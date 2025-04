Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"14309dcb-e828-4fc7-a5c8-ab4bcf0f5a4a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszter vitatja, hogy a korlátozás elértéktelenítené az ingatlanokat, de azt elismeri, hogy az árakat csökkentené. Azt viszont biztos, hogy maradna a helyiek elővásárlási joga, a feltételhez kötés és a betelepülési adó bevezetése.","shortLead":"A miniszter vitatja, hogy a korlátozás elértéktelenítené az ingatlanokat, de azt elismeri, hogy az árakat csökkentené...","id":"20250429_Navracsics-Tibor-onellentmondasba-keveredett-elertektelenitene-e-az-ingatlanokat-a-vasarlasi-korlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14309dcb-e828-4fc7-a5c8-ab4bcf0f5a4a.jpg","index":0,"item":"93f1fe94-a7a4-4c81-bb07-47724be314a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_Navracsics-Tibor-onellentmondasba-keveredett-elertektelenitene-e-az-ingatlanokat-a-vasarlasi-korlatozas","timestamp":"2025. április. 29. 15:04","title":"Navracsics Tibor: A kormány kész kivenni a településvédelmi törvény tervezetéből az ingatlanszerzés korlátozhatóságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1b84dc-e694-4e26-b63d-87c26a79d496","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eltűnt felesége után fog kutatni a Konklávé rendezőjének filmjében. ","shortLead":"Eltűnt felesége után fog kutatni a Konklávé rendezőjének filmjében. ","id":"20250429_Megvan-mi-lesz-Brad-Pitt-kovetkezo-filmje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe1b84dc-e694-4e26-b63d-87c26a79d496.jpg","index":0,"item":"2ac8b65c-a112-43a2-98b4-cab0a2d45798","keywords":null,"link":"/kultura/20250429_Megvan-mi-lesz-Brad-Pitt-kovetkezo-filmje","timestamp":"2025. április. 29. 10:15","title":"Megvan, mi lesz Brad Pitt következő filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99009184-0356-4a39-b8e0-d76a11e1186a","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A legnagyobb probléma, hogy kevés az információ, illetve sokan nem tudják, hogy ma már egyszerű és kockázatmentes új számlát nyitni és a régit zárni.","shortLead":"A legnagyobb probléma, hogy kevés az információ, illetve sokan nem tudják, hogy ma már egyszerű és kockázatmentes új...","id":"20250429_bankszamla-koltseg-valtas-felmeres-kisokos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99009184-0356-4a39-b8e0-d76a11e1186a.jpg","index":0,"item":"1ded81eb-9d2f-4f16-ba5a-9be425d4a60f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_bankszamla-koltseg-valtas-felmeres-kisokos","timestamp":"2025. április. 29. 11:29","title":"A többség úgy érzi, túl drágán bankol, mégis kevesen váltanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcee9526-bc4d-472d-95f1-9ca3534fb4c0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Elzárták a nyilvánosság elől a turisztikai célpontok több mint felét.","shortLead":"Elzárták a nyilvánosság elől a turisztikai célpontok több mint felét.","id":"20250429_A-kasmiri-terrortamadas-utan-biztonsagi-intezkedeseket-vezettek-be-az-India-altal-orzott-regioban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcee9526-bc4d-472d-95f1-9ca3534fb4c0.jpg","index":0,"item":"d39ac70f-028c-44fa-953e-0da041ce6cfd","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_A-kasmiri-terrortamadas-utan-biztonsagi-intezkedeseket-vezettek-be-az-India-altal-orzott-regioban","timestamp":"2025. április. 29. 11:49","title":"A terrortámadás után biztonsági intézkedéseket vezettek be Kasmírban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f17368b-7f3d-4048-8ef8-6a98b505de64","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Észrevettek egy mellékes, fordított képkeresési képességet a ChatGPT-ben, és az eredmények gyorsan ellepték a közösségi oldalakat. Azonban egyre több az aggódó hang, és ismét kérdéses, hogy mit szabadítottunk magunkra.","shortLead":"Észrevettek egy mellékes, fordított képkeresési képességet a ChatGPT-ben, és az eredmények gyorsan ellepték a közösségi...","id":"20250428_chatgpt-o3-forditott-kepkeres-adatvedelemi-aggalyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f17368b-7f3d-4048-8ef8-6a98b505de64.jpg","index":0,"item":"90cf5f46-b023-44eb-ab21-0a3977102a62","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_chatgpt-o3-forditott-kepkeres-adatvedelemi-aggalyok","timestamp":"2025. április. 28. 16:03","title":"Vírusként szabadult el a neten a ChatGPT fordított képkeresős funkciója, vannak, akik már aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c49317f5-47c4-488b-9058-99a49c8f1ff5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai PNDbotics mérnökei egy olyan rendszert fejlesztetek, aminek köszönhetően a humanoid robotjuk – Adam – képes a stabil közlekedésre.","shortLead":"A kínai PNDbotics mérnökei egy olyan rendszert fejlesztetek, aminek köszönhetően a humanoid robotjuk – Adam – képes...","id":"20250429_pndbotics-adam-humanoid-robot-kina-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c49317f5-47c4-488b-9058-99a49c8f1ff5.jpg","index":0,"item":"1af09e95-ea26-425a-998b-4569eaa5eeb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_pndbotics-adam-humanoid-robot-kina-video","timestamp":"2025. április. 29. 14:03","title":"Úgy járkál ez a kínai humanoid robot, mint egy ember – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cd10f2-c8be-40db-8268-4bc21b6ae126","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Sok országban látni lehetett, ahogy a demokrácia fokozatosan eltűnik, bár nem voltak tankok az utcákon. Lehet, hogy Amerika is erre tart – vagy már ott van.","shortLead":"Sok országban látni lehetett, ahogy a demokrácia fokozatosan eltűnik, bár nem voltak tankok az utcákon. Lehet...","id":"20250429_usa-magyarorszag-trump-orban-demokracia-autokracia-new-yorker","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6cd10f2-c8be-40db-8268-4bc21b6ae126.jpg","index":0,"item":"49eed0cb-34d7-428f-8c5c-705ca81442a1","keywords":null,"link":"/360/20250429_usa-magyarorszag-trump-orban-demokracia-autokracia-new-yorker","timestamp":"2025. április. 29. 16:06","title":"Autokrácia lesz az USA? A New Yorker szerzője eljött Magyarországra megnézni, mi az, amit Orbántól tanulhat Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2390b6bf-54f8-4d77-88bf-f91e26aea90d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Olasz birodalom jön létre a Prada és a Versace egyesülésével, miközben a globálisan meghatározó európai luxusipart – élén az LVMH-val – visszaesés sújtja. Az ügylet újabb konszolidáció kezdete lehet, de az amerikai elnök kiszámíthatatlansága bármikor súlyos helyzetbe hozhatja a luxusmárkák tulajdonosait.","shortLead":"Olasz birodalom jön létre a Prada és a Versace egyesülésével, miközben a globálisan meghatározó európai luxusipart –...","id":"20250428_hvg-prada-versace-lvmh-felvasarlasi-hullam-trump-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2390b6bf-54f8-4d77-88bf-f91e26aea90d.jpg","index":0,"item":"000cddd3-1f29-41fc-9a40-bb3b0e83c4b9","keywords":null,"link":"/360/20250428_hvg-prada-versace-lvmh-felvasarlasi-hullam-trump-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 28. 13:30","title":"Már a gazdagoknak is túl drága a luxus, és az ágazatot még Trump is sújtja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]