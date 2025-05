Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7139e0ea-8dcc-47ef-b62a-4ee428920f29","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"És egyre több lesz évről évre. ","shortLead":"És egyre több lesz évről évre. ","id":"20250508_Olaszorszagban-tenyleg-majdnem-mindenki-autozik-motorozik-1000-lakosra-942-jarmu-jut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7139e0ea-8dcc-47ef-b62a-4ee428920f29.jpg","index":0,"item":"27cefdcd-c0f8-4f6b-8380-9059178425af","keywords":null,"link":"/cegauto/20250508_Olaszorszagban-tenyleg-majdnem-mindenki-autozik-motorozik-1000-lakosra-942-jarmu-jut","timestamp":"2025. május. 08. 14:06","title":"Az olaszoknál tényleg járműdömping van: 1000 lakosra 942 jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CÖF tett feljelentést ismeretlen tettes ellen gyanús adatkezelésre hivatkozva.","shortLead":"A CÖF tett feljelentést ismeretlen tettes ellen gyanús adatkezelésre hivatkozva.","id":"20250508_Nyomozas-rendorseg-COF-Magyar-Peter-adatvedelem-nepszavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90.jpg","index":0,"item":"9228346b-93d6-4634-90b9-96ef0902630b","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Nyomozas-rendorseg-COF-Magyar-Peter-adatvedelem-nepszavazas","timestamp":"2025. május. 08. 16:02","title":"A CÖF szerint a feljelentésük nyomán rendőrségi nyomozás indult Magyar Péterék népszavazása ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az összes parlamenti képviselő a megállapodás mellett szavazott.","shortLead":"Az összes parlamenti képviselő a megállapodás mellett szavazott.","id":"20250508_Ukrajna-Trump-Zelenszkij-asvanykincsekrol-szolo-megallapodas-ratifikal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751.jpg","index":0,"item":"0a7a2a5a-c963-4989-891d-5751ea4cda93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_Ukrajna-Trump-Zelenszkij-asvanykincsekrol-szolo-megallapodas-ratifikal","timestamp":"2025. május. 08. 14:43","title":"Ukrajna ratifikálta az amerikai ásványkincsszerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még velünk marad az átlagosnál hűvösebb idő.","shortLead":"Még velünk marad az átlagosnál hűvösebb idő.","id":"20250508_idojaras-elorejelzes-huvos-ido-eso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604.jpg","index":0,"item":"b7ea605a-8c25-477d-ab18-257b52a897f9","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_idojaras-elorejelzes-huvos-ido-eso","timestamp":"2025. május. 08. 05:44","title":"Helyenként ma is csak 11 fok lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b95369-fabf-4d90-8343-437555684ad9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hende Csabát, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnökétés Polt Péter legfőbb ügyészt jelölte az Alkotmánybíróság új tagjainak a Fidesz frakciója.","shortLead":"Hende Csabát, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnökétés Polt Péter legfőbb ügyészt jelölte...","id":"20250508_Polt-Petert-es-Hende-Csabat-jelolte-alkotmanybironak-a-Fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0b95369-fabf-4d90-8343-437555684ad9.jpg","index":0,"item":"c4731617-f996-461d-8ce2-8e613ccdc0fb","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Polt-Petert-es-Hende-Csabat-jelolte-alkotmanybironak-a-Fidesz","timestamp":"2025. május. 08. 14:25","title":"Polt Pétert és Hende Csabát jelölte alkotmánybírónak a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad74694-b240-4a49-92d0-5f026a070c70","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"29 külföldi állam vezetője vesz részt a május 9-ei győzelem napi moszkvai katonai díszszemlén, ami a hivatalos orosz magyarázat szerint azt mutatja, hogy egyre nő az ország nemzetközi tekintélye. A vendégek közül csak hárman jönnek Nyugatról, a Moszkvába zarándokolók nagy része a volt szovjet tagköztársaságokból érkezik. A közös jellemző az lehet, hogy valamennyi külföldi politikusnak egyéni elképzelése van a demokráciáról, Moszkvában akár meg is alakíthatnák az „illiberális internacionálét”.","shortLead":"29 külföldi állam vezetője vesz részt a május 9-ei győzelem napi moszkvai katonai díszszemlén, ami a hivatalos orosz...","id":"20250508_moszkva-gyozelem-napi-felvonulas-vendegek-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ad74694-b240-4a49-92d0-5f026a070c70.jpg","index":0,"item":"3e46800c-8ad9-4214-9337-03cb56d2e44d","keywords":null,"link":"/vilag/20250508_moszkva-gyozelem-napi-felvonulas-vendegek-putyin","timestamp":"2025. május. 08. 13:52","title":"Díszes társaság verődik össze Moszkvában a győzelem napi felvonulásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05b6980-d5ef-45e5-9319-35f502e7cc35","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Szemétszedésről és autóversenyzésről is szólnak a feladatok.","shortLead":"Szemétszedésről és autóversenyzésről is szólnak a feladatok.","id":"20250509_nemeterettsegi-szovegertes-feladatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d05b6980-d5ef-45e5-9319-35f502e7cc35.jpg","index":0,"item":"1a097927-710e-4ee4-a2fb-4e2a9c104351","keywords":null,"link":"/kultura/20250509_nemeterettsegi-szovegertes-feladatok","timestamp":"2025. május. 09. 09:26","title":"Szövegértéssel kezdődik a pénteki németérettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ff2f2d-1eed-4946-b43d-62aa1c56a582","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Mélyül Kelet-Európa és Trump szerelmi viszonya, de a vámháború következményei hamarosan lehűthetik a románcot – véli Dimitar Bechev, a Carnegie Europe agytröszt vezető munkatársa, aki az Oxfordi Egyetem is tanít.","shortLead":"Mélyül Kelet-Európa és Trump szerelmi viszonya, de a vámháború következményei hamarosan lehűthetik a románcot – véli...","id":"20250508_Al-Jazeera-vendegkommentar-Kelet-Europa-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24ff2f2d-1eed-4946-b43d-62aa1c56a582.jpg","index":0,"item":"42eb05ac-ea84-44e2-80a1-fe189af1a2e9","keywords":null,"link":"/360/20250508_Al-Jazeera-vendegkommentar-Kelet-Europa-Trump","timestamp":"2025. május. 08. 21:32","title":"Al-Jazeera-vendégkommentár: Kelet-Európa Trumpra fogad – de ez sokba kerülhet neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]