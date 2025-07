Egy svájci bank követelése miatt egy hétvége alatt majdnem összeomlott az MNB-alapítvány

2023 októberében válsághelyzet alakult ki az MNB-alapítványokhoz tartozó Optimánál: az alapítványi vagyont kezelő Alpine Holding Kft. 170 millió svájci frankos hitelt vett fel a svájci CBH banktól. Jelentős fedezeteket – például GTC- és Ultima-részvényeket – adott biztosítékként, ám ezek értéke gyorsan csökkent, majd a bank egy ponton ultimátumot adott a fedezetek pótlására vagy a hitel visszafizetésére, különben elindul a felszámolási folyamat – írja a Telex.

Az Alpine vezetése vagy hanyagságból, vagy valamilyen más ok miatt felkészületlennek bizonyult. A külföldi banki követeléseket nem vették komolyan, majd hirtelen olyan ukázt kaptak, amire nem voltak hozzászokva: péntektől hétfőig, azaz kevesebb mint 72 óra alatt kellett volna visszafizetniük a kölcsönt.

Bár az Alpine vezetője akkoriban Dudás Lóránt volt, aki tucatnyi más cégben is vezető volt, valójában a döntéseket nem ő hozta, hanem az MNB alapítványa, a Pallas Athéné Domus Meriti (PADME) kuratóriuma, informálisan pedig a házon belül csak „tulajdonosi képviselőknek” hívott, semmilyen valódi tisztséggel nem rendelkező emberek, köztük az a Kovács Petra, akiről a HVG is megírta, hogy vélhetően Matolcsy Ádámot takarja.

Kiderült, hogyan próbálták volna Matolcsy Ádám körébe átjátszani az MNB-alapítvány vagyonkezelő cégét Egy nem csak kölcsönről szóló kölcsönszerződés kellett ahhoz, hogy megpróbálják átmenteni a jegybanki alapkezelő vagyonát, és még így sem sikerült.

A helyzetet végül a Magyar Bankholding (MBH) mentette meg – de csak „túlbiztosított” konstrukcióban vállalta ezt. Ennek eredménye végül az lett, hogy az alapítványi vagyon jelentős részére jogot formálhat, ha valami gond lenne a teljesítéssel. A hitelfedezetek nagysága jóval meghaladta a hitel összegét – több mint három–négyszeres értékben –, a bank célja pedig hosszú távú túlélés biztosítása lett, nem a fedezet lehívása. Ahogyan a Telex cikke fogalmaz: „a helyzet, amelyben végül az Magyar Bankholdingnak (MBH) kellett mentőövet nyújtania, az egész MNB-ügy egyik legsúlyosabb mulasztása, rossz döntése, vagyonelherdálása volt”.

Az ügy azért is kényes, mert az MBH-ban egyelőre még ott van az állam, és több olyan szereplőnek is 20 százalék feletti tulajdonrésze van a bankban, akiknek az MNB-alapítványokhoz is volt közük, magánérdekeltségeikkel haszonhúzói voltak a visszaélésgyanús ügyleteknek. Így paradox módon az adósságcsapdába került alapítvány mentése – jegybanki támogatással – egyben profitot hozhat a magánbefektetőknek is.

Az MBH végül politikai szinten jóváhagyott döntést hozott, és rendkívül szigorú feltételeket szabott, jelentős fedezetet követelve a PADME vagyonára. Ideértve olyan ingatlanokat is, mint a Matolcsy-kör strómanjaként számon tartott, Varga Mihály jegybankelnöki kinevezése után azonnal menesztett Stofa György csalapusztai kastélya – ami különösen furcsa megoldás volt, de szükséges, mivel a politikai szintnek senki nem merte elmondani, hogy az Optimának nincsenek már fedezetbe adható ingatlanjai.

Az MBH folytatja a hitel biztosítását, de nem kívánja, hogy az Optimát lebuktassa. A bank a hitelfedezeti nyilvántartási rendszer alapján a 170 millió eurós hitel mögé közel egymilliárd euró értékű GTC- és Ultima-részvényt is kapott biztosítékként. Ám ha a helyzet nem javul, fennáll a kockázata, hogy a banknak fedezetlehívás esetén kötelező vételi ajánlatot kellene tennie a kisebbségi részvényeseknek – ami komoly többletköltséget okozhat. Politikai szinten pedig az a kérdés, hogy a Matolcsy-klán emberei hosszabb távon bennmaradhatnak-e az MBH tulajdonosi körében.