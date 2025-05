Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"098c922c-4d08-4f38-a5b5-21903d431c01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A NATO-ban az elmúlt időszakban gyakori téma a védelmi kiadások arányának növelése, jelenleg a GDP 2 százalékát kell erre fordítani a tagállamoknak, aminek nem mindenki tesz eleget. Az 5 százalék viszont még a költések emelését szorgalmazó USA-nak is sok lehet.","shortLead":"A NATO-ban az elmúlt időszakban gyakori téma a védelmi kiadások arányának növelése, jelenleg a GDP 2 százalékát kell...","id":"20250515_Nemetorszag-kulugyminisztere-elvben-egyetert-azzal-hogy-a-GDP-5-szazalekat-koltsek-vedelemre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/098c922c-4d08-4f38-a5b5-21903d431c01.jpg","index":0,"item":"16d988c9-1a40-4b9f-8f3d-cc32e26a1c55","keywords":null,"link":"/vilag/20250515_Nemetorszag-kulugyminisztere-elvben-egyetert-azzal-hogy-a-GDP-5-szazalekat-koltsek-vedelemre","timestamp":"2025. május. 15. 11:53","title":"Németország külügyminisztere elvben egyetért azzal, hogy a GDP 5 százalékát költsék védelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e41987-2c1c-4c9e-a962-b674f7814ebf","c_author":"Domány András","category":"360","description":"Vasárnap tartják a lengyel elnökválasztás első fordulóját. Ha továbbra is olyan államfő lesz, aki szemben áll az alkotmányos kormánnyal és megbénítja a törvényhozást, az akár Donald Tusk miniszterelnök bukásához vezethet.","shortLead":"Vasárnap tartják a lengyel elnökválasztás első fordulóját. Ha továbbra is olyan államfő lesz, aki szemben áll...","id":"20250514_lengyelorszag-elnokvalasztas-elozetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96e41987-2c1c-4c9e-a962-b674f7814ebf.jpg","index":0,"item":"ea8761a7-7faa-494a-a20f-ec95c3766fd1","keywords":null,"link":"/360/20250514_lengyelorszag-elnokvalasztas-elozetes","timestamp":"2025. május. 14. 17:10","title":"Sorsdöntő elnökválasztásra készül Lengyelország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186ac90e-3a7d-415b-ae24-b27836f86148","c_author":"HVG","category":"360","description":"Önálló projektcéggel indul el az Orbán-kormány által Magyar Ezüst Érdemkereszttel elismert rendező-producer, Kiss Stefán Mónika újabb Mohács-filmjének gyártása.","shortLead":"Önálló projektcéggel indul el az Orbán-kormány által Magyar Ezüst Érdemkereszttel elismert rendező-producer, Kiss...","id":"20250516_hvg-kiss-stafan-monika-mohacs-dokumentumfilm-balog-zoltan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/186ac90e-3a7d-415b-ae24-b27836f86148.jpg","index":0,"item":"11692f99-1ba7-488f-85f7-a31cec95a248","keywords":null,"link":"/360/20250516_hvg-kiss-stafan-monika-mohacs-dokumentumfilm-balog-zoltan","timestamp":"2025. május. 16. 07:45","title":"A mohácsi csatáról készül forgatni a Balog Zoltán nagytiszteletű úr című film rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf50b67-7c06-4792-b68e-d4ab84db47d8","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"A végső simításokat végzi Margaret Atwood a memoárján, addig is itt a legújabb novelláskötete, az Elveszve a rengetegben. Kiről mintázta magyar hősnőjét, Csillát a 85 éves kanadai író, és milyen kontextusban nevezte bébinek a HVG munkatársát? Miért éppen úgy képzelte el az amerikai diktatúrát A szolgálólány meséjében, és meglepte-e, hogy Donald Trump véget vetett a kanadai–amerikai barátságnak? ","shortLead":"A végső simításokat végzi Margaret Atwood a memoárján, addig is itt a legújabb novelláskötete, az Elveszve...","id":"20250514_hvg-elarulva-margaret-atwood-interju-kanadai-iro-memoar-alice-munro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acf50b67-7c06-4792-b68e-d4ab84db47d8.jpg","index":0,"item":"71a3c604-62dd-482a-9155-fe58142804f3","keywords":null,"link":"/360/20250514_hvg-elarulva-margaret-atwood-interju-kanadai-iro-memoar-alice-munro","timestamp":"2025. május. 