[{"available":true,"c_guid":"a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az összes parlamenti képviselő a megállapodás mellett szavazott.","shortLead":"Az összes parlamenti képviselő a megállapodás mellett szavazott.","id":"20250508_Ukrajna-Trump-Zelenszkij-asvanykincsekrol-szolo-megallapodas-ratifikal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751.jpg","index":0,"item":"0a7a2a5a-c963-4989-891d-5751ea4cda93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_Ukrajna-Trump-Zelenszkij-asvanykincsekrol-szolo-megallapodas-ratifikal","timestamp":"2025. május. 08. 14:43","title":"Ukrajna ratifikálta az amerikai ásványkincsszerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25c1de6-d462-4923-96b5-b9b63ac08bc3","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Mi, magyarok, mellékszereplők sem vagyunk ott, ahol főszereplőkként szeretnénk mutatkozni. Nem lesz velünk nyűgjük a román, szerb, szlovák nacionalistáknak, mert kicsináljuk magunkat a Budapestről célzottan tüzelt magyar–magyar leszámolásban. Vélemény.","shortLead":"Mi, magyarok, mellékszereplők sem vagyunk ott, ahol főszereplőkként szeretnénk mutatkozni. Nem lesz velünk nyűgjük...","id":"20250509_hvg-Paraszka-Boroka-Orban-petrezselyemarus-simion-romania-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a25c1de6-d462-4923-96b5-b9b63ac08bc3.jpg","index":0,"item":"bc145d51-2904-4d30-880d-814d404cb782","keywords":null,"link":"/360/20250509_hvg-Paraszka-Boroka-Orban-petrezselyemarus-simion-romania-velemeny","timestamp":"2025. május. 09. 08:00","title":"Parászka Boróka: Két magyarellenes uszítás közt Orbán orra előtt képezte magát Orbán Viktorrá George Simion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7139e0ea-8dcc-47ef-b62a-4ee428920f29","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"És egyre több lesz évről évre. ","shortLead":"És egyre több lesz évről évre. ","id":"20250508_Olaszorszagban-tenyleg-majdnem-mindenki-autozik-motorozik-1000-lakosra-942-jarmu-jut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7139e0ea-8dcc-47ef-b62a-4ee428920f29.jpg","index":0,"item":"27cefdcd-c0f8-4f6b-8380-9059178425af","keywords":null,"link":"/cegauto/20250508_Olaszorszagban-tenyleg-majdnem-mindenki-autozik-motorozik-1000-lakosra-942-jarmu-jut","timestamp":"2025. május. 08. 14:06","title":"Az olaszoknál tényleg járműdömping van: 1000 lakosra 942 jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470fcb9e-961e-4fd7-8ba4-2fade6159c57","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Keresztre feszítettük, köpönyegére sorsot vetettünk. És nem nyertünk.","shortLead":"Keresztre feszítettük, köpönyegére sorsot vetettünk. És nem nyertünk.","id":"20250509_tota-w-arpad-Gyurcsany-Ferenc-bucsuztatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/470fcb9e-961e-4fd7-8ba4-2fade6159c57.jpg","index":0,"item":"cb022a68-9f53-4d65-9c44-211d860171e9","keywords":null,"link":"/360/20250509_tota-w-arpad-Gyurcsany-Ferenc-bucsuztatasa","timestamp":"2025. május. 09. 09:04","title":"Tóta W. Árpád búcsúztatja Gyurcsány Ferencet: Mint a villám tépte magányos fenyő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c8dbe1-c028-4ebf-b0cf-15f1a572798e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A korábbi híradásokkal ellentétben idén ősszel még nem láthatjuk a Ferrari első zéró emissziós modelljét.","shortLead":"A korábbi híradásokkal ellentétben idén ősszel még nem láthatjuk a Ferrari első zéró emissziós modelljét.","id":"20250509_kesobb-debutal-az-elso-tisztan-elektromos-ferrari","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0c8dbe1-c028-4ebf-b0cf-15f1a572798e.jpg","index":0,"item":"a30ae4a6-6187-4011-9d9a-5c1a23a6ebf1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250509_kesobb-debutal-az-elso-tisztan-elektromos-ferrari","timestamp":"2025. május. 09. 06:41","title":"Később debütál az első tisztán elektromos Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64857a35-4deb-4ace-bea7-17f7a2107a64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke csütörtökön reggel tett közzé egy hangfelvételt, amelyen állítása szerint Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter arról beszél: szakítanak a békementalitással és készülnek a háború felé vezető út nulladik fázisára. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint ez az ügy „egy lepkefing”, nevetséges ezzel foglalkozni, mondta a kormányinfón. Úgy véli, az áram és a gáz ára két-két és félszeresére emelkedne, ha megvalósulnának az Európai Bizottság tervei, ezért Magyarország mindent meg fog tenni, hogy ezt megakadályozza, ehhez szövetségeseket keres az unióban. A miniszter szerint nálunk nem fordulhat elő, ami Romániában, így Magyar Péter is elindulhat a választáson. A drogériákban is bevezetik az árrésstopot.","shortLead":"Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke csütörtökön reggel tett közzé egy hangfelvételt, amelyen állítása szerint...","id":"20250508_Gulyas-Gergely-reagal-a-kiszivargott-hangfelvetelre-amelyen-a-bekementalitas-vegerol-beszel-a-honvedelmi-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64857a35-4deb-4ace-bea7-17f7a2107a64.jpg","index":0,"item":"5c611c48-a941-41ea-b6c8-5bdce5f5de44","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Gulyas-Gergely-reagal-a-kiszivargott-hangfelvetelre-amelyen-a-bekementalitas-vegerol-beszel-a-honvedelmi-miniszter","timestamp":"2025. május. 08. 10:05","title":"„Ez egy lepkefing” – mondta Gulyás Gergely a hangfelvételre, amelyen a békementalitás végéről beszél a honvédelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyikük súlyos büntetést is kapott már.","shortLead":"Egyikük súlyos büntetést is kapott már.","id":"20250510_Magyar-Peter-MNB-bennfentes-kereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90.jpg","index":0,"item":"a3a15e6a-2ea6-4e5a-b002-ccf2fe12e3fe","keywords":null,"link":"/itthon/20250510_Magyar-Peter-MNB-bennfentes-kereskedelem","timestamp":"2025. május. 10. 09:25","title":"Magyar Péter mellett hat másik személlyel szemben nyomoz az MNB bennfentes kereskedelem gyanúja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3eb477a-d73c-450b-b456-d25bfae2c26e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Olcsóbb lesz egy brit autó az Egyesült Államokban, mint egy kanadai vagy mexikói alkatrészekből összerakott amerikai.","shortLead":"Olcsóbb lesz egy brit autó az Egyesült Államokban, mint egy kanadai vagy mexikói alkatrészekből összerakott amerikai.","id":"20250509_amerikai-autoipar-brit-vam-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3eb477a-d73c-450b-b456-d25bfae2c26e.jpg","index":0,"item":"ec0f5021-b130-4213-9d8c-b0b9c79232ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250509_amerikai-autoipar-brit-vam-megallapodas","timestamp":"2025. május. 09. 13:46","title":"Az amerikai autóipar szereplői kiakadtak a britekkel kötött vámmegállapodáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]