kormányoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]