[{"available":true,"c_guid":"499cbbd5-b80d-4ad6-a18b-700dd7cf9fe2","c_author":"Sindelyes Dóra","category":"360","description":"A hangunkban tükröződik a személyiségünk – régóta sejtjük ezt, amióta a basszushangú férfiak és a szopránszólamú nők a legvonzóbbak a párt vagy csak kalandot keresők számára. A kutatók nemcsak sejtik, de tudják is ezt. Megnéztünk néhány izgalmas vizsgálatot és azt is, mivel adós még a tudomány orgánumunk hatásait illetően.","shortLead":"A hangunkban tükröződik a személyiségünk – régóta sejtjük ezt, amióta a basszushangú férfiak és a szopránszólamú nők...","id":"20250428_emberi-hang-organum-pszichologia-kutatasok-huseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/499cbbd5-b80d-4ad6-a18b-700dd7cf9fe2.jpg","index":0,"item":"ccf7c92a-ec1f-44b2-b9f3-788d0dd6d535","keywords":null,"link":"/360/20250428_emberi-hang-organum-pszichologia-kutatasok-huseg","timestamp":"2025. április. 28. 17:30","title":"Vigyázz, a hangod elárulhatja, hűséges vagy-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367ad0ce-cca4-4539-80c5-9ec362534095","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Momentum összesítette, hogy mennyi bírságot kaptak a kormány ellen tüntetők az elmúlt hetekben.","shortLead":"A Momentum összesítette, hogy mennyi bírságot kaptak a kormány ellen tüntetők az elmúlt hetekben.","id":"20250428_137-ezer-forintbirsag-rendorok-tuntetok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/367ad0ce-cca4-4539-80c5-9ec362534095.jpg","index":0,"item":"b9c31f04-2ae2-42c6-a0af-e31538935404","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_137-ezer-forintbirsag-rendorok-tuntetok","timestamp":"2025. április. 28. 17:20","title":"Átlagosan 137 ezer forintra büntették a rendőrök a tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hiába adja meg a felhasználó regisztrációkor, hány éves, ez a ChatGPT-t látszólag nem zavarja – így akár egy 13 évessel is beszélget durva szexuális fantáziákról egy teszt szerint. Az OpenAI is megszólalt az ügyben.","shortLead":"Hiába adja meg a felhasználó regisztrációkor, hány éves, ez a ChatGPT-t látszólag nem zavarja – így akár egy 13 évessel...","id":"20250429_openai-chatgpt-szexualis-beszelgetesek-gyerekek-kiskoruak-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8.jpg","index":0,"item":"2079f377-5136-4c26-885e-7fbf90359b42","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_openai-chatgpt-szexualis-beszelgetesek-gyerekek-kiskoruak-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 29. 09:23","title":"Az OpenAI chatbotja is szexchatel gyerekekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048b1d34-f22c-4c35-8e26-ab628fb726b1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Sánchez közölte, hogy hogy a fizetési rendszerek rendesen működnek, ahogy az internetes banki szolgáltatások is.","shortLead":"Sánchez közölte, hogy hogy a fizetési rendszerek rendesen működnek, ahogy az internetes banki szolgáltatások is.","id":"20250428_spanyol-miniszterelnok-sanchez-aramszunet-oka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/048b1d34-f22c-4c35-8e26-ab628fb726b1.jpg","index":0,"item":"a0169af5-e97f-4ac9-8ae2-d43b0d1f9914","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_spanyol-miniszterelnok-sanchez-aramszunet-oka","timestamp":"2025. április. 28. 20:33","title":"Spanyol miniszterelnök: egyelőre nincs meggyőző információ az áramszünet okáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ddf093-ba3b-4118-b02e-38de67825ada","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Sorozat készült a törökverő legendájából – a legendából viszont ezer dolog kimaradt. Például az, hogy mi történt Hunyadi János halála után, és miért fordult Szilágyi Mihály a törökökhöz segítségért. Ahogy az is, hogy mi volt Rigómezőn és miért volt bizalmatlan Hunyadival szemben mindenki a Nándorfehérvár előtti időszakban. Lenthár Balázs történésszel Kacskovics Mihály Béla beszélgetett.","shortLead":"Sorozat készült a törökverő legendájából – a legendából viszont ezer dolog kimaradt. Például az, hogy mi történt...","id":"20250428_Fulke-podcast-Lenthar-Balazs-Hunyadi-sorozat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59ddf093-ba3b-4118-b02e-38de67825ada.jpg","index":0,"item":"23928f26-c2a7-450c-ab34-c8ccfa637aa3","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_Fulke-podcast-Lenthar-Balazs-Hunyadi-sorozat-ebx","timestamp":"2025. április. 28. 20:00","title":"Hunyadi: minden, ami fontos, de a sorozatból kimaradt – Fülke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0525ecd5-8e61-464d-901f-7c5aee663ecd","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hatóságok felülbírálták a korábbi döntést, miszerint Peter Kazimír ügye elévült.","shortLead":"A hatóságok felülbírálták a korábbi döntést, miszerint Peter Kazimír ügye elévült.","id":"20250429_hvg-Szlovakia-Peter-Kazimir-jegybankelnok-Robert-Fico","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0525ecd5-8e61-464d-901f-7c5aee663ecd.jpg","index":0,"item":"712a8ff8-2f17-4ae6-bc04-15e6de0bf4dc","keywords":null,"link":"/360/20250429_hvg-Szlovakia-Peter-Kazimir-jegybankelnok-Robert-Fico","timestamp":"2025. április. 29. 13:01","title":"Mégsem menekül meg a korrupció gyanúja miatt indult eljárástól a szlovák jegybankelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6283f4-d455-4bcb-8e79-fd07c75d4d7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hasonlóan járt egy dombóvári férfi is.","shortLead":"Hasonlóan járt egy dombóvári férfi is.","id":"20250429_Limitet-akart-modositani-de-mar-keson-kozel-5-millio-forintot-emeltek-le-egy-magocsi-no-szamlajarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e6283f4-d455-4bcb-8e79-fd07c75d4d7c.jpg","index":0,"item":"4744daa2-9ad9-4a16-9b5a-87ee34ca67f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_Limitet-akart-modositani-de-mar-keson-kozel-5-millio-forintot-emeltek-le-egy-magocsi-no-szamlajarol","timestamp":"2025. április. 29. 08:04","title":"Limitet akart módosítani, de már későn: közel 5 millió forintot emeltek le egy mágocsi nő számlájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f115821c-2ba8-4d4f-be27-bbebb1def114","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyre többen fordulnak szakemberhez amiatt, hogy nem tudják szétválasztani a zajt és azokat a hangokat, amelyekre oda kellene figyelniük. A probléma azonban nem a fülükkel van.","shortLead":"Egyre többen fordulnak szakemberhez amiatt, hogy nem tudják szétválasztani a zajt és azokat a hangokat, amelyekre oda...","id":"20250429_zajszuros-fulhallgato-hallaszavar-adp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f115821c-2ba8-4d4f-be27-bbebb1def114.jpg","index":0,"item":"aad1a49a-7cd0-4284-8190-9bbb48e9f125","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_zajszuros-fulhallgato-hallaszavar-adp","timestamp":"2025. április. 29. 05:00","title":"Okozhat-e hallászavart a zajszűrős fülhallgató?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]