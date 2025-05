Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"98599780-a601-4aa0-a986-314163cd2924","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Helsinki Bizottság szervezi a homofóbia elleni világnap alkalmából.","shortLead":"A Helsinki Bizottság szervezi a homofóbia elleni világnap alkalmából.","id":"20250517_Szivarvanyos-tuntetest-tartanak-delutan-Budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98599780-a601-4aa0-a986-314163cd2924.jpg","index":0,"item":"1037ad1e-337f-40dc-a6e4-eba3cf56d06d","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_Szivarvanyos-tuntetest-tartanak-delutan-Budapesten","timestamp":"2025. május. 17. 15:26","title":"Szivárványos tüntetést tartanak délután Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe0d3c3-d153-455d-8c10-237771c7ab7f","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Néppárt pánikjelenségnek, a Fidesz kétségbeesett kísérletének tekinti az átláthatósági törvényt, amellyel a törzsszavazóikat akarják megszólítani – nyilatkozta a párt egyik német EP-képviselője az EUrologusnak. Az Európai Bizottság azt mondja, hogy vizsgálják, de nem kommentálják a tervezetet, csak ha majd a parlament elfogadja.","shortLead":"Az Európai Néppárt pánikjelenségnek, a Fidesz kétségbeesett kísérletének tekinti az átláthatósági törvényt, amellyel...","id":"20250516_atlathatosagi-torveny-jogallamisag-europai-bizottsag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbe0d3c3-d153-455d-8c10-237771c7ab7f.jpg","index":0,"item":"de2628ba-eb4a-4c97-b6a9-6deb0aab1567","keywords":null,"link":"/eurologus/20250516_atlathatosagi-torveny-jogallamisag-europai-bizottsag-ebx","timestamp":"2025. május. 16. 19:17","title":"Az Európai Néppárt szerint Orbán pánikol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc0f843-7cb6-441f-973c-c6ddafdcbf50","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője az Index pénteki cikkére hivatkozik.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője az Index pénteki cikkére hivatkozik.","id":"20250516_ukrajna-kembotrany-nemzetbiztonsagi-bizottsag-kocsis-mate-tisza-part-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dc0f843-7cb6-441f-973c-c6ddafdcbf50.jpg","index":0,"item":"3d391ff2-a8dd-45e1-a3e8-a5b1007f3f1b","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_ukrajna-kembotrany-nemzetbiztonsagi-bizottsag-kocsis-mate-tisza-part-magyar-peter","timestamp":"2025. május. 16. 17:30","title":"Kocsis Máté kezdeményezte a nemzetbiztonsági bizottság újbóli összehívását a kémbotrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c6f799-06f7-4f57-990f-8154e6e56ddc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább egy halottról és három sérültről adtak hírt az ukrán hatóságok.","shortLead":"Legalább egy halottról és három sérültről adtak hírt az ukrán hatóságok.","id":"20250518_Kijev-orosz-ukran-haboru-drontamadas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26c6f799-06f7-4f57-990f-8154e6e56ddc.jpg","index":0,"item":"b98ca152-3685-4a76-93a7-3ca1a4eb9e2c","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_Kijev-orosz-ukran-haboru-drontamadas-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 10:43","title":"Minden eddiginél nagyobb dróntámadást hajtott végre Oroszország Ukrajna ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aed5103d-5712-4f3b-a055-8a85191a84a1","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A volt köztársasági elnök véleménye azért is érdekes, mert a Fidesz új törvényjavaslatában vannak olyan elemek, amihez hasonlót „az alaptörvényi értékek védelmében” még államfőként, 2023-ban ő megvétózott.","shortLead":"A volt köztársasági elnök véleménye azért is érdekes, mert a Fidesz új törvényjavaslatában vannak olyan elemek, amihez...","id":"20250516_Megkerdeztuk-Novak-Katalint-o-alairna-e-a-lex-Putyint-itt-a-valasz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aed5103d-5712-4f3b-a055-8a85191a84a1.jpg","index":0,"item":"7e999a25-24cf-47f0-a048-7c30b925b9ce","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_Megkerdeztuk-Novak-Katalint-o-alairna-e-a-lex-Putyint-itt-a-valasz-ebx","timestamp":"2025. május. 16. 12:55","title":"Megkérdeztük Novák Katalint, ő aláírná-e az „átláthatósági” törvényt, itt a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9de11d7-628b-4ac5-a3ec-113eb2d6a156","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A Facebookon megjelent videókról felmerült a gyanú, hogy egy külföldi befolyásolás részei, de a Facebook erre nem talált nyomot. ","shortLead":"A Facebookon megjelent videókról felmerült a gyanú, hogy egy külföldi befolyásolás részei, de a Facebook erre nem...","id":"20250517_Szigetvari-Viktor-Datadat-lengyel-valasztasok-Facebook-hirdetesek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9de11d7-628b-4ac5-a3ec-113eb2d6a156.jpg","index":0,"item":"32b1fd7c-c328-4855-b979-e2783902fba8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250517_Szigetvari-Viktor-Datadat-lengyel-valasztasok-Facebook-hirdetesek-ebx","timestamp":"2025. május. 17. 09:58","title":"Szigetvári cégét beavatkozással vádolják Lengyelországban, de pont a mostani ellenzék engedte szabadjára az ilyen kampányolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5f967d-eea8-417c-9cc1-e7831f152654","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kamarás Pétert az „átláthatósági” törvényjavaslatról kérdezték, és bár ő a civil ügyekkel foglalkozó önkormányzati bizottság elnöke Pécsen, azt állította, nem tudja, miről van szó.","shortLead":"Kamarás Pétert az „átláthatósági” törvényjavaslatról kérdezték, és bár ő a civil ügyekkel foglalkozó önkormányzati...","id":"20250516_atlathatosagi-torveny-kamaras-peter-kdnp-baranya-megyei-elnok-pecs-kozgyules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df5f967d-eea8-417c-9cc1-e7831f152654.jpg","index":0,"item":"18c8e85c-a7ce-443e-b035-634e2509945f","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_atlathatosagi-torveny-kamaras-peter-kdnp-baranya-megyei-elnok-pecs-kozgyules","timestamp":"2025. május. 16. 12:23","title":"A KDNP baranyai elnöke a Telex riporterének: Kérdezz csak, amíg még kérdezhetsz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982e777f-aef6-41ab-a2ec-63ae8384f382","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"360","description":"Ma már szerencsére közhely, hogy minden test bikinitest, úgyhogy ha végre tényleg beköszönt a nyár, bátran indulhatunk a vízpartra. A boltban kismillió fajta fürdőruha közül választhatunk, aki a bőség zavarával küzd, annak néhány praktikus és alkati szempontot is érdemes mérlegelnie. A legfontosabb paraméter, hogy hogyan viszonyulunk a testünkhöz, miben érezzük kényelmesen magunkat. Képes segédletünk következik.","shortLead":"Ma már szerencsére közhely, hogy minden test bikinitest, úgyhogy ha végre tényleg beköszönt a nyár, bátran indulhatunk...","id":"20250517_bikini-test-tipus-furdoruha-alkat-kepek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/982e777f-aef6-41ab-a2ec-63ae8384f382.jpg","index":0,"item":"886529ed-c0c1-4232-87d0-9bd19c4e5fc8","keywords":null,"link":"/360/20250517_bikini-test-tipus-furdoruha-alkat-kepek","timestamp":"2025. május. 17. 10:30","title":"Az alma, a homokóra, a téglalap – hogyan válasszunk fürdőruhát a testalkatunkhoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]