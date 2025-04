Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"32c866d2-a48f-4448-ac6d-5621f91ee072","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Fodor Gergely keddtől már nem tölti be ezt a tisztséget.","shortLead":"Fodor Gergely keddtől már nem tölti be ezt a tisztséget.","id":"20250415_Levaltottak-a-budai-Varert-is-felelos-kormanybiztost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c866d2-a48f-4448-ac6d-5621f91ee072.jpg","index":0,"item":"f457ada2-7670-4578-865c-7bb0e0a96680","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Levaltottak-a-budai-Varert-is-felelos-kormanybiztost","timestamp":"2025. április. 15. 06:54","title":"Leváltották a budai várért is felelős kormánybiztost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695c6075-0adf-45cc-9bd3-ab2ddf43eb41","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A szegénység furcsa méréseiről volt szó a Társadalomtudományi Kutatóközpont konferenciáján, de azt is bemutatták, hogy az osztrák és a szlovák határ környékén rengetegen kezdtek el nem Magyarországon adózni.","shortLead":"A szegénység furcsa méréseiről volt szó a Társadalomtudományi Kutatóközpont konferenciáján, de azt is bemutatták...","id":"20250415_szegenyseg-statisztika-ksh-konferencia-adozas-jovedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/695c6075-0adf-45cc-9bd3-ab2ddf43eb41.jpg","index":0,"item":"60697327-3144-4b83-a3c1-e5adb45e47b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250415_szegenyseg-statisztika-ksh-konferencia-adozas-jovedelem","timestamp":"2025. április. 15. 12:01","title":"Véletlenül került rengeteg magyar épp a szegénységi küszöb fölé, vagy mi történt a statisztikával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc31c04-0093-4b74-832f-b0f2282d7175","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A kétoldali tüdőgyulladásból lábadozó Ferenc pápa kerekesszékben érkezett meg a Szent Péter térre, ahol röviden köszöntötte a híveket.","shortLead":"A kétoldali tüdőgyulladásból lábadozó Ferenc pápa kerekesszékben érkezett meg a Szent Péter térre, ahol röviden...","id":"20250413_ferenc-papa-viragvasarnap-vatikan-szent-peter-ter-mise","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccc31c04-0093-4b74-832f-b0f2282d7175.jpg","index":0,"item":"fc27a3d7-2907-49cf-8c80-307299755f39","keywords":null,"link":"/elet/20250413_ferenc-papa-viragvasarnap-vatikan-szent-peter-ter-mise","timestamp":"2025. április. 13. 14:46","title":"Ferenc pápa is megjelent és felszólalt a virágvasárnapi misén a Szent Péter téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec2d1de-90e1-4737-997d-42843b283aa7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A látványos videóiról (is) híres zenekar most önmagát is felülmúlta.","shortLead":"A látványos videóiról (is) híres zenekar most önmagát is felülmúlta.","id":"20250414_ok-go-keleti-palyaudvar-love-videoklip-tukor-robot-kaleidoszkop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ec2d1de-90e1-4737-997d-42843b283aa7.jpg","index":0,"item":"3c0d4104-ed74-40dd-9e4f-89169bb4ab8c","keywords":null,"link":"/kultura/20250414_ok-go-keleti-palyaudvar-love-videoklip-tukor-robot-kaleidoszkop","timestamp":"2025. április. 14. 20:07","title":"Robotok, tükrök és végtelen szerelem – Budapesten forgatta új klipjét az OK Go","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9775a07f-a1ea-45f6-a6ba-b96a0b8c3ed2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A férfi a szomszéd faluból hozta a nem visszaváltható palackokat Bodrogolasziba, ahol a környék egyetlen visszaváltó automatája található. Pechjére egy szabadnapos rendőr épp ugyanabban a boltban vásárolt.","shortLead":"A férfi a szomszéd faluból hozta a nem visszaváltható palackokat Bodrogolasziba, ahol a környék egyetlen visszaváltó...","id":"20250413_borsod-bodrogolaszi-miskolc-palackvisszavaltas-cimke-hamisitas-mohu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9775a07f-a1ea-45f6-a6ba-b96a0b8c3ed2.jpg","index":0,"item":"01e5d21a-244e-4753-a332-fcea9c66315b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250413_borsod-bodrogolaszi-miskolc-palackvisszavaltas-cimke-hamisitas-mohu","timestamp":"2025. április. 13. 21:29","title":"Otthon nyomtatott vonalkódokkal felcímkézett palackokat akart visszaváltani egy borsodi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3518571-f8d4-4fef-bb31-f46640fc5da2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tűzoltók 5 vízsugárral oltják a lángokat.","shortLead":"A tűzoltók 5 vízsugárral oltják a lángokat.","id":"20250413_rakosrendezo-tuz-katasztrofavedelem-kepek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3518571-f8d4-4fef-bb31-f46640fc5da2.jpg","index":0,"item":"65d40417-d740-4ee2-a99c-32318e3ca623","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_rakosrendezo-tuz-katasztrofavedelem-kepek-ebx","timestamp":"2025. április. 13. 20:37","title":"Hatalmas lángokkal égett a hulladék Rákosrendezőn, fotókon a tűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72e1992-10c9-4ab1-8a1e-692b6e57307d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbb lap az emberi jogok korlátozását emelte ki.","shortLead":"A legtöbb lap az emberi jogok korlátozását emelte ki.","id":"20250414_alaptorveny-modositas-pride-kettos-allampolgarsag-vilagsajto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d72e1992-10c9-4ab1-8a1e-692b6e57307d.jpg","index":0,"item":"df86eba4-48a1-4cdd-b595-c93de67f628d","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_alaptorveny-modositas-pride-kettos-allampolgarsag-vilagsajto","timestamp":"2025. április. 14. 20:43","title":"Hangos a világsajtó az újabb magyar Alaptörvény-módosítástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14eeb555-4e3e-46ec-b425-9364a53b53ec","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Columbia Egyetemtől korábban 400 millió dollárt vontak volna el, ha nem teljesítik a kormányzati követeléseket. ","shortLead":"A Columbia Egyetemtől korábban 400 millió dollárt vontak volna el, ha nem teljesítik a kormányzati követeléseket. ","id":"20250413_Harvard-Egyetem-professzorok-per-Trump-kormanyzat-9-milliard-dollar-tamogatas-felulvizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14eeb555-4e3e-46ec-b425-9364a53b53ec.jpg","index":0,"item":"a1e727f3-b056-48d8-8b31-73737b44d14b","keywords":null,"link":"/elet/20250413_Harvard-Egyetem-professzorok-per-Trump-kormanyzat-9-milliard-dollar-tamogatas-felulvizsgalat","timestamp":"2025. április. 13. 13:47","title":"A Harvard Egyetem professzorai beperelték a Trumpékat, mert 9 milliárdos támogatáscsökkentéssel zsarolják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]