14. 19:30","title":"Margaret Atwood a HVG-nek: Ha diktátor vagy, jobb, ha alapos munkát végzel, mert rád omolhat a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A projektet Nagy Márton vezeti.","shortLead":"A projektet Nagy Márton vezeti.","id":"20250515_12-milliard-akkumulator-hatosag-Nagy-Marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1.jpg","index":0,"item":"a6f88667-3cbd-49f6-a1dd-18d8db9b51ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250515_12-milliard-akkumulator-hatosag-Nagy-Marton","timestamp":"2025. május. 15. 09:33","title":"12 milliárdból akkumulátorhatóságot hoz létre a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc42a5a-9594-40d9-aa21-dd4b4387e7d2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Személyi asszisztenst fejlesztenek magyar startuperek a mesterséges intelligencia (MI) nyelvi modelljeinek felhasználásával.","shortLead":"Személyi asszisztenst fejlesztenek magyar startuperek a mesterséges intelligencia (MI) nyelvi modelljeinek...","id":"20250516_hvg-mesterseges-intelligencia-todo-for-ai-cegvilag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cc42a5a-9594-40d9-aa21-dd4b4387e7d2.jpg","index":0,"item":"a233968d-7a29-43fa-8068-38dab5a44839","keywords":null,"link":"/360/20250516_hvg-mesterseges-intelligencia-todo-for-ai-cegvilag","timestamp":"2025. május. 16. 12:15","title":"Magyar Jarvis készül, hogy mindenkinek kézre álljon a ChatGPT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c23e64-cb27-4825-977d-94503f5d86c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sallai Nórának ugyan elsőbbséget kellett volna adnia, de a másik jármű a megengedettnél sokkal gyorsabban haladt. ","shortLead":"Sallai Nórának ugyan elsőbbséget kellett volna adnia, de a másik jármű a megengedettnél sokkal gyorsabban haladt. ","id":"20250515_Fordulat-Sallai-Nora-baleseteben-a-rendorseg-szerint-nem-a-szineszno-volt-a-hibas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90c23e64-cb27-4825-977d-94503f5d86c8.jpg","index":0,"item":"29638479-d0d9-45cf-bad2-31c7e5252de9","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Fordulat-Sallai-Nora-baleseteben-a-rendorseg-szerint-nem-a-szineszno-volt-a-hibas","timestamp":"2025. május. 15. 07:37","title":"Fordulat Sallai Nóra balesetében: az ügyészség szerint nem a színésznő volt a hibás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16849e5c-0919-4b7d-8c58-ffa6e2639e59","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az állami tulajdonban lévő Corvinus szépen keresett a részesedés eladásával. A tranzakció szerintük tovább erősíti az állam elköteleződését a telekommunikációs ágazatban.","shortLead":"Az állami tulajdonban lévő Corvinus szépen keresett a részesedés eladásával. A tranzakció szerintük tovább erősíti...","id":"20250516_4iG-reszvenyekre-csereli-a-One-ban-meglevo-reszesedeset-a-magyar-allam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16849e5c-0919-4b7d-8c58-ffa6e2639e59.jpg","index":0,"item":"c34cb7ad-61d2-4e1a-87b2-6851b7c59bd1","keywords":null,"link":"/kkv/20250516_4iG-reszvenyekre-csereli-a-One-ban-meglevo-reszesedeset-a-magyar-allam","timestamp":"2025. május. 16. 11:13","title":"4iG-részvényekre cseréli a One-ban meglévő részesedését a magyar állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]