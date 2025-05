Tedd rám vissza a melltartót, Patrick! Bocs, srácok, ennyit nem fizettetek

– viccelődött a közönséggel Perry az eset után.

Szombaton Las Vegasban adott koncertet az űrt is megjárt sztár. A Part of Me című dala alatt is szédületesen rohangálva fűtötte a hangulatot, de az egyik pillanatban a melltartója kapcsa megadta magát.

Perry rögtön hátrakapott, hogy magán tartsa azt, majd be is mondta a mikrofonba: „A fenébe, le fog esni a melltartóm!”.

A show nem állt le egy pillanatra sem, és kis segítséggel a ruhadarab is a helyére került.

Naná, hogy a TikTokon mindezt meg is tudjuk nézni: