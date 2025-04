Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8b70fbea-ca2d-4e60-8bd8-561453bf7bbb","c_author":"HVG","category":"360","description":"A sokadik hasonló társaság vesz részt az 1200 kilométernyi autópálya fenntartásában. ","shortLead":"A sokadik hasonló társaság vesz részt az 1200 kilométernyi autópálya fenntartásában. ","id":"20250417_hvg-sztradafenntarto-ceg-Meszaros-Szijj-autopalyakoncesszio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b70fbea-ca2d-4e60-8bd8-561453bf7bbb.jpg","index":0,"item":"68beabb5-8833-425c-8b99-a150eb8ce6eb","keywords":null,"link":"/360/20250417_hvg-sztradafenntarto-ceg-Meszaros-Szijj-autopalyakoncesszio","timestamp":"2025. április. 17. 06:00","title":"Újabb sztrádafenntartó cég segíti Mészárosék 15 ezermilliárdos üzletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39812206-8b70-43bc-9f06-b11e9067e873","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az 59-es és a 60-as kilométer között történt a baleset.","shortLead":"Az 59-es és a 60-as kilométer között történt a baleset.","id":"20250417_baleset-m3-autopalya-felborult-kamion-lezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39812206-8b70-43bc-9f06-b11e9067e873.jpg","index":0,"item":"ddae1c0c-4e15-4317-b2b3-f6726eabe155","keywords":null,"link":"/cegauto/20250417_baleset-m3-autopalya-felborult-kamion-lezaras","timestamp":"2025. április. 17. 06:43","title":"Felborult egy kamion az M3-ason, lezárták az autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e57c4b7-34d9-405e-aeb7-c3b8e10c83be","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy a Meta bosszúból nem integrálja az Apple mesterséges intelligenciáját a saját szolgáltatásaiba.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy a Meta bosszúból nem integrálja az Apple mesterséges intelligenciáját a saját szolgáltatásaiba.","id":"20250417_meta-apple-apple-intelligence-mesterseges-intelligencia-facebook-instagram-whatsapp-threads","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e57c4b7-34d9-405e-aeb7-c3b8e10c83be.jpg","index":0,"item":"0538ec18-c0e4-4438-a87f-5fddd2715224","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_meta-apple-apple-intelligence-mesterseges-intelligencia-facebook-instagram-whatsapp-threads","timestamp":"2025. április. 17. 12:03","title":"Bosszút állhat a Meta az Apple-ön, és ez a felhasználóknak a legrosszabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7292c5-b252-460c-8587-ff22d677c8f0","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A ragadós száj- és körömfájás vírus mesterséges eredete politikai téma lett Magyarországon. Nem ez az első összeesküvés-elmélet a kórokozókkal kapcsolatban: a laborban piszkált vagy valamilyen baleset folytán kiszabadult vírusokról eddig is olvashattunk. A mesterséges intelligencia fejlődése nyomán pedig szintet léptek a konteógyártók is. De vajon a biofegyverek gyártásában is segíthet az MI?","shortLead":"A ragadós száj- és körömfájás vírus mesterséges eredete politikai téma lett Magyarországon. Nem ez az első...","id":"20250416_Biofegyverek-MI-szaj-es-koromfajas-Covid-Gulyas-Kemenesi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d7292c5-b252-460c-8587-ff22d677c8f0.jpg","index":0,"item":"a09c380f-e258-4af3-a530-88b167174c88","keywords":null,"link":"/360/20250416_Biofegyverek-MI-szaj-es-koromfajas-Covid-Gulyas-Kemenesi","timestamp":"2025. április. 16. 19:30","title":"Mi történik, ha egy halálos vírus receptjét kérjük a mesterséges intelligenciától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a78ff653-240e-4e3a-9d95-6695d26ba228","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a rendőrség korábban az Elf Bar birtoklását is illegálisnak nevezte a saját honlapján.","shortLead":"Bár a rendőrség korábban az Elf Bar birtoklását is illegálisnak nevezte a saját honlapján.","id":"20250416_elf-bar-rendor-orfk-jogsertes-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a78ff653-240e-4e3a-9d95-6695d26ba228.jpg","index":0,"item":"db8cd54c-0725-4c79-98f1-4f419cb0cfb4","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_elf-bar-rendor-orfk-jogsertes-tuntetes","timestamp":"2025. április. 16. 21:20","title":"Az ORFK szerint nem követett el jogsértést az Elf Bart szívó rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8c6311-4183-4573-ac06-cd73ef726da0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A tervek szerint először egy memorandumot, majd a végleges dokumentumot írják alá a felek.","shortLead":"A tervek szerint először egy memorandumot, majd a végleges dokumentumot írják alá a felek.","id":"20250417_ukrajna-egyesult-allamok-haboru-asvanykincsek-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c8c6311-4183-4573-ac06-cd73ef726da0.jpg","index":0,"item":"67394217-45be-4997-bb6f-93e7fa2cc64a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250417_ukrajna-egyesult-allamok-haboru-asvanykincsek-megallapodas","timestamp":"2025. április. 17. 07:47","title":"Kijev szerint közel az ukrán–amerikai megállapodás az ásványkincsekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Akár másfél-két órával is növekedhet a menetidő.","shortLead":"Akár másfél-két órával is növekedhet a menetidő.","id":"20250417_torlodas-baleset-m3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc.jpg","index":0,"item":"1809ddfd-2fc2-49e6-a112-80d43cf690d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250417_torlodas-baleset-m3","timestamp":"2025. április. 17. 17:37","title":"Tizenöt kilométeres a torlódás az M3-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b537cc0-8095-45be-b404-f1ae7acc096c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A sérültek között is több a gyerek.","shortLead":"A sérültek között is több a gyerek.","id":"20250417_ukrajna-haboru-orosz-drontamadas-dnyipro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b537cc0-8095-45be-b404-f1ae7acc096c.jpg","index":0,"item":"3467af35-9b25-43d4-90cb-2cd54d2d1098","keywords":null,"link":"/vilag/20250417_ukrajna-haboru-orosz-drontamadas-dnyipro","timestamp":"2025. április. 17. 11:24","title":"Három ember, köztük egy gyerek is meghalt az ukrajnai Dnyiprót ért orosz dróntámadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]