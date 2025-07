Magyar Péter feljelentette Orbán Viktort, de lepattant az ügyészségről

„A Fővárosi Nyomozó Ügyészség elutasította a feljelentésemet, amit Orbán Viktor ellen nyújtottam be állam elleni bűncselekmény feljelentésének elmulasztása, rémhírterjesztés és rágalmazás bűntette miatt. Az új legfőbb ügyésznek ezzel hivatalos papírja van arról, hogy Orbán Viktor bábja” – írta Facebook-oldalán Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Azt is jelezte, hogy az elutasító határozat ellen panaszt nyújt be.

Az ügyészség szerint csak politikai véleményt fogalmazott meg a leköszönő magyar miniszterelnök, amikor májusban azt állította a Védelmi Tanács ülése után: „Egy magyar ellenzéki párt tevékeny részese egy Magyarország ellen indított külföldi titkosszolgálati akciónak… egy magyar párt segítségével támadást indítottak a Magyar Honvédség ellen. Ezzel egy magyar ellenzéki párt tevékeny szerepet vállalt egy ukrán titkosszolgálati akcióban”.

Magyar Péter szerint viszont a miniszterelnök feljelentéssel érintett nyilatkozatai tényállítások voltak, amelyek nem tekinthetők értékítéletnek. „Orbán Viktor azt állította, hogy a Védelmi Tanács ülésén (amelyen a honvédelmi miniszter és a nemzetbiztonsági főtanácsadója is jelen volt) értesült egy állam elleni bűncselekmény (hazaárulás, kémkedés) elkövetéséről. Ennek a valóságtartalma ellenőrizhető, tehát nem értékítélet, azaz nem politikai vélemény” – fogalmazott Magyar Péter.

Hozzátette: „Az ügyészség érvelése szerint a Védelmi Tanács gyakorlatilag egy politikai gittegylet, ahol politikai nyilatkozatok hangzanak el, tehát nem kell komolyan venni őket. Amikor a miniszterelnök beszámol a Védelmi Tanács üléséről, az is csak egy politikai vélemény, aminek szintén nem kell igaznak lennie”.

Magyar Péter szerint ha igazat mondott volna Orbán Viktor, akkor azt nyomozással kellett volna ellenőrizni. A Tisza Párt elnöke azt közölte, hogy panaszában azt is indítványozza majd, hogy az ügyészség vizsgálja meg: indult-e olyan nyomozás állam elleni bűncselekmény elkövetésével kapcsolatban, amelynek akár Magyar Péter, akár a Tisza Párt más tagja alanya lenne.

Orbán Viktor a kifogásolt videóban egyszer sem mondja ki a Tisza Párt vagy Magyar Péter nevét, de egyértelmű, hogy valahogyan őket akarja belerángatni a kémbotrányba, ugyanis a videó közben az ellenzéki párt említésekor többször is bevágtak képeket Magyarról. Orbán közben arról beszél, hogy az ukránok célja az ukrán EU-csatlakozási népszavazás megakadályozása, ehhez kell neki a magyar párt segítsége.

Ukrajna bejelentette, hogy a magyar katonai hírszerzésnek kémkedő ügynököket lepleztek le Kárpátalján. Erre válaszul Szijjártó Péter még aznap kiutasított két ukrán diplomatát, majd a Terrorelhárítási Központ is leszállított egy kémvádakkal illetett ukrán állampolgár elfogását bemutató videót. Ezek után Kijevből is hazaküldtek két magyar diplomatát.

Az Országgyűlés júniusban választotta meg kilenc évre Nagy Gábor Bálintot legfőbb ügyésznek.