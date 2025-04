Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"935ce0f3-082e-4afc-985e-b9049449302e","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"A négyoldalú tárgyalásokat leértékelte az amerikai külügy, miután Volodimir Zelenszkij felszólalt a nyilvánosságra került béketerv ellen. Washington már azzal fenyeget, hogy otthagyja az egészet, ha nem lesz béke, közben készülnek a moszkvai találkozóra is.","shortLead":"A négyoldalú tárgyalásokat leértékelte az amerikai külügy, miután Volodimir Zelenszkij felszólalt a nyilvánosságra...","id":"20250423_Amerika-utolso-bekeajanlata-is-a-kukaban-kot-ki-amint-Rubio-lemondta-reszvetelet-a-londoni-csucsrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/935ce0f3-082e-4afc-985e-b9049449302e.jpg","index":0,"item":"56232935-4845-4150-85fe-c0cded0add35","keywords":null,"link":"/360/20250423_Amerika-utolso-bekeajanlata-is-a-kukaban-kot-ki-amint-Rubio-lemondta-reszvetelet-a-londoni-csucsrol","timestamp":"2025. április. 23. 16:56","title":"Amint kiszivárgott, rögtön a kukába is került az utolsó amerikai béketerv, néhány órával a londoni tárgyalás előtt mondta le részvételét Rubio védi temetésén. helyzet. Magyarországon.   A megoldással minden vásárló jól fog járni.  