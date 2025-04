Húsvéti motívumokkal és Alekszandar Vucsics szerb elnök aláírásával ellátott nyalókákat osztottak a gyerekeknek egy vajdasági óvodában – írja a Szabad Magyar Szó a zombori SO Info értesülései alapján.

„Sajnálatunkat fejezzük ki és elnézést kérünk a szülőktől a félreértésért” – közölte a Vera Gucunja nevét viselő zombori intézmény, miután több szülő is jelezte, hogy a gyermeke kapott a nyalókából.

Mint írták, a nyalókákat egy ismeretlen személy adta egy óvodai dolgozónak, pontosan annyit, ahány gyerek az intézménybe jár. Mivel valaki politikai célokra akarta felhasználni a gyerekeket és az alkalmazottakat, az esetet jelentették a rendőrségen – tették hozzá.

Szerbiában a tizenhat halálos áldozatot követelő újvidéki tragédia után robbantak ki kormányellenes tüntetések. Az azóta is tüntető civilek, egyetemi hallgatók, tanárok, színészek és gazdák követelései között a baleset felelőseinek felkutatása és felelősségre vonása mellett a vasútállomás felújítására vonatkozó dokumentumok nyilvánosságra hozatala is szerepel, illetve szeretnék, ha felelősségre vonnák azokat is, akik a tüntetőkre támadtak az elmúlt hónapok során. Emellett szabadon engednék azokat a diákokat és tanárokat, akik ellen a demonstrációk miatt emeltek vádat, és 20 százalékkal megnövelnék a felsőoktatásra szánt költségvetési keretet is.

Alekszandar Vucsics most új miniszterelnök kinevezésével próbálja kifogni a szelet a diáktüntetők vitorlájából. Ennek volt a nyitólépése, hogy egy pártonkívüli orvost, Djuro Macutot kért fel kormányalakításra.