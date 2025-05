Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a681bfb9-32a8-4f24-bd0c-e788b87b0bd0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elfogadta a parlament a törvényjavaslatot, amely értelmében már nem csak SMS-t tud küldeni a kormány az állampolgárok mobiltelefonjaira.","shortLead":"Elfogadta a parlament a törvényjavaslatot, amely értelmében már nem csak SMS-t tud küldeni a kormány az állampolgárok...","id":"20250520_telefon-sms-ertesites-kormany-torvenyjavaslat-parlament-riasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a681bfb9-32a8-4f24-bd0c-e788b87b0bd0.jpg","index":0,"item":"252d80c2-27e9-49a1-81f6-6cf219430c62","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_telefon-sms-ertesites-kormany-torvenyjavaslat-parlament-riasztas","timestamp":"2025. május. 20. 12:29","title":"Mostantól a kormány már a lenémított telefonokra is küldhet értesítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c9c0354-df1c-422b-98bd-f5474ed7a4c0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Aggódni kezdtek a patikák, miután a nemzetgazdasági miniszternek feltűnt, hogy drágulnak a gyógyszerek.","shortLead":"Aggódni kezdtek a patikák, miután a nemzetgazdasági miniszternek feltűnt, hogy drágulnak a gyógyszerek.","id":"20250521_patika-veny-nelkuli-gyogyszerek-dragulas-nagy-marton-ngm-arresstop-arressapka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c9c0354-df1c-422b-98bd-f5474ed7a4c0.jpg","index":0,"item":"a4dccd48-7456-4102-aae6-bf08c8ca3d3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_patika-veny-nelkuli-gyogyszerek-dragulas-nagy-marton-ngm-arresstop-arressapka","timestamp":"2025. május. 21. 09:04","title":"Patikabezárási hullám jöhet Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bfa5f55-49c7-49d8-8567-8879d02e7471","c_author":"Somfai Dávid","category":"gazdasag","description":"A pénzügyi felelősséggel még csak ismerkednek, de a virtuális térben otthonosan mozognak, az online lehetőségeket pedig virtuóz módon használják a fiatal felnőttek. Nem sajnálják az energiát, ha arról van szó, hogy jó áron vásárolhassanak.","shortLead":"A pénzügyi felelősséggel még csak ismerkednek, de a virtuális térben otthonosan mozognak, az online lehetőségeket pedig...","id":"20250521_penzugy-fiatal-z-generacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bfa5f55-49c7-49d8-8567-8879d02e7471.jpg","index":0,"item":"f8586055-3a6a-4491-9c7c-513e258d41ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_penzugy-fiatal-z-generacio","timestamp":"2025. május. 21. 09:00","title":"Saját márkás cuccok és Youtube Prémium – tudatosan költik a pénzüket a fiatal felnőttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5fc577-75b9-404f-a730-251dea37e1b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hogyan tudnék élni nélküled? zenés vígjáték sztárja egy podcastban mesélt az Uzsoki Utcai Kórházban átélt – időnként hidegrázós – élményeiről.","shortLead":"A Hogyan tudnék élni nélküled? zenés vígjáték sztárja egy podcastban mesélt az Uzsoki Utcai Kórházban átélt – időnként...","id":"20250520_ember-mark-jarvany-onkentes-halottashaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f5fc577-75b9-404f-a730-251dea37e1b5.jpg","index":0,"item":"307d933c-c056-4610-be36-83a0002e8ba6","keywords":null,"link":"/elet/20250520_ember-mark-jarvany-onkentes-halottashaz","timestamp":"2025. május. 20. 09:27","title":"Ember Márk a járvány idején önkéntesként dolgozott, egy halottasházba is betévedt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec19eab1-878d-43df-8e55-cf3ea6486640","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Szerbia – továbbra is – forrong. Az eddig viszonylag csendes Szabadkán is nagy tüntetést tartottak az egyetemisták. Utazásaik során a kormánytól vagy a helyi hatalomtól függő emberektől és intézményektől nem sok jóra számíthatnak.","shortLead":"Szerbia – továbbra is – forrong. Az eddig viszonylag csendes Szabadkán is nagy tüntetést tartottak az egyetemisták...","id":"20250520_Szeretettel-Vajdasagbol-Szerbia-tuntetesek-Szabadka-Ujvidek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec19eab1-878d-43df-8e55-cf3ea6486640.jpg","index":0,"item":"568fc1bf-0fd6-4d3d-adcf-3e91953bebd6","keywords":null,"link":"/360/20250520_Szeretettel-Vajdasagbol-Szerbia-tuntetesek-Szabadka-Ujvidek","timestamp":"2025. május. 20. 17:30","title":"„Ezt nevezzük szeretetrobbanásnak!” – írta egy vajdasági pap, aki szállást és ételt adott a tüntető egyetemistáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b7d4c8-28cf-4cf3-9fec-a18bb313ae9c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szervezet a terepjáróját újítaná fel, most támogatói adományokat várnak.","shortLead":"A szervezet a terepjáróját újítaná fel, most támogatói adományokat várnak.","id":"20250521_pest-varmegyei-kutato-mento-szolgalat-palyazat-elutasitas-miniszterelnokseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03b7d4c8-28cf-4cf3-9fec-a18bb313ae9c.jpg","index":0,"item":"bc85d446-5012-47e9-a752-2ed53e49f532","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_pest-varmegyei-kutato-mento-szolgalat-palyazat-elutasitas-miniszterelnokseg","timestamp":"2025. május. 21. 17:12","title":"Forráshiányra hivatkozva nem adott pénzt a kormány egy Pest megyei mentőszolgálatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d3b937-9c1d-4912-811c-0d19dea0fece","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Ön is az edzés közben tanulta meg, hogy 1 perc az nem is olyan rövid idő? Nincs egyedül, újfent bebizonyosodott, hogy Einsteinnek igaza volt az idő relativitásával kapcsolatban.","shortLead":"Ön is az edzés közben tanulta meg, hogy 1 perc az nem is olyan rövid idő? Nincs egyedül, újfent bebizonyosodott...","id":"20250521_ido-relativitas-idoerzekeles-edzes-lassaban-mulik-az-ido-tanulmany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0d3b937-9c1d-4912-811c-0d19dea0fece.jpg","index":0,"item":"e42aff97-811f-4fc4-9da7-d3888365d6ba","keywords":null,"link":"/elet/20250521_ido-relativitas-idoerzekeles-edzes-lassaban-mulik-az-ido-tanulmany","timestamp":"2025. május. 21. 06:01","title":"Az edzőteremben lassabbnak érezzük az idő múlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57c2a9af-704c-45e9-af36-72e3dbcd3810","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem csak szépen lesülni és fizikailag erősödni lehet, ha vadvizekben (tóban, folyóban, tengerben) úszik az ember, ez a mentális jóllétet is javítja – derült ki egy nemzetközi kutatásból.","shortLead":"Nem csak szépen lesülni és fizikailag erősödni lehet, ha vadvizekben (tóban, folyóban, tengerben) úszik az ember...","id":"20250520_hvg-vadvizi-uszas-folyoban-toban-elonyei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57c2a9af-704c-45e9-af36-72e3dbcd3810.jpg","index":0,"item":"51d0c2c4-1d65-49cb-aff8-2594e163ed13","keywords":null,"link":"/360/20250520_hvg-vadvizi-uszas-folyoban-toban-elonyei","timestamp":"2025. május. 20. 16:00","title":"Soroljuk az előnyeit annak, ha nem medencében úszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]