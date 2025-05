Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7f4eeb45-e352-4ba9-b47a-72542217793e","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A HVG fotósa, Veres Viktor munkája hír- és eseményfotó kategóriában nyert, emellett az Escher Károly-díjat is elhozhatta a legjobb Magyarországon készült hírképért.","shortLead":"A HVG fotósa, Veres Viktor munkája hír- és eseményfotó kategóriában nyert, emellett az Escher Károly-díjat is...","id":"20250506_43-Magyar-Sajtofoto-Kiallitas-sajtofoto-dij-Capa-Kozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f4eeb45-e352-4ba9-b47a-72542217793e.jpg","index":0,"item":"c9e15aed-72a5-48c0-85b6-2725aac32c7a","keywords":null,"link":"/kultura/20250506_43-Magyar-Sajtofoto-Kiallitas-sajtofoto-dij-Capa-Kozpont","timestamp":"2025. május. 06. 10:00","title":"Kihirdették a Magyar Sajtófotó Pályázat győzteseit, kollégánk, Veres Viktor képe a legjobb hírkép díját kapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a9a261a-451c-4641-a280-7353edf5e398","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki érzékeny a szexuális kudarcra? Mi a szexuális egészség? Milyen mindennapi dolgok befolyásolják a reprodukciós képességet? Baj, ha kevesebbet szexelnek a fiatalok? Tényleg árt a kerékpározás, a kontaktsport, vagy a szauna? A spontán szex a legjobb? Ezekről a témákról is szó esett a HVG egészségpodcastjának legújabb adásában.","shortLead":"Ki érzékeny a szexuális kudarcra? Mi a szexuális egészség? Milyen mindennapi dolgok befolyásolják a reprodukciós...","id":"20250507_Kosz-jol-A-merevedesi-zavar-tunet-nem-betegseg-szexualitas-egeszseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a9a261a-451c-4641-a280-7353edf5e398.jpg","index":0,"item":"505ecd82-c400-40a0-9625-79e11bbc2010","keywords":null,"link":"/elet/20250507_Kosz-jol-A-merevedesi-zavar-tunet-nem-betegseg-szexualitas-egeszseg-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 20:00","title":"Kösz, jól: A merevedési zavar tünet, nem betegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1115f729-93a5-4631-be91-cd2bef195fdc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfit befolyással üzérkedéssel vádolják.","shortLead":"A férfit befolyással üzérkedéssel vádolják.","id":"20250506_varoshaza-ugy-ugyeszseg-letoltendo-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1115f729-93a5-4631-be91-cd2bef195fdc.jpg","index":0,"item":"3511ab9e-acac-4357-9020-e99dbb9b6ba8","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_varoshaza-ugy-ugyeszseg-letoltendo-borton","timestamp":"2025. május. 06. 11:01","title":"Letöltendő börtönt kért az ügyészség a Városháza-ügy kulcsfigurájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf2a7982-867f-45ee-a33b-0c2dba9d4cb3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Eddig sikeresen lobbiztak a nagy techcégek, hogy ne álljon össze a határidőre a mesterséges intelligencia használatának új szabályrendszere.","shortLead":"Eddig sikeresen lobbiztak a nagy techcégek, hogy ne álljon össze a határidőre a mesterséges intelligencia használatának...","id":"20250506_hatarido-EU-mesterseges-intelligencia-szabalyozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf2a7982-867f-45ee-a33b-0c2dba9d4cb3.jpg","index":0,"item":"ff2c332b-dce7-4e20-87b4-7bb2caad64f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250506_hatarido-EU-mesterseges-intelligencia-szabalyozas","timestamp":"2025. május. 06. 08:15","title":"Fontos határidőről maradt le az EU a mesterséges intelligencia szabályozásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21664360-2b78-43a4-82dc-d5fde82be980","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A pilóta sikeresen katapultált.","shortLead":"A pilóta sikeresen katapultált.","id":"20250507_lezuhant-fa-18-vadaszgep-finnorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21664360-2b78-43a4-82dc-d5fde82be980.jpg","index":0,"item":"8cf280bf-5eda-488c-9637-97671764a383","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_lezuhant-fa-18-vadaszgep-finnorszag","timestamp":"2025. május. 07. 14:39","title":"Megint lezuhant egy F/A-18 vadászgép, ezúttal Finnországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b861e6b5-f1e9-480d-858c-cb9f00358fa4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 12 feladatért összesen 30 pontot kaphattak a diákok.","shortLead":"A 12 feladatért összesen 30 pontot kaphattak a diákok.","id":"20250506_matematika-erettsegi-elso-resz-nem-hivatalos-megoldasok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b861e6b5-f1e9-480d-858c-cb9f00358fa4.jpg","index":0,"item":"d2ba7124-8416-4e34-ae59-5e4fdb204a71","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_matematika-erettsegi-elso-resz-nem-hivatalos-megoldasok-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 12:19","title":"Itt vannak a matekérettségi első részének nem hivatalos megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a06f636-d5dc-4d4f-96c1-fcd5ee07ae4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A példák többsége mintaszerű volt a tanárok szerint, de akadtak meglepetések is a tesztben.","shortLead":"A példák többsége mintaszerű volt a tanárok szerint, de akadtak meglepetések is a tesztben.","id":"20250506_matematika-erettsegi-elso-resz-szaktanari-velemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a06f636-d5dc-4d4f-96c1-fcd5ee07ae4f.jpg","index":0,"item":"e89d57fb-94c5-490b-93c8-2e88c305ca62","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_matematika-erettsegi-elso-resz-szaktanari-velemeny-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 09:53","title":"Az utolsó feladat sokaknak jelenthet problémát, értékes pontokat veszíthetnek – így látták a szaktanárok a matekérettségi első részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16769845-0993-4374-9cb9-220b1ba6e657","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatalos útmutatóra holnapig várni kell. ","shortLead":"A hivatalos útmutatóra holnapig várni kell. ","id":"20250507_tortenelem-erettsegi-2025-elso-resz-hivatalos-megoldas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16769845-0993-4374-9cb9-220b1ba6e657.jpg","index":0,"item":"07a7c420-e8cc-4ac9-80db-8eb3823cfcab","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_tortenelem-erettsegi-2025-elso-resz-hivatalos-megoldas","timestamp":"2025. május. 07. 12:21","title":"Itt a középszintű történelemérettségi feladatsorának nem hivatalos megoldása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]