Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b7ab775d-16be-4ade-a11b-f2970bcd8dc6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sam Hutchinson összetört, amikor elmondták neki a diagnózist, azt hitte, soha többé nem focizhat. ","shortLead":"Sam Hutchinson összetört, amikor elmondták neki a diagnózist, azt hitte, soha többé nem focizhat. ","id":"20250521_szivroham-gol-wimbledon-sam-hutchinson-korhaz-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7ab775d-16be-4ade-a11b-f2970bcd8dc6.jpg","index":0,"item":"a1b49018-3018-4aa2-9d40-0bc1b01a5ae1","keywords":null,"link":"/sport/20250521_szivroham-gol-wimbledon-sam-hutchinson-korhaz-visszateres","timestamp":"2025. május. 21. 21:54","title":"A 6. percben szívrohama volt, az 52.-ben gólt lőtt, hazafelé a csapatbusszal vitték kórházba az angol focistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ab35cc-3ea2-473c-a893-34e59c5b5f6c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A BYD Dolphin Surf 88 lóerős alapmodellje 220 kilométeres hatótávolságot ígér, ami városban akár a 356 kilométert is elérheti.","shortLead":"A BYD Dolphin Surf 88 lóerős alapmodellje 220 kilométeres hatótávolságot ígér, ami városban akár a 356 kilométert is...","id":"20250521_ledobta-az-arbombat-a-byd-dolphin-surf-olcso-uj-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86ab35cc-3ea2-473c-a893-34e59c5b5f6c.jpg","index":0,"item":"26049b21-f186-4d5f-bd10-f5f264bf2d9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250521_ledobta-az-arbombat-a-byd-dolphin-surf-olcso-uj-villanyauto","timestamp":"2025. május. 21. 14:40","title":"Ledobta az árbombát a BYD: 7,99 millió forintos új villanyautó jött Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24308a92-8dd1-43de-8bae-a763c33620eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Bírói Egyesület úgy véli, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal és az új törvényjavaslat egyaránt veszélyeztetik a jogállamiságot.","shortLead":"A Magyar Bírói Egyesület úgy véli, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal és az új törvényjavaslat egyaránt veszélyeztetik...","id":"20250521_A-birok-szerint-a-megfelemlitesi-torveny-serti-a-birosagok-fuggetlenseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24308a92-8dd1-43de-8bae-a763c33620eb.jpg","index":0,"item":"cd09a936-9085-4945-9a19-175a80da1ada","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_A-birok-szerint-a-megfelemlitesi-torveny-serti-a-birosagok-fuggetlenseget","timestamp":"2025. május. 21. 07:44","title":"A bírók szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal sérti a bíróságok függetlenségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1345725b-f685-407a-a3e5-5ceb692f64ac","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jöhetnek az iskolautcák, ahová ilyenkor nem lehet behajtani.","shortLead":"Jöhetnek az iskolautcák, ahová ilyenkor nem lehet behajtani.","id":"20250522_Kitiltanak-auto-reggel-delutan-iskolautca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1345725b-f685-407a-a3e5-5ceb692f64ac.jpg","index":0,"item":"4ea88f8e-16ab-4cf3-9b06-f8119f0745ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20250522_Kitiltanak-auto-reggel-delutan-iskolautca","timestamp":"2025. május. 22. 15:25","title":"Lezárnák az autósok elől reggel és délután az iskolák előtti utcákat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a298ee-fb00-4b5d-98d7-7f6d857cc896","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Csak azért is kipróbálnád, milyen egy független szerkesztőségben újságot csinálni? Ha igen, jelentkezz a HVG szeptemberben induló gyakornoki programjára!","shortLead":"Csak azért is kipróbálnád, milyen egy független szerkesztőségben újságot csinálni? Ha igen, jelentkezz a HVG...","id":"20250520_HVG-gyakornoki-program-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13a298ee-fb00-4b5d-98d7-7f6d857cc896.jpg","index":0,"item":"329c12a4-0858-47b6-aea9-73ffa8ca9d91","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_HVG-gyakornoki-program-2025","timestamp":"2025. május. 20. 17:51","title":"Jelentkezz gyakornoknak a HVG-hez!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A megalapozott gyanú szerint a férfi adatgyűjtést és információszerzést végzett Magyarországon az ukrán katonai hírszerző szolgálat megbízásából.","shortLead":"A megalapozott gyanú szerint a férfi adatgyűjtést és információszerzést végzett Magyarországon az ukrán katonai...","id":"20250521_ukran-magyar-kembotrany-birosag-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d.jpg","index":0,"item":"bb84c208-e7bb-4c3f-9c65-a2d8640fe0cd","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_ukran-magyar-kembotrany-birosag-letartoztatas","timestamp":"2025. május. 21. 17:30","title":"Letartóztatták a kémkedéssel gyanúsított ukrán férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41732995-ee5e-431b-be89-461a2ffc874d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"„Rövid időn belül” átadja az első Aero L–39 kiképzőgépet a cseh AERO Vodochody, és immáron van pár magyar pilóta, aki repülhet is a típussal.","shortLead":"„Rövid időn belül” átadja az első Aero L–39 kiképzőgépet a cseh AERO Vodochody, és immáron van pár magyar pilóta, aki...","id":"20250521_aero-vodochody-l-39-kikepzogep-elso-pilotak-sikeres-vizsga-magyar-honvedseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41732995-ee5e-431b-be89-461a2ffc874d.jpg","index":0,"item":"0cfaeb91-fb3a-4540-8c10-968aaefd1dcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_aero-vodochody-l-39-kikepzogep-elso-pilotak-sikeres-vizsga-magyar-honvedseg","timestamp":"2025. május. 21. 16:31","title":"Levizsgáztak az első pilóták a Magyar Honvédség új generációs kiképzőgépein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31923f45-747a-45f5-808a-c5d2411c16a2","c_author":"Kasza János ","category":"tudomany","description":"Este 11 van, és nincs otthon élesztő? Menet közben kifogyott a pénteki házibuli üzemanyaga? Elfelejtett megvenni valamit, amire mindenképp szüksége lenne? Magyarországon eddig nem látott üzletet nyitott a Coop Szegeden – itt akár éjszaka is vásárolhat, de úgy, hogy dolgozók már nincsenek. Kipróbáltuk, mit tud az üzletlánc hibrid boltja – megmutatjuk, hogyan próbálhatja ki ön is.","shortLead":"Este 11 van, és nincs otthon élesztő? Menet közben kifogyott a pénteki házibuli üzemanyaga? Elfelejtett megvenni...","id":"20250522_szeged-coop-hibrid-szemelyzet-nelkuli-mukodes-allando-nyitvatartas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31923f45-747a-45f5-808a-c5d2411c16a2.jpg","index":0,"item":"0503cf7a-de2e-4ab1-b3a1-17210c81f9aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_szeged-coop-hibrid-szemelyzet-nelkuli-mukodes-allando-nyitvatartas-ebx","timestamp":"2025. május. 22. 16:39","title":"Megnyílt az első olyan bolt az országban, ahova akkor is bemehet vásárolni, amikor a dolgozók már hazamentek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]