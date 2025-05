Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nemzetgazdasági miniszter a dráguló gyógyszerek miatt egyeztetett.","shortLead":"A nemzetgazdasági miniszter a dráguló gyógyszerek miatt egyeztetett.","id":"20250519_Nagy-Marton-gyogyszerek-patikak-arresstop-teaser-MAGYOSZ","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1.jpg","index":0,"item":"3a85ac1d-0030-407b-ae66-5387d36f2864","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_Nagy-Marton-gyogyszerek-patikak-arresstop-teaser-MAGYOSZ","timestamp":"2025. május. 19. 14:42","title":"Nagy Márton posztja alapján nagyon úgy néz ki, hogy a patikákba is beszökhet az árrésstop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7deb2f1-d495-4d9a-9271-0b74eb146fa1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Már azelőtt megrendelte az önkormányzat a tervdokumentációt, hogy a testület jóváhagyta volna a bontást.","shortLead":"Már azelőtt megrendelte az önkormányzat a tervdokumentációt, hogy a testület jóváhagyta volna a bontást.","id":"20250519_Muemlek-epulet-helyere-kerul-parkolo-Tokajban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7deb2f1-d495-4d9a-9271-0b74eb146fa1.jpg","index":0,"item":"e932f92a-d8fa-408c-933a-5d4d44b9b238","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_Muemlek-epulet-helyere-kerul-parkolo-Tokajban","timestamp":"2025. május. 19. 06:24","title":"Műemlék épület helyére kerül parkoló Tokajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f13c5f-21d8-4850-8511-067b27499389","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Bele se kezdjünk egy nyilvános beszédbe, ha nem tudjuk egy mondatban összefoglalni a fő üzenetünket. Mik a leszuggesztívebb előadók tulajdonságai? Milyen képességeket és eszközöket kell elsajátítani, hogy mi is hatásos beszédeket tarthassunk? Hogyan lehet érzelmet kiváltani a közönségből? És mit tegyünk, ha belesülünk az előadásba?","shortLead":"Bele se kezdjünk egy nyilvános beszédbe, ha nem tudjuk egy mondatban összefoglalni a fő üzenetünket. Mik...","id":"20250518_Amire-biztos-nem-gondolna-ha-beszedet-kell-tartania-a-szineknek-fontos-szerep-jut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35f13c5f-21d8-4850-8511-067b27499389.jpg","index":0,"item":"480d0b44-a492-42c5-9c30-c583b43f452a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250518_Amire-biztos-nem-gondolna-ha-beszedet-kell-tartania-a-szineknek-fontos-szerep-jut","timestamp":"2025. május. 18. 18:31","title":"Amire biztos nem gondolna, ha beszédet kell tartania: a színeknek fontos szerep jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7bdf87-d5be-4b23-9f58-ef5006410c39","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten is folytatódik a változékony, az átlagosnál hűvösebb, szeles, záporos-zivataros idő. A hét elején a többórás napsütés mellett 20-25 Celsius-fok lesz a legmelegebb órákban, de pénteken ismét visszaesik a hőmérséklet és mindössze 13-21 fok várható délután.","shortLead":"A jövő héten is folytatódik a változékony, az átlagosnál hűvösebb, szeles, záporos-zivataros idő. A hét elején...","id":"20250518_idojaras-jelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b7bdf87-d5be-4b23-9f58-ef5006410c39.jpg","index":0,"item":"cfcf1f8b-2665-42c7-a8bb-7e4e7a425ba4","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_idojaras-jelentes","timestamp":"2025. május. 18. 16:03","title":"A jövő héten is folytatódik a változékony, az átlagosnál hűvösebb idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a52d7900-1ccf-4c89-ab77-d109217541ac","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az RMDSZ volt elnöke szerint az erdélyi magyarok is jól érzékelték, hogy amit a magyar miniszterelnök képvisel, az rossz nekik.","shortLead":"Az RMDSZ volt elnöke szerint az erdélyi magyarok is jól érzékelték, hogy amit a magyar miniszterelnök képvisel...","id":"20250519_marko-bela-roman-elnokvalasztas-orban-vereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a52d7900-1ccf-4c89-ab77-d109217541ac.jpg","index":0,"item":"193993fa-5889-48d2-829b-4bb88a6dc3d9","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_marko-bela-roman-elnokvalasztas-orban-vereseg","timestamp":"2025. május. 19. 12:41","title":"Markó Béla: A román elnökválasztás eredménye Orbán veresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9983bf-192a-4923-bc31-3927c558c15c","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Győzni látszik a józanság a Donald Trump által kirobbantott vámháborúban, miután hétfőn az USA és Kína tűzszünetet kötött. A világgazdaság és a globális kereskedelem viszont még szenvedni fogja a Washington keltette bizonytalanságot.","shortLead":"Győzni látszik a józanság a Donald Trump által kirobbantott vámháborúban, miután hétfőn az USA és Kína tűzszünetet...","id":"20250518_hvg-vamhaboru-kina-usa-nagy-britannia-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d9983bf-192a-4923-bc31-3927c558c15c.jpg","index":0,"item":"28815571-da7d-47a1-bb67-aa23a7d9086c","keywords":null,"link":"/360/20250518_hvg-vamhaboru-kina-usa-nagy-britannia-eu","timestamp":"2025. május. 18. 16:00","title":"Diplomáciai bravúr: Soros György volt igazgatója intézte el, hogy ne torkolljon tragédiába a vámháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f88128-5b8d-442c-afed-01862a769c11","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Tiborcz és Rasi a harcosok között szelfizgetve próbálta szexivé tenni a nepotizmust és a korrupciót – értékelte az eseményt a stand-upos.","shortLead":"Tiborcz és Rasi a harcosok között szelfizgetve próbálta szexivé tenni a nepotizmust és a korrupciót – értékelte...","id":"20250519_pottyondy-edina-harcosok-klubja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5f88128-5b8d-442c-afed-01862a769c11.jpg","index":0,"item":"c567e385-6de7-4d43-bca3-0a04e634c20b","keywords":null,"link":"/elet/20250519_pottyondy-edina-harcosok-klubja","timestamp":"2025. május. 19. 08:07","title":"„Valami megmagyarázhatatlan fideszes babona” Pottyondy Edina szerint, hogy elítélt pedofil is hallgatta Orbánt a Harcosok Klubja rendezvényén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b54101-4e0b-4ca2-b62a-99bf88fde94b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem a dedikált egészségügyi bérkorrekció, sem az állami kórházak felújítására szánt pénz nem szerepel a 2026-os büdzséről szóló törvénytervezetben – írja a Népszava.","shortLead":"Sem a dedikált egészségügyi bérkorrekció, sem az állami kórházak felújítására szánt pénz nem szerepel a 2026-os...","id":"20250519_Nyoma-sincs-egeszsegugyieknek-szant-beremelesnek-a-jovo-evi-budzseben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5b54101-4e0b-4ca2-b62a-99bf88fde94b.jpg","index":0,"item":"a108e4f9-0143-49d0-b74a-11fb6fd19fcb","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_Nyoma-sincs-egeszsegugyieknek-szant-beremelesnek-a-jovo-evi-budzseben","timestamp":"2025. május. 19. 08:16","title":"Nyoma sincs az egészségügyiseknek szánt béremelésnek a jövő évi büdzsében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]