Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a3d944b0-a926-467d-87f4-00e196755b3f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az elhunyt egyházfő nyitott koporsóban fekszik.","shortLead":"Az elhunyt egyházfő nyitott koporsóban fekszik.","id":"20250422_ferenc-papa-ravatal-kepek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3d944b0-a926-467d-87f4-00e196755b3f.jpg","index":0,"item":"bccda2ef-6a0a-41f9-afae-f09778bf034a","keywords":null,"link":"/elet/20250422_ferenc-papa-ravatal-kepek-ebx","timestamp":"2025. április. 22. 09:25","title":"Képeket adott közre a Vatikán az elhunyt Ferenc pápáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f49f1c-3a53-4a0d-9f7f-d8c2c8a368b1","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Városmajor úti klinikán műtötték.","shortLead":"A Városmajor úti klinikán műtötték.","id":"20250420_Nyilasi-Tibor-koszoni-a-jokivansagokat-jobban-van-az-eletmento-szivmutetje-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1f49f1c-3a53-4a0d-9f7f-d8c2c8a368b1.jpg","index":0,"item":"5bdce1ce-80da-4e87-9a2c-ea4c4adbce4c","keywords":null,"link":"/elet/20250420_Nyilasi-Tibor-koszoni-a-jokivansagokat-jobban-van-az-eletmento-szivmutetje-utan","timestamp":"2025. április. 20. 13:38","title":"Nyilasi Tibor köszöni a jókívánságokat, jobban van az életmentő szívműtétje után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc013886-527e-45b9-bdfa-24a4bb7782cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A nyár közepétől az energiahatékonyság, valamint a tartósság és javíthatóság mértéke is felkerül az újonnan a boltok polcaira kerülő okostelefonokra és táblagépekre. A megoldással minden vásárló jól fog járni. ","shortLead":"A nyár közepétől az energiahatékonyság, valamint a tartósság és javíthatóság mértéke is felkerül az újonnan a boltok...","id":"20250422_okostelefon-tablagep-europai-unio-szabalyozas-energy-cimke-tartossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc013886-527e-45b9-bdfa-24a4bb7782cb.jpg","index":0,"item":"b5fba0ec-92f7-4b1f-8695-2867e7c48c82","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_okostelefon-tablagep-europai-unio-szabalyozas-energy-cimke-tartossag","timestamp":"2025. április. 22. 10:03","title":"Új címke kerül az okostelefonokra és táblagépekre, mindenképpen nézze meg vásárlás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2575568f-a1e1-49c1-959b-9a8bac2cffdf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagy közös hadgyakorlatot tartanak a Dél-Kínai-tengeren.","shortLead":"Nagy közös hadgyakorlatot tartanak a Dél-Kínai-tengeren.","id":"20250421_hadgyakorlat-usa-fulop-szigetek-del-kinai-tenger-kina-peking","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2575568f-a1e1-49c1-959b-9a8bac2cffdf.jpg","index":0,"item":"7c3f6baf-8953-44f5-b6d2-c96034ce4e0d","keywords":null,"link":"/vilag/20250421_hadgyakorlat-usa-fulop-szigetek-del-kinai-tenger-kina-peking","timestamp":"2025. április. 21. 08:28","title":"Összefog az USA és Fülöp-szigetek hadereje, hogy elvegyék Kína kedvét a déli nyomulástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"835dc9c2-2460-4d9a-b775-dd542a477364","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Milyen a normális vizelés, és honnan lehet felismerni, ha valami nincs rendben odalent? Élethelyzeteken keresztül mutatjuk be, mikor érdemes orvoshoz fordulni vizelési zavarok esetén.","shortLead":"Milyen a normális vizelés, és honnan lehet felismerni, ha valami nincs rendben odalent? Élethelyzeteken keresztül...","id":"20250327_Tabuk-nelkul-a-vizeleturites-problemairol-prosztata-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/835dc9c2-2460-4d9a-b775-dd542a477364.jpg","index":0,"item":"a3c52c1e-b07b-4d5b-acd2-abd3fadf1125","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250327_Tabuk-nelkul-a-vizeleturites-problemairol-prosztata-proxelan","timestamp":"2025. április. 20. 15:30","title":"Rendben van az, hogy ilyen sokszor kell kimenni? Tabuk nélkül a vizeletürítés problémáiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"363638ea-baab-4cd3-bd48-25134f8d9729","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az adásvételek felét hat márka típusai adják. ","shortLead":"Az adásvételek felét hat márka típusai adják. ","id":"20250422_belfoldi-hasznalt-auto-piac-novekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/363638ea-baab-4cd3-bd48-25134f8d9729.jpg","index":0,"item":"841ca8ae-d7b5-422c-9cbc-436171387a95","keywords":null,"link":"/cegauto/20250422_belfoldi-hasznalt-auto-piac-novekedes","timestamp":"2025. április. 22. 09:51","title":"Minden eddiginél jobban pörög a magyar használtautó-piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516f8e4d-f21e-4ed0-821c-13ffddd32cd9","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A hagyományokkal szembemenve Ferenc pápa azt kérte, hogy ne a Vatikánban temessék el. Ahogy a pápasága, a végső búcsúja is egyszerű lesz majd külsőségekben.","shortLead":"A hagyományokkal szembemenve Ferenc pápa azt kérte, hogy ne a Vatikánban temessék el. Ahogy a pápasága, a végső búcsúja...","id":"20250421_ferenc-papa-halala-temetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/516f8e4d-f21e-4ed0-821c-13ffddd32cd9.jpg","index":0,"item":"3ca10d91-be66-4b1d-b5c0-f2e9fd1cb168","keywords":null,"link":"/elet/20250421_ferenc-papa-halala-temetes-ebx","timestamp":"2025. április. 21. 11:16","title":"Ferenc pápa a saját temetésével is a rendhagyó utat választotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8c76d8-44b9-4cfb-82f1-9bfb225c7d49","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Semjén Zsolt köszönetet mondott Ferenc pápának. Magyar Péter szerint pápaként is ember maradt. A kormány egy Isten nyugosztaljával tudta le a dolgot. Hazai reakciók Ferenc pápa halálára.","shortLead":"Semjén Zsolt köszönetet mondott Ferenc pápának. Magyar Péter szerint pápaként is ember maradt. A kormány egy Isten...","id":"20250421_ferenc-papa-halala-magyarorszagi-reakciok-karacsony-semjen-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c8c76d8-44b9-4cfb-82f1-9bfb225c7d49.jpg","index":0,"item":"faa71b36-008f-4e23-bf51-4e0d89e0f34c","keywords":null,"link":"/itthon/20250421_ferenc-papa-halala-magyarorszagi-reakciok-karacsony-semjen-magyar-peter","timestamp":"2025. április. 21. 11:51","title":"Elárvult a világ – írta Karácsony Gergely a pápa halálára, egy idő után Orbán Viktor is posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]