[{"available":true,"c_guid":"f2ab21eb-b853-496f-bd83-b8692cbc765a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Auschwitz-túlélő, magyar-olasz író, akit az „életben maradt Anne Frank”-ként emlegettek meghatóan búcsúzott Ferenc pápától. Többször találkoztak személyesen, a pápa többször is bocsánatot kért a nácizmus tetteiért.","shortLead":"Az Auschwitz-túlélő, magyar-olasz író, akit az „életben maradt Anne Frank”-ként emlegettek meghatóan búcsúzott Ferenc...","id":"20250421_Bruck-Edit-Ferenc-paparol-Szerettem-a-gyermeki-oldalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2ab21eb-b853-496f-bd83-b8692cbc765a.jpg","index":0,"item":"4c799d98-c3a7-4b6e-9d61-0e1d6679a8f2","keywords":null,"link":"/vilag/20250421_Bruck-Edit-Ferenc-paparol-Szerettem-a-gyermeki-oldalat","timestamp":"2025. április. 21. 21:00","title":"Bruck Edit Ferenc pápáról: Szerettem a gyermeki oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f6f924-785b-4f5a-9989-d70ebeb5f28d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Érkeznek a tisztelettel teli nyilatkozatok Ferenc pápa halálhíre után. Alázatáról, együttérzéséről, toleranciájáról írnak a világ országainak vezetői. Öröksége, egy igazságosabb, békésebb világ megteremtésének szándéka, többek szerint is tovább él.","shortLead":"Érkeznek a tisztelettel teli nyilatkozatok Ferenc pápa halálhíre után. Alázatáról, együttérzéséről, toleranciájáról...","id":"20250421_ferenc-papa-halalara-tiszteletteljes-nyilatkozatok-reszvet-egyutterzes-macron-metsola-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20f6f924-785b-4f5a-9989-d70ebeb5f28d.jpg","index":0,"item":"95652260-0e4a-4f51-8e1b-25aeec1240bf","keywords":null,"link":"/vilag/20250421_ferenc-papa-halalara-tiszteletteljes-nyilatkozatok-reszvet-egyutterzes-macron-metsola-ebx","timestamp":"2025. április. 21. 11:10","title":"A béke hangja, akinek ragadós volt a mosolya – így búcsúznak a világ vezetői Ferenc pápától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Donald Trump kormányzatának költségcsökkentő tervei is hatással lehetnek a Nemzetközi Űrállomás (ISS) biztonságára, épp akkor, amikor a Föld körül keringő kutatólabornak a szakemberek szerint még több forrást kéne biztosítani.","shortLead":"Donald Trump kormányzatának költségcsökkentő tervei is hatással lehetnek a Nemzetközi Űrállomás (ISS) biztonságára, épp...","id":"20250422_nemzetkozi-urallomas-iss-mukodes-vege-tervek-biztonsag-repedesek-szivargas-koltsegvetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc.jpg","index":0,"item":"9ff2467b-ebd9-4547-9e44-884be4e2ce67","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_nemzetkozi-urallomas-iss-mukodes-vege-tervek-biztonsag-repedesek-szivargas-koltsegvetes","timestamp":"2025. április. 22. 19:03","title":"Kockázatos korba lép a Nemzetközi Űrállomás, aggódik a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c785c7bc-262d-41cf-8603-c1ba6e00925c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Min múlik, hogy milyen jól vagy kevésbé jól hall valaki, ha kizárják az öregedés és a zajterhelés negatív hatását? – tették fel a kérdést kutatók, majd többféle populáción végeztek kutatásokat, hogy választ kapjanak. Máshogy hallanak a nők és a férfiak, az életkor mellett a nyelv is számít, a lakóhelyről már nem is beszélve.","shortLead":"Min múlik, hogy milyen jól vagy kevésbé jól hall valaki, ha kizárják az öregedés és a zajterhelés negatív hatását? –...","id":"20250421_hvg-hallast-befolyasolo-tenyezok-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c785c7bc-262d-41cf-8603-c1ba6e00925c.jpg","index":0,"item":"e9f7a4cd-5b6d-4225-8831-863386371a30","keywords":null,"link":"/360/20250421_hvg-hallast-befolyasolo-tenyezok-kutatas","timestamp":"2025. április. 