Az élet olyan területein is alulreprezentáltak a nők, amelyekről elsőre nem is gondolnánk. Bár Magyarországon ez nem újdonság, hiszen például a kutatói és mérnöki pályákon is mindössze harminc százalékos a nők aránya, amivel az utolsók között kullogunk az Európai Unióban. De van egy olyan terület, ahol a láthatatlanságuk még markánsabb: az internet legnagyobb közösségi enciklopédiáján, a Wikipédián.

Ugyanis a magyar nyelvű Wikipédia szócikkeinek mindössze 15,6 százaléka szól nőkről. Ez nemcsak az online tudástár egyensúlyát borítja fel, hanem hozzájárul a nők társadalmi megítélésének torzulásához is, hiszen amit nem látunk, amiről nem olvasunk, olyan, mintha nem is létezne.

Ezen próbált változtatni az első budapesti EqualVoice Edit-a-thon, azaz Wikipédia-szerkesztőmaraton nagyjából harminc résztvevője. A Ringier Hungary kezdeményezésére újságírók, szerkesztők, civil aktivisták és a Wikimédia Magyarország Egyesület önkéntesei gyűltek össze, hogy közösen bővítsék a maradandót alkotó nőkről szóló magyar nyelvű szócikkek számát.

A HVG is képviseltette magát az eseményen támogató partnerként és íróként is, így néggyel biztosan nőni fog a szócikkek száma, de a Ringier összefoglalója szerint a többiek is kivették a részüket a munkából, aminek köszönhetően több tucat új személyről találhatunk majd magyar nyelvű Wiki-oldalt. És ez még csak a kezdet: a szervezők elmondása alapján a májusi maraton egyfajta tesztalkalom volt, a tanulságokat levonva a jövőben is folytatódik majd a szerkesztés és cikkgyártás, szóval azoknak sem kell aggódniuk, akik lemaradtak a mostani eseményről.

A helyszínen gyorstalpalót is tartottak a Wikimédia képviselői, így a résztvevők megtanulhatták, hogyan lehet új szócikket írni, vagy meglévőket frissíteni és bővíteni. A szervezők különösen azokat a nőket állították fókuszba, akik a tudomány, kultúra, sport vagy közélet területén maradandót alkottak, mégis méltatlanul kevés figyelmet kaptak. A szerkesztésre javasolt nevek között szerepeltek például:

Réz Anna egyetemi adjunktus, filozófus,

Raboczky Judit kortárs szobrász,

Simonyi Erzsébet állatorvos,

Pottyondy Edina influenszer,

Szendrei Ágnes matematikus,

Biacsi Bernadett paralimpikon,

Budai Lotti író, történész

és sokan mások, akiknek történetei eddig jobbára kimaradtak az internet legnagyobb lexikonjából.

EDIT-A-THON Ringier Hungary

Bár a résztvevők nem távoztak üres kézzel, egy sötétkék kulacsot kaptak a munkájukért, alapvetően önkéntes alapon gyártották a szócikkeket. A Wikipédia szerkesztése egyébként is önkéntesek munkáján alapul – világszinten azonban még mindig mindössze 9 százaléknyi nő vesz részt ebben a folyamatban. A kezdeményezés ezen az arányon is javított.

A programot Svájcban 2017 óta évente kétszer rendezik meg, most pedig Budapesten is elindult a Ringier Hungary médiacég szervezésében, a helyszínt pedig idén a budapesti Goethe Intézet adta. A maraton célja, hogy csökkentse a nemek közötti reprezentációs különbségeket a médiában – és most már az online tudásmegosztásban is. Az eseményhez bárki csatlakozhatott, függetlenül attól, hogy kezdőként vagy már tapasztalt szerkesztőként érkezett. A budapesti eseménnyel párhuzamosan három svájci városban, Zürichben, Davosban és Churban is összegyűltek aznap az önkéntes szócikkszerkesztők, és néhány perce egyesültek is a csapatok egy videóhívás keretében.

Az új szócikkek a Wikipédia működésének megfelelően a szerkesztőbizottsági ellenőrzés után kerülhetnek ki az oldalra némi átfutási idő után.

A nyitókép forrása: Ringier Hungary