Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"133eabc9-9d7d-455e-bc19-8ff19a018c95","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250515_Marabu-Feknyuz-Titkos-ugyeink","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/133eabc9-9d7d-455e-bc19-8ff19a018c95.jpg","index":0,"item":"ed3d5762-8c78-4cae-86dc-85701c487455","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Marabu-Feknyuz-Titkos-ugyeink","timestamp":"2025. május. 15. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Titkos ügyeink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf57a53-cc42-410b-bec6-79d0e8210e11","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az egykori médiavállalkozó Vácon tölti le büntetését.","shortLead":"Az egykori médiavállalkozó Vácon tölti le büntetését.","id":"20250516_fenyo-gyilkossag-gyarfas-tamas-vaci-borton-bevonulas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebf57a53-cc42-410b-bec6-79d0e8210e11.jpg","index":0,"item":"17f09024-4cdb-4a41-8d2f-b7ecb81f5d2e","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_fenyo-gyilkossag-gyarfas-tamas-vaci-borton-bevonulas-ebx","timestamp":"2025. május. 16. 10:32","title":"Gyárfás Tamás bevonult a börtönbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb0db02-4035-4fbc-9f77-c6253717e280","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az államfő elismerését fejezte ki a legfőbb ügyész munkájáért.","shortLead":"Az államfő elismerését fejezte ki a legfőbb ügyész munkájáért.","id":"20250514_polt-peter-atadta-lemondasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccb0db02-4035-4fbc-9f77-c6253717e280.jpg","index":0,"item":"4e958222-d2b3-4ab3-948d-f48d33f12fbf","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_polt-peter-atadta-lemondasat","timestamp":"2025. május. 14. 18:28","title":"Polt Péter átadta lemondását Sulyok Tamásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4263892-0a45-4a25-8a23-cfd03a163a8c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az amerikai közlekedésfelügyelet szerint a kocsik „jól látható tárgyakkal ütköztek, amelyeket egy hozzáértő sofőrtől elvárható, hogy elkerüljön”.","shortLead":"Az amerikai közlekedésfelügyelet szerint a kocsik „jól látható tárgyakkal ütköztek, amelyeket egy hozzáértő sofőrtől...","id":"20250515_Visszahivja-ezerketszaz-kocsijat-a-Goolge-onvezeto-autos-cege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4263892-0a45-4a25-8a23-cfd03a163a8c.jpg","index":0,"item":"5c4b114f-dfcf-40a4-bd1c-ac48a33abb69","keywords":null,"link":"/cegauto/20250515_Visszahivja-ezerketszaz-kocsijat-a-Goolge-onvezeto-autos-cege","timestamp":"2025. május. 15. 08:08","title":"Visszahívja rengeteg robotaxiját a Google cége, mert nekimennek nyilvánvaló akadályoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a0dfe7-eb4d-4dfc-8cb9-e1bef126026d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hasznos új funkciót kapnak az Apple Music előfizetői: megszokott dallamok áthangolt változatai segítségével pihenhetnek jobban, vagy akár egy nyári zivatar hangjai is segíthetnek a könnyebb elalvásban.","shortLead":"Hasznos új funkciót kapnak az Apple Music előfizetői: megszokott dallamok áthangolt változatai segítségével pihenhetnek...","id":"20250515_apple-music-ujdonsag-sound-therapy-streaming","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37a0dfe7-eb4d-4dfc-8cb9-e1bef126026d.jpg","index":0,"item":"543a5367-f031-4d9e-8e05-fe59c87d6d6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_apple-music-ujdonsag-sound-therapy-streaming","timestamp":"2025. május. 15. 19:03","title":"Hangolódjon rá: terápiás újdonságot mutatott be az Apple, segít relaxálni, fókuszálni és elaludni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024d1fbf-5957-402f-9e9d-0061f806cc12","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szabad alkotás, a szabad társadalom és az európai értékek védelmében címmel fogalmazott meg közleményt az Open Books könyvkiadó, olyan szerzők aláírásával, mint Alföldi Róbert, Cserhalmi György vagy Kepes András.","shortLead":"A szabad alkotás, a szabad társadalom és az európai értékek védelmében címmel fogalmazott meg közleményt az Open Books...","id":"20250515_Kemeny-Zsofi-Dr-Mate-Gabor-Al-Ghaoui-Hesna-uldozesi-torveny-Kepes-Andras-Szentesi-Eva-Gardos-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/024d1fbf-5957-402f-9e9d-0061f806cc12.jpg","index":0,"item":"fc61bc54-bda3-467b-8032-4fabda65bee8","keywords":null,"link":"/kultura/20250515_Kemeny-Zsofi-Dr-Mate-Gabor-Al-Ghaoui-Hesna-uldozesi-torveny-Kepes-Andras-Szentesi-Eva-Gardos-Peter","timestamp":"2025. május. 15. 11:17","title":"Kemény Zsófi, Dr. Máté Gábor és Al Ghaoui Hesna is felszólaltak az üldözési törvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hibának érezné az új jegybankelnök az elődje által létrehozott alapítvány felszámolását, hiába futnak most a hatóságok az ottani pénz után.","shortLead":"Hibának érezné az új jegybankelnök az elődje által létrehozott alapítvány felszámolását, hiába futnak most a hatóságok...","id":"20250514_Varga-Mihaly-mnb-alapitvany-felszamolas-matolcsy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6.jpg","index":0,"item":"6f5da2dd-cde5-459f-aaa6-6f925a435060","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250514_Varga-Mihaly-mnb-alapitvany-felszamolas-matolcsy","timestamp":"2025. május. 14. 12:39","title":"Varga Mihály szerint sok pénzt vesztenének a magyarok, ha gyorsan felszámolnák az MNB alapítványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cdca573-7e78-4465-b449-a6260b816479","c_author":"4iG Group ","category":"brandchannel","description":"Ebben a pillanatban is ezrével keringenek a fejünk felett a műholdak, amelyek különböző méréseket, megfigyeléseket végeznek a földfelszínnel kapcsolatban mind kereskedelmi, mind pedig állami megrendelésekre. A piac egyre növekszik, és a HUSAT program révén Magyarország is a részesévé kíván válni.","shortLead":"Ebben a pillanatban is ezrével keringenek a fejünk felett a műholdak, amelyek különböző méréseket, megfigyeléseket...","id":"20250506_4iG-HUSAT-muholdprogram-foldmegfigyelo-muholdak-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cdca573-7e78-4465-b449-a6260b816479.jpg","index":0,"item":"e873f0a3-bd6d-4a5b-8d6d-c90a8b39a4e4","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250506_4iG-HUSAT-muholdprogram-foldmegfigyelo-muholdak-podcast","timestamp":"2025. május. 15. 07:30","title":"A jövő adatai az űrből jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"1b66984a-afcb-4215-8938-e6673eea3d34","c_partnertag":""}]