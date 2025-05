Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e2dc6e35-1d81-4366-872a-c66327c213cd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Halszálkát találtak benne.","shortLead":"Halszálkát találtak benne.","id":"20250512_bebietel-visszahivas-kiflihu-halszalka-fogyasztovedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2dc6e35-1d81-4366-872a-c66327c213cd.jpg","index":0,"item":"690511c8-b6a7-4a68-a7d9-04e918237da5","keywords":null,"link":"/kkv/20250512_bebietel-visszahivas-kiflihu-halszalka-fogyasztovedelem","timestamp":"2025. május. 12. 13:37","title":"Visszahívtak egy bébiételt, semmiképp se adja oda a gyereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Világszerte szorul vissza a demokrácia, mind több országból lesz szép csendben autokrácia. Putyin átverni készül az európaiakat, változatlanul ragaszkodik az ukrán kapitulációhoz. Az új német kancellár a jelek szerint kész cselekedni, nem csupán a száját járatja. Trump nagyon téved, amikor azt hiszi, hogy ő alakítja a Közel-Kelet sorsát, mert valójában az Öböl-menti államok diktálnak neki. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Világszerte szorul vissza a demokrácia, mind több országból lesz szép csendben autokrácia. Putyin átverni készül...","id":"20250512_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"efe1f22e-6b6f-41bb-aea0-84a49de0ddc3","keywords":null,"link":"/360/20250512_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 12. 10:30","title":"Orbán összeesküvés-játéka: egy érthető tagadás másképp néz ki – a Frankfurter Allgemeine Zeitung a magyar–ukrán kémügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68756a45-4128-4075-bbf5-c0da712d00fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A vád szerint 46 millió dollárt keresett négy személy azzal, hogy routereket tört fel, majd egy botnet-hálózatot hozott létre, amit rosszindulatú felek számára értékesített.","shortLead":"A vád szerint 46 millió dollárt keresett négy személy azzal, hogy routereket tört fel, majd egy botnet-hálózatot hozott...","id":"20250512_fbi-botnet-felszamolas-anyproxy-5socks-hack-routerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68756a45-4128-4075-bbf5-c0da712d00fb.jpg","index":0,"item":"1425a01d-a157-48ca-abb8-b83ceda085a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_fbi-botnet-felszamolas-anyproxy-5socks-hack-routerek","timestamp":"2025. május. 12. 13:03","title":"Ledobta az atomot az FBI egy veszélyes kártevőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbebab8-2d5d-4f49-9b33-6dbb5c4d92f7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Scott Bessent hétfőre további részleteket ígért.","shortLead":"Scott Bessent hétfőre további részleteket ígért.","id":"20250512_usa-kina-kereskedelmi-megallapodas-donald-trump-scott-bessent-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbbebab8-2d5d-4f49-9b33-6dbb5c4d92f7.jpg","index":0,"item":"16453aff-1113-420b-9ee6-e08161ffc1bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_usa-kina-kereskedelmi-megallapodas-donald-trump-scott-bessent-vamhaboru","timestamp":"2025. május. 12. 06:56","title":"Az amerikai pénzügyminiszter szerint megvan a kereskedelmi megállapodás Kínával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6833034-97cd-4504-817f-e42c3995bca7","c_author":"Budapesti Közművek","category":"brandcontent","description":"Csikkek, eldobott mekis poharak, benzingőz és kipufogógáz: a főváros ikonikus pontjain is megannyi szemét és szennyeződés gyűlik össze. Amikor azonban nyugovóra térünk, egy éjszakai csapat lendül akcióba: egész évben folyamatosan takarítják a fővárost a járdáktól az aluljárókig. A műveletből Budapest egyik legszebb látványossága, a Lánchíd sem maradhat ki. Az emblematikus híd éjjeli “nagytakarítása” évente kétszer zajlik, a precízen szervezett munkamenet pedig amellett, hogy hasznos, még érdekes látványt is nyújt az arra járóknak.","shortLead":"Csikkek, eldobott mekis poharak, benzingőz és kipufogógáz: a főváros ikonikus pontjain is megannyi szemét és...","id":"20250505_BKM_Lanchid_tisztitas_Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6833034-97cd-4504-817f-e42c3995bca7.jpg","index":0,"item":"373a9c72-1f60-4938-ada6-c3a76957738c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250505_BKM_Lanchid_tisztitas_Budapest","timestamp":"2025. május. 12. 19:30","title":"Így szépül a Lánchíd, amíg mi alszunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdc761ea-a90b-4102-9377-f0bbf5190643","c_author":"Tornyos Kata","category":"elet","description":"Az arány némiképp javult a Ringier Hungary szócikkszerkesztő maratonjának köszönhetően, ahol elszánt önkéntesek sora gépelt azért, hogy több nőről olvashassunk az internetes lexikonban. ","shortLead":"Az arány némiképp javult a Ringier Hungary szócikkszerkesztő maratonjának köszönhetően, ahol elszánt önkéntesek sora...","id":"20250512_Wikipedia-nok-egyenjogusag-ferfiak-szocikk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdc761ea-a90b-4102-9377-f0bbf5190643.jpg","index":0,"item":"d61f2115-42b6-4b59-83c6-bd75b0247004","keywords":null,"link":"/elet/20250512_Wikipedia-nok-egyenjogusag-ferfiak-szocikk","timestamp":"2025. május. 12. 15:37","title":"Az online térben is hátrány éri a nőket – a magyar nyelvű Wikipédia-szócikkek mindössze 15,6 százaléka szól róluk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45b643b-1d2a-47a7-bacb-0b6dac80c65c","c_author":"Kovács Bálint","category":"360","description":"A magyar liberális ellenzék Simicska Lajos G-napja óta úgy várja az Orbán-rendszert megsemmisítő atombombát – legutóbb a Magyar Péter által beígért orbáni „őszödi beszéd” megjelenését –, mint a messiást. Csak épp az utóbbi eljövetelére legalább egy kicsi esély még van.","shortLead":"A magyar liberális ellenzék Simicska Lajos G-napja óta úgy várja az Orbán-rendszert megsemmisítő atombombát – legutóbb...","id":"20250512_Orban-oszodi-beszede-magyar-peter-lebuktatas-atombomba-simicska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d45b643b-1d2a-47a7-bacb-0b6dac80c65c.jpg","index":0,"item":"65dfe94e-3e0f-4f2d-b900-7d1a308da3a2","keywords":null,"link":"/360/20250512_Orban-oszodi-beszede-magyar-peter-lebuktatas-atombomba-simicska","timestamp":"2025. május. 12. 15:10","title":"Kovács Bálint: Milyen lesz Orbán őszödi beszéde, és miért nem jön el soha?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c23e64-cb27-4825-977d-94503f5d86c8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Előtte még büntetőfékezett egyet a bringásnak.","shortLead":"Előtte még büntetőfékezett egyet a bringásnak.","id":"20250513_Keresik-az-autost-aki-forro-kavet-ontott-egy-biciklisre-Nagykanizsan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90c23e64-cb27-4825-977d-94503f5d86c8.jpg","index":0,"item":"c40c4b9f-9f0c-4efb-9aff-01ce9b83a3ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20250513_Keresik-az-autost-aki-forro-kavet-ontott-egy-biciklisre-Nagykanizsan","timestamp":"2025. május. 13. 13:20","title":"Keresik az autóst, aki forró kávét öntött egy biciklisre Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]