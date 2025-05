Bejelentette távozását a BBC-től Gary Lineker egykori angol válogatott labdarúgó – írja a brit közszolgálati műsorszolgáltató.

A Match of the Day című műsor házigazdája közös megegyezéssel távozik, miután kiderült, hogy a közösségi médiában egy palesztinbarát videót tett közzé, amely a cionizmust bírálta, és egy patkányt ábrázolt. (A patkányt a náci Németországban gyakran használták a zsidók ábrázolására.)

A 64 éves Lineker azóta bocsánatot kért. Nyilatkozatában azt írta, hogy „soha nem osztana meg tudatosan semmi antiszemita dolgot”, és törölte a posztot, „amint tudomást szerzett a dologról”.

A történtek után a BBC főigazgatóját, Tim Davie-t többen is felszólították arra, hogy azonnal rúgja ki Linekert, akinek tavalyi fizetése 1,4 millió font (mintegy 670 millió forint) volt. A Campaign Against Antisemitism szervezet petíciót is indított a műsorvezető távozását követelve, amelyet több mint tízezren írtak alá.

A távozásáról szóló videóban Lineker azt mondta, hogy nagyon fontos számára a labdarúgás és az a munka, amelyet a BBC-nél végzett. „Ahogy már mondtam, soha nem tennék tudatosan közzé semmi antiszemita dolgot – ez ellenkezik mindennel, amiért kiállok. Ugyanakkor elismerem a hibát és azt, hogy ez sokakat felzaklatott. Mérhetetlenül sajnálom. A visszalépés most felelősségteljes cselekvésnek tűnik” – fogalmazott.

Linekert 2023 márciusában ideiglenesen felfüggesztették a BBC-nél, mert az akkori konzervatív kormány menekültügyi politikáját bíráló megjegyzéseket tett.

Idén februárban aztán ő is azon ötszáz magas rangú kulturális személyiség között volt, akik felszólították a BBC-t, hogy ismét sugározza a Gáza: Hogyan éljünk túl egy háborús övezetet című dokumentumfilmet, „alapvető újságírói munkának” nevezve azt. A műsorszolgáltató azért távolította a dokumentumfilmet a BBC iPlayerről, mert kiderült, hogy a 14 éves narrátor a helyi Hamász-kormány egyik miniszterhelyettesének a fia.