Ha fáj minden porcika – javíthatunk-e valóban az állapotunkon kollagénnel?

„Rengeteg kozmetikai termékben találunk kollagént, aminek legtöbbször inkább marketingcélja van, mintsem valós hatása” – mondja Horváth Ádám gyógyszerész, a PTE Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani Tanszékének munkatársa. Szerinte a legnagyobb félreértés az, hogy sokan elhiszik, a kollagén a bőrön át bármilyen formában be tud épülni a szervezetbe, pedig ez egyáltalán nincs így. Krémekben használva „inkább egyfajta felületi vízmegtartó hatása van, ami hidratálásra alkalmas, de arra semmiképp, hogy a bőr feszességét javítsa” – mondja a gyógyszerész.

Az is tévhit, hogy a haj növekedéséhez is hozzájárulnak a kollagénes termékek. Ellenben egészen jó eredményeket lehet elérni kollagénes kezeléssel azoknál a betegeknél, akik térdízületi vagy krónikus sokízületi gyulladásban szenvednek. Az ízületi kopásnak nevezett betegség főként az idősebbeket érinti, nekik is gyakran javasolnak az orvosok kiegészítő terápiaként kollagénes kezelést.