Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f1062ff1-b553-4a28-877e-44d0dfa8026e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az európaiak Trump elnök forgatókönyvét használják fel a politikai tájkép megváltoztatására.","shortLead":"Az európaiak Trump elnök forgatókönyvét használják fel a politikai tájkép megváltoztatására.","id":"20250520_The-Times-populizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1062ff1-b553-4a28-877e-44d0dfa8026e.jpg","index":0,"item":"7476d140-6a69-46b2-8b57-2c3e3cb8100a","keywords":null,"link":"/360/20250520_The-Times-populizmus","timestamp":"2025. május. 20. 06:59","title":"The Times: Az európai populisták megerősödése jelzi, hogy új világrendért megy a harc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af0eaff-d6a7-4452-8ec2-a8efe2708688","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Bizonyítékok is vannak arra, hogy a magyar hatóságok engedték ki az országból a pótolhatatlan műkincset, Gustav Klimt festményét, amely ötven éve magyar tulajdonban volt. Az örökségvédelmi szakértőket megtéveszthették, pedig a kép magán viselte a bélyegzőt, amely a festő hagyatéki tárgyaira rákerült.","shortLead":"Bizonyítékok is vannak arra, hogy a magyar hatóságok engedték ki az országból a pótolhatatlan műkincset, Gustav Klimt...","id":"20250521_klimt-afrikai-herceg-portreja-becs-lazar-epitesi-miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5af0eaff-d6a7-4452-8ec2-a8efe2708688.jpg","index":0,"item":"5ae1fd07-df3c-4d23-bd71-c335da4ca38f","keywords":null,"link":"/360/20250521_klimt-afrikai-herceg-portreja-becs-lazar-epitesi-miniszterium","timestamp":"2025. május. 21. 10:35","title":"Lázár Jánosék miatt egy Klimt-képpel szegényebb lett az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5dda03-c4c3-42bf-a2d0-cc7518001650","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Nem volt meglepetés a titkos szavazás eredménye: kedden az Országgyűlés kormánypárti többsége két új alkotmánybírót választott. Polt Péter lemondott legfőbb ügyész és Hende Csaba volt honvédelmi miniszter került be a testületbe, ahonnan még így is hiányzik egy tag. A kitiltott Hadházy Ákos a ruhatárban szavazhatott, és meghekkelte a voksolást.","shortLead":"Nem volt meglepetés a titkos szavazás eredménye: kedden az Országgyűlés kormánypárti többsége két új alkotmánybírót...","id":"20250520_Papirforma-a-szavazason-alkotmanybiro-lett-a-felrenezo-exfougyesz-Polt-es-a-bukott-miniszter-Hende-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a5dda03-c4c3-42bf-a2d0-cc7518001650.jpg","index":0,"item":"836a7c66-d512-49cd-b90b-1b6bb9c1f9da","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Papirforma-a-szavazason-alkotmanybiro-lett-a-felrenezo-exfougyesz-Polt-es-a-bukott-miniszter-Hende-ebx","timestamp":"2025. május. 20. 09:42","title":"Papírforma a szavazáson: alkotmánybíró lett a félrenéző exfőügyész Polt és a bukott miniszter Hende","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1399f639-798a-43b2-99bb-14ea79bee36f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"12 helyszínt vizsgált Kijev, ahol új atomreaktorokat lehetne építeni – ezek egyike a világ egyik legismertebb ukrán régiója, Csernobil, amelynek egyes területein mai napig magas a sugárzás.","shortLead":"12 helyszínt vizsgált Kijev, ahol új atomreaktorokat lehetne építeni – ezek egyike a világ egyik legismertebb ukrán...","id":"20250520_csernobil-zona-ukrajna-kismeretu-atomreaktorok-smr-telepitese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1399f639-798a-43b2-99bb-14ea79bee36f.jpg","index":0,"item":"0e662114-6c6b-4a09-b7ed-dac71e46c53b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_csernobil-zona-ukrajna-kismeretu-atomreaktorok-smr-telepitese","timestamp":"2025. május. 20. 15:45","title":"Csernobilban építhet új atomreaktorokat Ukrajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd76db0-b984-4b7c-b90f-2e9057bb3d96","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem csak nálunk látni érdekességeket az utakon. ","shortLead":"Nem csak nálunk látni érdekességeket az utakon. ","id":"20250521_horrorvontatvanyok-nemet-diszpeldany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fd76db0-b984-4b7c-b90f-2e9057bb3d96.jpg","index":0,"item":"c41755ec-6827-4063-9201-e18530fa1d21","keywords":null,"link":"/cegauto/20250521_horrorvontatvanyok-nemet-diszpeldany","timestamp":"2025. május. 21. 08:38","title":"Keresztül ment fél Európán ez a horrorvontatvány, amit Németországban kaptak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b400b97-a2ba-40da-a34b-4e647b11f1f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bevált módszer most nem járt sikerrel.","shortLead":"A bevált módszer most nem járt sikerrel.","id":"20250520_macska-drog-csempeszet-costa-rica-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b400b97-a2ba-40da-a34b-4e647b11f1f2.jpg","index":0,"item":"62a0bac7-2e19-4884-8b4c-2b3ef0a23eca","keywords":null,"link":"/elet/20250520_macska-drog-csempeszet-costa-rica-video","timestamp":"2025. május. 20. 15:17","title":"Drogcsempész macskát csíptek fülön egy Costa Rica-i börtönnél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e301e2-cdf2-4766-823e-74da36b6fbce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem kurzusfilmes nagyságrendek, de azért szép summák.","shortLead":"Nem kurzusfilmes nagyságrendek, de azért szép summák.","id":"20250521_Penzt-osztott-az-NFI-292-millio-egy-ijaszmesterrol-szolo-dokura-811-millio-a-magyar-anti-James-Bondra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25e301e2-cdf2-4766-823e-74da36b6fbce.jpg","index":0,"item":"80b32a6b-561e-4139-a280-c45b1c38260e","keywords":null,"link":"/elet/20250521_Penzt-osztott-az-NFI-292-millio-egy-ijaszmesterrol-szolo-dokura-811-millio-a-magyar-anti-James-Bondra","timestamp":"2025. május. 21. 14:52","title":"Pénzt osztott az NFI: 290 millió egy íjászmesterről szóló dokura, 810 millió a balatoni anti-James Bondra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee5ef80-38c8-4691-8a9a-b5478a19308b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy olyan ingatlan került vissza Száraz Istvánhoz, amelyet korábban 1,2 milliárd forintért adott el.","shortLead":"Egy olyan ingatlan került vissza Száraz Istvánhoz, amelyet korábban 1,2 milliárd forintért adott el.","id":"20250520_mnb-alapitvany-szaraz-istvan-gtc-vorosmarty-ter-ingatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aee5ef80-38c8-4691-8a9a-b5478a19308b.jpg","index":0,"item":"a680a222-c68f-4b75-ba5f-007cf68b7d90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_mnb-alapitvany-szaraz-istvan-gtc-vorosmarty-ter-ingatlan","timestamp":"2025. május. 20. 08:20","title":"Budapesti ingatlanokat cserélgetett pénzmozgás nélkül Száraz István és az MNB-ügyben érintett lengyel cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]