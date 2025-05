Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Láttunk viszont kisebb csodákat Tajvanból és Belgiumból, a szerény idei magyar jelenlétet pedig Szabó István legnagyobb nemzetközi sikere biztosította a klasszikusok szekciójában. Folytatódik a helyszíni podcast tudósításunk Cannes-ból.","shortLead":"Az egyik legnagyobb hollywoodi dobásnak szánt film Joaquin Phoenix és Pedro Pascal főszereplésével felsült...","id":"20250518_cannes-filmfesztival-joaquin-phoenix-szabo-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7930555b-30dc-4eac-a86e-d61b3dbd31c2.jpg","index":0,"item":"b50d94f4-5aa0-46d2-9f4b-5d78dc9667eb","keywords":null,"link":"/kultura/20250518_cannes-filmfesztival-joaquin-phoenix-szabo-istvan","timestamp":"2025. május. 18. 20:23","title":"Joaquin Phoenixet kiröhögték, Szabó Istvánt ünnepelték Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4274635c-605e-4ded-aeed-05c86874e490","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A három kormány konkrét válaszlépéseket is kilátásba helyezett, amennyiben Izrael nem állítja le az új katonai offenzívát és nem oldja fel a humanitárius segélyszállítmányok bejuttatásának korlátozásait. ","shortLead":"A három kormány konkrét válaszlépéseket is kilátásba helyezett, amennyiben Izrael nem állítja le az új katonai...","id":"20250519_kozlemeny-britek-franciak-kanada-izrael-gaza-hadmuveletek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4274635c-605e-4ded-aeed-05c86874e490.jpg","index":0,"item":"13a533d5-9e9e-4d5f-bb10-bb330b9ea89f","keywords":null,"link":"/vilag/20250519_kozlemeny-britek-franciak-kanada-izrael-gaza-hadmuveletek","timestamp":"2025. május. 19. 20:31","title":"Közös közleményben ítélte el a brit, a francia és a kanadai kormány Izrael újabb gázai hadműveleteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e12014-97e6-415a-80eb-957c0451ced7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Renault 4 Savane 4×4 Concept nem riad vissza egy kis terepjárástól.","shortLead":"A Renault 4 Savane 4×4 Concept nem riad vissza egy kis terepjárástól.","id":"20250519_meno-terepes-hangulatban-tamad-a-legujabb-retro-renault-4","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03e12014-97e6-415a-80eb-957c0451ced7.jpg","index":0,"item":"4061d301-e84c-47f4-b843-309096a43ec2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_meno-terepes-hangulatban-tamad-a-legujabb-retro-renault-4","timestamp":"2025. május. 19. 07:59","title":"Menő terepes hangulatban támad a legújabb retró Renault","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893365ba-c0c4-4de5-b432-dbf1e5dbaa3f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy antiszemitizmus ellen harcoló szervezet petíciót is indított a focistából lett műsorvezető kirúgását követelve.","shortLead":"Egy antiszemitizmus ellen harcoló szervezet petíciót is indított a focistából lett műsorvezető kirúgását követelve.","id":"20250519_bbc-gary-lineker-antiszemitizmus-tavozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/893365ba-c0c4-4de5-b432-dbf1e5dbaa3f.jpg","index":0,"item":"0b38955c-7f98-4566-a158-142713c5fd01","keywords":null,"link":"/elet/20250519_bbc-gary-lineker-antiszemitizmus-tavozas","timestamp":"2025. május. 19. 14:08","title":"Antiszemita posztja miatt távozik a BBC-től Gary Lineker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03164b69-b6ea-42ba-b528-46386f7081c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem akarták egyedül hagyni a tervezetet eredetileg benyújtó Halász Jánost.","shortLead":"Nem akarták egyedül hagyni a tervezetet eredetileg benyújtó Halász Jánost.","id":"20250520_orban-rogan-fidesz-frakcio-atlathatosagi-torveny-alairas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03164b69-b6ea-42ba-b528-46386f7081c0.jpg","index":0,"item":"036f1667-f9a0-4a80-9a6b-0a6bfb73664b","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_orban-rogan-fidesz-frakcio-atlathatosagi-torveny-alairas","timestamp":"2025. május. 20. 15:41","title":"Beleálltak: Orbán, Rogán és 108 másik képviselő is a nevére vette az „átláthatósági” törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d5f2cd-2e4a-44d5-80d2-6c6909813fe0","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A brit uralkodó és a volt amerikai elnök legutóbb 2023 júliusában találkozott egymással.","shortLead":"A brit uralkodó és a volt amerikai elnök legutóbb 2023 júliusában találkozott egymással.","id":"20250519_karoly-kiraly-joe-biden-rakos-megbetegedes-prosztatarak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2d5f2cd-2e4a-44d5-80d2-6c6909813fe0.jpg","index":0,"item":"a5b9c3e3-c5e7-4ec5-837c-ffc2610310c1","keywords":null,"link":"/elet/20250519_karoly-kiraly-joe-biden-rakos-megbetegedes-prosztatarak","timestamp":"2025. május. 19. 16:58","title":"A rákkal kezelt III. Károly király is üzent Joe Bidennek a rákdiagnózisa után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ac4557-f5a8-4713-b744-aca2b2dc6866","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"A MÁV több olyan bérlakást is kiürített a budapesti Keled úton, amely a hivatalos szakértői vélemény szerint lakhatásra alkalmatlanná vált. A HVG információi szerint költöznie kellett egy háromgyerekes családnak is, de miután nem kaptak semmilyen kompenzációt – pénzt vagy lakhatási alternatívát –, így lényegében az utcára kerültek. A vasúttársaságnál azt közölték, hogy mindenben a törvények szerint jártak el, az érintett lakóknak pedig akkor is ajánlottak valamilyen segítséget, ha jogcím nélkül tartózkodtak az ingatlanban. Ennél valamivel többet ígért a MÁV, amikor a tervezett Mini-Dubaj projekt érdekében kellett kiüríteni rákosrendezői ingatlanokat. A tapasztalatok alapján három gyerekkel még albérletet is nehéz találni Magyarországon.","shortLead":"A MÁV több olyan bérlakást is kiürített a budapesti Keled úton, amely a hivatalos szakértői vélemény szerint lakhatásra...","id":"20250519_Csaladbarat-kormany-Kompenzacio-nelkul-kerult-az-utcara-egy-haromgyerekes-csalad-az-allami-MAV-berlakasabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6ac4557-f5a8-4713-b744-aca2b2dc6866.jpg","index":0,"item":"cefadb1e-82f5-426f-b687-87ddc1d89c9c","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_Csaladbarat-kormany-Kompenzacio-nelkul-kerult-az-utcara-egy-haromgyerekes-csalad-az-allami-MAV-berlakasabol","timestamp":"2025. május. 19. 07:09","title":"Családvédelem a hétköznapokban: az utcára került egy háromgyerekes család a MÁV bérlakásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]