21. 10:45","title":"Elég meglepő dolgok derültek ki arról, kinek milyen a hallása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e066c3d8-2dfd-4c61-b8e1-35ab6fa7dae4","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Számtalan olyan egészségi probléma létezik, ami kezdetben csak kisebb kellemetlenséget okoz, így esetleg nem fordítunk időben kellő figyelmet a kezelésére és gyógyítására. Ezek az apróságok aztán igen kellemetlen, fájdalmas betegséggé is nőhetnek. Erre jó példa az aranyér, amiről nehezen beszélünk, pedig, ha időben és jól kezeljük, sok fájdalomtól, bosszúságtól és akár költségtől is megkímélhetjük magunkat.","shortLead":"Számtalan olyan egészségi probléma létezik, ami kezdetben csak kisebb kellemetlenséget okoz, így esetleg nem fordítunk...","id":"20250228_Mitol-gyullad-be-az-aranyer-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e066c3d8-2dfd-4c61-b8e1-35ab6fa7dae4.jpg","index":0,"item":"8103a6b8-f3b4-42f4-b55e-7e657addb35b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250228_Mitol-gyullad-be-az-aranyer-proktis","timestamp":"2025. április. 22. 11:30","title":"Mitől gyullad be az aranyér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"fa4e13f0-8f12-4a27-a929-eec62bfe4e8c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Május 5-e és 10-e között kezdődik a konklávé, ahol a 80 évnél fiatalabb bíborosok döntenek az új pápa személyéről.","shortLead":"Május 5-e és 10-e között kezdődik a konklávé, ahol a 80 évnél fiatalabb bíborosok döntenek az új pápa személyéről.","id":"20250421_konklave-Ferenc-papa-utodja-idopont-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa4e13f0-8f12-4a27-a929-eec62bfe4e8c.jpg","index":0,"item":"8d8fd016-6c0f-4036-b945-90837b9ec192","keywords":null,"link":"/vilag/20250421_konklave-Ferenc-papa-utodja-idopont-ebx","timestamp":"2025. április. 21. 20:09","title":"Megvan, mikor lesz a konklávé, ahol megválasztják Ferenc pápa utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6512191-cacf-417a-92a4-c64eaff58e07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő 20 éven küzdött azért, hogy gyereke lehessen, de mostanra már sikerült feldolgoznia a kudarcot.","shortLead":"Az énekesnő 20 éven küzdött azért, hogy gyereke lehessen, de mostanra már sikerült feldolgoznia a kudarcot.","id":"20250422_kovacs-kati-valas-gyerekvallalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6512191-cacf-417a-92a4-c64eaff58e07.jpg","index":0,"item":"675e9137-b9b5-4430-9f4a-04cd7a684c17","keywords":null,"link":"/elet/20250422_kovacs-kati-valas-gyerekvallalas","timestamp":"2025. április. 22. 12:33","title":"„Nem voltam igazán feleség típus” – válásról és az elmaradt gyerekvállalásról is beszélt Kovács Kati","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"574bb39b-3874-4767-b511-a7c33f79c424","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók eddig kevésbé ismert negatív hatásait tárták fel az antibiotikumok használatának.","shortLead":"Amerikai kutatók eddig kevésbé ismert negatív hatásait tárták fel az antibiotikumok használatának.","id":"20250422_asztma-allergia-antibiotikum-hasznalata-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/574bb39b-3874-4767-b511-a7c33f79c424.jpg","index":0,"item":"aa068fb7-46d9-46ea-b62c-fe1ec66eb6eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_asztma-allergia-antibiotikum-hasznalata-kutatas","timestamp":"2025. április. 22. 20:03","title":"Asztma és allergia is kialakulhat a gyerekeknél, ha 2 éves koruk előtt kapnak antibiotikumos kezelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]