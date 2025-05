Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7930555b-30dc-4eac-a86e-d61b3dbd31c2","c_author":"Varga Ferenc - Onozó Róbert (Cannes)","category":"kultura","description":"Az egyik legnagyobb hollywoodi dobásnak szánt film Joaquin Phoenix és Pedro Pascal főszereplésével felsült a Croisette-en. Láttunk viszont kisebb csodákat Tajvanból és Belgiumból, a szerény idei magyar jelenlétet pedig Szabó István legnagyobb nemzetközi sikere biztosította a klasszikusok szekciójában. Folytatódik a helyszíni podcast tudósításunk Cannes-ból.","shortLead":"Az egyik legnagyobb hollywoodi dobásnak szánt film Joaquin Phoenix és Pedro Pascal főszereplésével felsült...","id":"20250518_cannes-filmfesztival-joaquin-phoenix-szabo-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7930555b-30dc-4eac-a86e-d61b3dbd31c2.jpg","index":0,"item":"b50d94f4-5aa0-46d2-9f4b-5d78dc9667eb","keywords":null,"link":"/kultura/20250518_cannes-filmfesztival-joaquin-phoenix-szabo-istvan","timestamp":"2025. május. 18. 20:23","title":"Joaquin Phoenixet kiröhögték, Szabó Istvánt ünnepelték Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b43ccb-0620-4600-a87f-d154cc31bec9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pavel Durov, a Telegram orosz alapítója egy hangulatjellel utalt arra, melyik nyugati ország akarhatta befolyásolni a román elnökválasztást, még a vasárnapi voksolás előtt.","shortLead":"Pavel Durov, a Telegram orosz alapítója egy hangulatjellel utalt arra, melyik nyugati ország akarhatta befolyásolni...","id":"20250519_roman-elnokvalasztas-nicusor-dan-george-simion-telegram-pavel-durov","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48b43ccb-0620-4600-a87f-d154cc31bec9.jpg","index":0,"item":"9cdba6a1-bfd6-4690-8e11-727297aef0c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_roman-elnokvalasztas-nicusor-dan-george-simion-telegram-pavel-durov","timestamp":"2025. május. 19. 09:03","title":"„Befolyásolni akarta egy nyugati ország a román elnökválasztást” – állítja a Telegram orosz alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab3b9df1-de85-469f-a816-aa91da598d6a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Civil szervezetek és influenszerek hívására demonstráltak a Kossuth téren az „átláthatósági törvény” tervezete ellen. A demonstráció kezdetén mintegy ezren lehettek a téren, fokozott rendőri jelenlét mellett. A tömeg aztán nagyon besűrűsödött. Felszólalt többek között Osváth Zsolt, Mérő Vera, Hodász András, Lengyel Tamás és Pankotai Lili.","shortLead":"Civil szervezetek és influenszerek hívására demonstráltak a Kossuth téren az „átláthatósági törvény” tervezete ellen...","id":"20250518_lex-putyin-tuntetes-kossuth-ter-influenszerek-civil-szervezetek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab3b9df1-de85-469f-a816-aa91da598d6a.jpg","index":0,"item":"4fded3cc-045e-4373-a824-aa6baeda506d","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_lex-putyin-tuntetes-kossuth-ter-influenszerek-civil-szervezetek-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 17:50","title":"„Kipeckelt szemmel nézni a Megafont” – több tízezren tiltakoztak a Lex Putyin ellen a Kossuth téren (tüntetés percről percre)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b64d000-29ab-4005-8516-32243492e932","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A 2026-os költségvetési törvény kiegészítése gyanánt benyújtotta a nemzetgazdasági tárca az úgynevezett fejezeti köteteket. Ezek kötelező kelléke a középtávú kitekintés, amely ezúttal is sokkal inkább a vágyakról és reményekről szól, mint a realitásokról. Mindenesetre illeszkedik abba a miniszterelnöki várakozásba, hogy a magyar gazdaságnak évről évre három-hat százalékkal kell bővülnie, és hogy folytatódjon a keresetek gyors felzárkóztatása. Az Európai Bizottság friss prognózisa jóval pesszimistább.","shortLead":"A 2026-os költségvetési törvény kiegészítése gyanánt benyújtotta a nemzetgazdasági tárca az úgynevezett fejezeti...","id":"20250519_koltsegvetes-kitekintes-prognozis-fejezeti-kotetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b64d000-29ab-4005-8516-32243492e932.jpg","index":0,"item":"93e3a277-dd8e-42b7-bea2-2b477c4e6105","keywords":null,"link":"/360/20250519_koltsegvetes-kitekintes-prognozis-fejezeti-kotetek","timestamp":"2025. május. 