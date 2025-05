Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3deb9194-4775-41d3-82ec-cf67c409ba72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Powelliphanta augusta még a róla gondoskodó szakembereket is meglepte.","shortLead":"A Powelliphanta augusta még a róla gondoskodó szakembereket is meglepte.","id":"20250507_Powelliphanta-augusta-csiga-ritkasag-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3deb9194-4775-41d3-82ec-cf67c409ba72.jpg","index":0,"item":"8b88aef9-e86e-48ae-b1c6-913de0d91737","keywords":null,"link":"/zhvg/20250507_Powelliphanta-augusta-csiga-ritkasag-video","timestamp":"2025. május. 07. 10:09","title":"Először videózták le, hogyan petézik a nyakán egy ragadozó csiga, amit a kihalástól próbálnak megmenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Több bank már most visszavett a kedvezményeiből, mert a díjemelések tilalmán milliárdokat vesztenek.","shortLead":"Több bank már most visszavett a kedvezményeiből, mert a díjemelések tilalmán milliárdokat vesztenek.","id":"20250506_bank-kedvezmenyek-dijak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd.jpg","index":0,"item":"2a5aeee9-12c3-4400-ad9e-fef6f0bda5af","keywords":null,"link":"/kkv/20250506_bank-kedvezmenyek-dijak","timestamp":"2025. május. 06. 11:08","title":"A kedvezményeket nyirbálhatják meg a bankok, ha már a díjakon emelniük nem szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e451a0a-08af-49e2-b1f5-07bc8b91dd3c","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"Hivatalosan amatőrként, a selejtezőből indulva nyerte meg a sznúker-világbajnokságot Csao Hszin-tung, akit korábban húsz hónapra tiltottak el, mert részese volt a sportágat megrázó bundabotránynak. ","shortLead":"Hivatalosan amatőrként, a selejtezőből indulva nyerte meg a sznúker-világbajnokságot Csao Hszin-tung, akit korábban...","id":"20250506_csao-hszin-tong-mark-williams-snooker-vilagbajnoksag-kinai-bundabotrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e451a0a-08af-49e2-b1f5-07bc8b91dd3c.jpg","index":0,"item":"2f393271-24a5-4eb8-af7a-5f97a847ab6f","keywords":null,"link":"/sport/20250506_csao-hszin-tong-mark-williams-snooker-vilagbajnoksag-kinai-bundabotrany","timestamp":"2025. május. 06. 19:11","title":"A bundabotrányból visszatérő kínai tehetség a walesiek félvak nagyságát győzte le a sznúkervilág koronájáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31dca1d7-7623-4958-a871-9d5132a9106a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felnőtt belépőért ötezret, a gyerekért négyezret kérnek a Zemplén Kalandparkban.","shortLead":"A felnőtt belépőért ötezret, a gyerekért négyezret kérnek a Zemplén Kalandparkban.","id":"20250506_Osszetartozas-Hidja-jegy-belepo-Satoraljaujhely-fuggohid-polgarmester","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31dca1d7-7623-4958-a871-9d5132a9106a.jpg","index":0,"item":"88f60072-d804-4ec2-b100-f6b41541437a","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_Osszetartozas-Hidja-jegy-belepo-Satoraljaujhely-fuggohid-polgarmester","timestamp":"2025. május. 06. 15:34","title":"Harmadannyian váltottak jegyet az Összetartozás Hídjára, mint amennyit a polgármester mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99bf3c33-968a-49b0-af21-cb419d6d30b3","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"Két góllal is vezettek az olaszok az első félidő után, a rendes játékidő utolsó perceiben fordított a Barcelona, majd az Inter hosszabbításra mentette a meccset, és végül meg is nyerte azt.","shortLead":"Két góllal is vezettek az olaszok az első félidő után, a rendes játékidő utolsó perceiben fordított a Barcelona, majd...","id":"20250506_bajnokok-ligaja-internazionale-fc-barcelona-elodonto-visszavago-olaszorszag-osszefoglalo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99bf3c33-968a-49b0-af21-cb419d6d30b3.jpg","index":0,"item":"112006a3-980e-49bb-a527-8c67ab26b29b","keywords":null,"link":"/sport/20250506_bajnokok-ligaja-internazionale-fc-barcelona-elodonto-visszavago-olaszorszag-osszefoglalo-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 23:39","title":"Elképesztő dráma után az Inter jutott be elsőként a Bajnokok Ligája döntőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d40255-e5a4-428e-971c-48e274baa2fd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elég ijesztő, hogy egy ilyen monstrum 210-zel is száguldhat. ","shortLead":"Elég ijesztő, hogy egy ilyen monstrum 210-zel is száguldhat. ","id":"20250506_bemutatkozott-a-brutalis-Brabus-XL800","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51d40255-e5a4-428e-971c-48e274baa2fd.jpg","index":0,"item":"678135dd-68bf-4a4d-9611-7aa55c416958","keywords":null,"link":"/cegauto/20250506_bemutatkozott-a-brutalis-Brabus-XL800","timestamp":"2025. május. 06. 20:20","title":"Fél méterrel a föld felett: bemutatkozott a brutális Brabus XL800","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c52097b4-270e-4476-a968-5653426ca552","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Egy harmadik versenyzőt súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.","shortLead":"Egy harmadik versenyzőt súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.","id":"20250506_motorsport-supersport-championship-tomegbaleset-halaleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c52097b4-270e-4476-a968-5653426ca552.jpg","index":0,"item":"49992a56-3b69-4239-a0f5-2e772ce3563b","keywords":null,"link":"/sport/20250506_motorsport-supersport-championship-tomegbaleset-halaleset","timestamp":"2025. május. 06. 10:22","title":"Két motoros meghalt egy brit versenypályán történt tömegbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69344a93-88ad-4fc9-88af-e97718d1e821","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Még nem érte el a vámok hatása a luxusautópiacot, de óvatosak Maranellóban. ","shortLead":"Még nem érte el a vámok hatása a luxusautópiacot, de óvatosak Maranellóban. ","id":"20250506_Nagyon-jo-negyedeve-volt-a-Ferrarinak-megis-estek-a-reszvenyeik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69344a93-88ad-4fc9-88af-e97718d1e821.jpg","index":0,"item":"0ccd647a-3335-458e-81ab-c542537ac78e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250506_Nagyon-jo-negyedeve-volt-a-Ferrarinak-megis-estek-a-reszvenyeik","timestamp":"2025. május. 06. 14:55","title":"Nagyon jó negyedéve volt a Ferrarinak, mégis estek a részvényeik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]