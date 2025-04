Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e857a094-9331-4be1-b1d1-8114e13199ad","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hogyan hat egy bank kibocsátáscsökkentési törekvéseire, ha egy korszerűtlen Kádár-kocka megvásárlására ad hitelt? Mennyit számít fenntarthatósági szempontból, ha csak saját működését állítja át zöldre? Mi a gond azzal, ha bankunk az orrunk alá dörgöli a vásárlásainkhoz kapcsolható kibocsátásunkat? Többek között erről is szó esik a zCast friss adásában, amelyben a pénzügyi szektor fenntarthatóságát vizsgáljuk, de bepillantunk saját zsebünkbe is.","shortLead":"Hogyan hat egy bank kibocsátáscsökkentési törekvéseire, ha egy korszerűtlen Kádár-kocka megvásárlására ad hitelt...","id":"20250430_zcast-podcast-fenntarthato-penzugyek-zold-bankolas-kh-bank-suba-levente-kibocsatascsokkentes-esg-csr","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e857a094-9331-4be1-b1d1-8114e13199ad.jpg","index":0,"item":"d4876582-1a26-4299-9912-42b0e9a43b43","keywords":null,"link":"/zhvg/20250430_zcast-podcast-fenntarthato-penzugyek-zold-bankolas-kh-bank-suba-levente-kibocsatascsokkentes-esg-csr","timestamp":"2025. április. 30. 15:00","title":"zCast: A Kádár-kockára adott hiteltől a széniparig – hogyan tekerheti jól a zöldverklit egy bank?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765c75d0-6858-4e45-9e76-24b3aa84751d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Csodálatos dolgokat ígért a kormány, ezek után a legpesszimistább elemzői véleményeket igazolva indult az év. Eddig sem volt fényes a helyzet, de január és március között éves alapon és 2024 végéhez viszonyítva is visszaesett a magyar gazdaság. ","shortLead":"Csodálatos dolgokat ígért a kormány, ezek után a legpesszimistább elemzői véleményeket igazolva indult az év. Eddig sem...","id":"20250430_Repulorajt-gdp-visszaeses-valsag-ksh-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/765c75d0-6858-4e45-9e76-24b3aa84751d.jpg","index":0,"item":"49d8a047-e6ba-4249-84ab-f630757c7ea0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_Repulorajt-gdp-visszaeses-valsag-ksh-ebx","timestamp":"2025. április. 30. 08:30","title":"Repülőrajt helyett földbe állt a gazdaság: 0,4 százalékkal csökkent a GDP az első negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d806788f-b8d7-48ec-b656-cc005fa50358","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országgyűlési képviselő azt állítja, hogy a tüntetés folytatása jogszerű lehet, de a rendőrség cáfol.","shortLead":"Az országgyűlési képviselő azt állítja, hogy a tüntetés folytatása jogszerű lehet, de a rendőrség cáfol.","id":"20250430_hadhazy-akos-rendorseg-tuntetes-folytatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d806788f-b8d7-48ec-b656-cc005fa50358.jpg","index":0,"item":"083fd12d-7623-4038-8abf-9d7a69907a3d","keywords":null,"link":"/itthon/20250430_hadhazy-akos-rendorseg-tuntetes-folytatasa","timestamp":"2025. április. 30. 11:10","title":"A rendőrség szerint Hadházy Ákos félrevezeti a május elsejei tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b279c207-1263-416d-ba73-338621742876","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszter szerint győzni fog a Fidesz jövőre, mert az ellenfél politikája „annyi, hogy minden szar”.","shortLead":"A miniszter szerint győzni fog a Fidesz jövőre, mert az ellenfél politikája „annyi, hogy minden szar”.","id":"20250429_lazar-janos-pedofilok-halalbuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b279c207-1263-416d-ba73-338621742876.jpg","index":0,"item":"3390ba81-8f20-4e94-b3a9-662c82e876ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_lazar-janos-pedofilok-halalbuntetes","timestamp":"2025. április. 29. 21:45","title":"Lázár János a pedofilok elleni halálbüntetésről: Nézzék meg, hogy a következő hónapokban mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8762072-2be9-4bad-b0df-ad3d1f257b9b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Johann Wadephul többször érvelt amellett, hogy engedélyezni kellene Kijevnek az orosz területek elleni csapásokat a nyugati országoktól kapott fegyverekkel.","shortLead":"Johann Wadephul többször érvelt amellett, hogy engedélyezni kellene Kijevnek az orosz területek elleni csapásokat...","id":"20250428_nemetorszag-johann-wadephul-kulugyminiszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8762072-2be9-4bad-b0df-ad3d1f257b9b.jpg","index":0,"item":"3e5ec348-4f5c-4d82-8a5e-6c044e7eecf9","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_nemetorszag-johann-wadephul-kulugyminiszter","timestamp":"2025. április. 28. 16:12","title":"Putyint felforgató agresszornak nevező politikus lesz Németország új külügyminisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29ca8ae-a411-42ad-9958-196ea74670ad","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A plugin hibrid hajtásláncú BYD Seal U DM-i új változatának tisztán elektromos hatótávolsága eléri a 125 kilométert.","shortLead":"A plugin hibrid hajtásláncú BYD Seal U DM-i új változatának tisztán elektromos hatótávolsága eléri a 125 kilométert.","id":"20250430_magyarorszagon-az-1125-kilometeres-hatotavu-legujabb-byd-seal-u-dm-i","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a29ca8ae-a411-42ad-9958-196ea74670ad.jpg","index":0,"item":"16aa16dd-1989-43c9-8f2d-a68d66267d55","keywords":null,"link":"/cegauto/20250430_magyarorszagon-az-1125-kilometeres-hatotavu-legujabb-byd-seal-u-dm-i","timestamp":"2025. április. 30. 06:41","title":"Magyarországon az 1125 kilométeres hatótávú legújabb BYD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f063bd0-a8ee-46a1-b9b0-85935ceede6f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A zuhanást a vámháborúval tarkított volatilis gazdasági helyzettel magyarázzák.","shortLead":"A zuhanást a vámháborúval tarkított volatilis gazdasági helyzettel magyarázzák.","id":"20250430_Volkswagen-nyereseg-csokkenes-2025-elso-negyedev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f063bd0-a8ee-46a1-b9b0-85935ceede6f.jpg","index":0,"item":"9e1cd063-4448-4a0a-9907-d8130df88a11","keywords":null,"link":"/kkv/20250430_Volkswagen-nyereseg-csokkenes-2025-elso-negyedev","timestamp":"2025. április. 30. 08:36","title":"A Volkswagen elbukta nyereségének több mint egyharmadát az első negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f432871e-01a9-4394-99bb-324ba87c2cbd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt orosz elnök még atomháborúval is riogatott.","shortLead":"A volt orosz elnök még atomháborúval is riogatott.","id":"20250429_Medvegyev-NATO-Oroszorszag-celpont-haboru-Ukrajna-Svedorszag-Finnorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f432871e-01a9-4394-99bb-324ba87c2cbd.jpg","index":0,"item":"801a2558-e4e5-4a75-815e-4e0705b48220","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_Medvegyev-NATO-Oroszorszag-celpont-haboru-Ukrajna-Svedorszag-Finnorszag","timestamp":"2025. április. 29. 11:37","title":"Medvegyev háborúval fenyegetett meg több NATO-tagállamot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]