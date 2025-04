Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b0559a3e-925e-4fbb-9887-473f472474cb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legyen szó lakásvásárlásról, egy karrier kezdetéről vagy egy új háztartási eszköz beszerzéséről, szinte mindenki életében előfordul, hogy hitelre van szüksége, így érdemes tisztában lennni a lakossági hitelek tulajdonságaival.","shortLead":"Legyen szó lakásvásárlásról, egy karrier kezdetéről vagy egy új háztartási eszköz beszerzéséről, szinte mindenki...","id":"20250428_Hitelezes-podcast--Kasszakulcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0559a3e-925e-4fbb-9887-473f472474cb.jpg","index":0,"item":"6f880e8b-7104-42da-9a6f-ce71f0e32259","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_Hitelezes-podcast--Kasszakulcs","timestamp":"2025. április. 28. 06:00","title":"Mit érdemes tudni a lakossági hitelekről? - Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5da2c1f-487c-42f6-83f9-0ce30b6a708c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt, hogy a szaúdiak szorosabbra kívánják fűzni a kapcsolatukat Szíriával, szépen bizonyítja, hogy az ország új vezetőjének első hivatalos külföldi útja is Rijádba vezetett.","shortLead":"Azt, hogy a szaúdiak szorosabbra kívánják fűzni a kapcsolatukat Szíriával, szépen bizonyítja, hogy az ország új...","id":"20250427_sziria-adossag-vilagbank-katar-szaud-arabia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5da2c1f-487c-42f6-83f9-0ce30b6a708c.jpg","index":0,"item":"7b935cfd-7a93-4e00-bf57-0e23848c259c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250427_sziria-adossag-vilagbank-katar-szaud-arabia","timestamp":"2025. április. 27. 22:19","title":"Szaúd-Arábia és Katar rendezik Szíria tartozását a Világbankkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c3afc6-9fee-4b47-af28-b437db2a4029","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szélvédett északi völgyekben fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérő higanyszála.","shortLead":"A szélvédett északi völgyekben fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérő higanyszála.","id":"20250426_Nehany-megyeben-zivatarokra-figyelmeztetnek-ejszakara-jelentosen-lehul-az-ido-az-orszag-egyes-reszein","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3c3afc6-9fee-4b47-af28-b437db2a4029.jpg","index":0,"item":"5d364913-1fc9-461c-8bc2-cff29e622a3d","keywords":null,"link":"/itthon/20250426_Nehany-megyeben-zivatarokra-figyelmeztetnek-ejszakara-jelentosen-lehul-az-ido-az-orszag-egyes-reszein","timestamp":"2025. április. 26. 17:06","title":"Néhány megyében zivatarokra figyelmeztetnek, éjszakára jelentősen lehűl az idő az ország egyes részein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace4b0f0-49cd-4070-b35b-d0f52593bb75","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"Az NFL Draft egyik legnagyobb sztárjára, Shedeur Sandersre sokáig nem csapott le senki, de Donald Trump legalább körbehízelegte.","shortLead":"Az NFL Draft egyik legnagyobb sztárjára, Shedeur Sandersre sokáig nem csapott le senki, de Donald Trump legalább...","id":"20250426_nfl-draft-shedeur-sanders-atveres-donald-trump-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ace4b0f0-49cd-4070-b35b-d0f52593bb75.jpg","index":0,"item":"b1eaaa49-897c-4206-b23f-0d6df419e789","keywords":null,"link":"/sport/20250426_nfl-draft-shedeur-sanders-atveres-donald-trump-video","timestamp":"2025. április. 26. 20:00","title":"Csúnya átverés áldozata lett az amerikai sportoló, majd Donald Trump lehülyézett mindenkit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f952f72a-d244-4c68-bb0e-33e169252bb4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szombati zártkörű szertartást követően vasárnap lett látogatható Ferenc pápa síremléke. ","shortLead":"A szombati zártkörű szertartást követően vasárnap lett látogatható Ferenc pápa síremléke. ","id":"20250427_ferenc-papa-nyughely-roma-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f952f72a-d244-4c68-bb0e-33e169252bb4.jpg","index":0,"item":"5e5fa801-b6ad-4cc1-a27f-44219964a56d","keywords":null,"link":"/vilag/20250427_ferenc-papa-nyughely-roma-fotok","timestamp":"2025. április. 27. 12:07","title":"Tömegek várakoznak, hogy láthassák Ferenc pápa végső nyughelyét, amin egy szál fehér rózsa fekszik – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2a21cd-5720-40f4-8bf1-f1fb6261ac2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott rabszolgaként dolgoztatta és válogatott módokon súlyosan bántalmazta a legyengült férfit, akinek végül sikerült elszöknie. ","shortLead":"A vádlott rabszolgaként dolgoztatta és válogatott módokon súlyosan bántalmazta a legyengült férfit, akinek végül...","id":"20250427_tolna-megye-rabszolga-emberkereskedelem-kenyszermunka-vadameles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d2a21cd-5720-40f4-8bf1-f1fb6261ac2f.jpg","index":0,"item":"127e3fcc-6b84-42ca-8ae9-3a61e09a9697","keywords":null,"link":"/itthon/20250427_tolna-megye-rabszolga-emberkereskedelem-kenyszermunka-vadameles","timestamp":"2025. április. 27. 14:08","title":"Befogadott egy szekszárdi hajléktalant, aztán hetekig kíméletlenül kínozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2390b6bf-54f8-4d77-88bf-f91e26aea90d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Olasz birodalom jön létre a Prada és a Versace egyesülésével, miközben a globálisan meghatározó európai luxusipart – élén az LVMH-val – visszaesés sújtja. Az ügylet újabb konszolidáció kezdete lehet, de az amerikai elnök kiszámíthatatlansága bármikor súlyos helyzetbe hozhatja a luxusmárkák tulajdonosait.","shortLead":"Olasz birodalom jön létre a Prada és a Versace egyesülésével, miközben a globálisan meghatározó európai luxusipart –...","id":"20250428_hvg-prada-versace-lvmh-felvasarlasi-hullam-trump-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2390b6bf-54f8-4d77-88bf-f91e26aea90d.jpg","index":0,"item":"000cddd3-1f29-41fc-9a40-bb3b0e83c4b9","keywords":null,"link":"/360/20250428_hvg-prada-versace-lvmh-felvasarlasi-hullam-trump-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 28. 13:30","title":"Már a gazdagoknak is túl drága a luxus, és az ágazatot még Trump is sújtja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f410cc7-fa32-4a58-bd7c-08fdd02a037e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több száz épület dőlt romba.","shortLead":"Több száz épület dőlt romba.","id":"20250426_Nagy-ereju-foldrenges-razta-meg-Ecuadort-sokan-megserultek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f410cc7-fa32-4a58-bd7c-08fdd02a037e.jpg","index":0,"item":"38820b8b-0059-45b9-8a53-70b1d0a16f72","keywords":null,"link":"/vilag/20250426_Nagy-ereju-foldrenges-razta-meg-Ecuadort-sokan-megserultek","timestamp":"2025. április. 26. 14:59","title":"Nagy erejű földrengés rázta meg Ecuadort, sokan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]