19. 15:04","title":"Saját reményeiből farigcsált új, dinamikus növekedési pályát a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769206cb-4886-4486-a865-359183385b26","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók még 2023 májusában gyűjtötték be azt a mintát, ami a kínai űrállomás fedélzetéről származik.","shortLead":"Kínai kutatók még 2023 májusában gyűjtötték be azt a mintát, ami a kínai űrállomás fedélzetéről származik.","id":"20250518_kinai-urallomas-bakterium-niallia-tiangongensis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/769206cb-4886-4486-a865-359183385b26.jpg","index":0,"item":"2efbc103-09d1-44c7-bd3d-c46f6ac59bc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250518_kinai-urallomas-bakterium-niallia-tiangongensis","timestamp":"2025. május. 18. 18:33","title":"Újfajta baktériumot találtak a kínai űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3032352-50d7-4779-b975-f11181a46a19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap iktatták be XIV. Leót, a vatikáni magyar delegáció vezetője a köztársasági elnök volt.","shortLead":"Vasárnap iktatták be XIV. Leót, a vatikáni magyar delegáció vezetője a köztársasági elnök volt.","id":"20250518_sulyok-tamas-xiv-leo-beiktatas-papa-beszelgetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3032352-50d7-4779-b975-f11181a46a19.jpg","index":0,"item":"3f921880-f2e7-4059-b9ca-2862a2d0ea53","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_sulyok-tamas-xiv-leo-beiktatas-papa-beszelgetes","timestamp":"2025. május. 18. 15:40","title":"Ezt mondta Sulyok Tamás a pápának, miközben kezet ráztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd7d325-33b5-42af-b7fb-675353e75c14","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A már bajnok Liverpool ugyan végül kikapott a Brightontól, de Szoboszlai Dominik később az Instagramon is megerősítette, hogy feleségével gyermeket várnak.","shortLead":"A már bajnok Liverpool ugyan végül kikapott a Brightontól, de Szoboszlai Dominik később az Instagramon is...","id":"20250520_szoboszlai-dominik-liverpool-brighton-gyermek-gol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfd7d325-33b5-42af-b7fb-675353e75c14.jpg","index":0,"item":"c2c5626d-92f1-4fed-9395-0c5e5eb636d9","keywords":null,"link":"/elet/20250520_szoboszlai-dominik-liverpool-brighton-gyermek-gol","timestamp":"2025. május. 20. 06:14","title":"Szoboszlai Dominik bombagólt lőtt, majd elárulta, hogy apa lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6115e3-b336-4e1b-ae9a-b4a3de9702d6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új üzenetküldési lehetőségek jelennek meg a Viber alkalmazásban. A felhasználók a márkákkal való kommunikáció során találkozhatnak a Carousel és a List néven bemutatott új interaktív megoldással.","shortLead":"Új üzenetküldési lehetőségek jelennek meg a Viber alkalmazásban. A felhasználók a márkákkal való kommunikáció során...","id":"20250520_viber-uzleti-uzenetek-carousel-list-markak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b6115e3-b336-4e1b-ae9a-b4a3de9702d6.jpg","index":0,"item":"f6c23dea-53d0-4f2f-8d32-4f5cc384a81f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_viber-uzleti-uzenetek-carousel-list-markak","timestamp":"2025. május. 20. 08:03","title":"Újfajta üzeneteket fog kapni a Viberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]