Reggel fél nyolc körül járunk, kissé fáradt utasok gyülekeznek a Déli pályaudvar 3-as vágánya mellett a peronon. Az utazóközönség magját a rendszeresen ingázók, illetve a közeli Mercure Hotelből érkező turisták adják, de vannak páran, akik csak egy napra ugranak ki vásárolni Bécsbe. A közös bennük az, hogy az osztrák vagy a magyar államvasút helyett mindannyian egy cseh magáncég, a Regiojet járatát választották az utazáshoz. A vállalatot Radim Jančura, egy cseh üzletember alapította még 2009-ben, és az eleinte csak Csehországon belüli járatokat üzemeltető cég mára egy, az állami vasúttársaságoknak régiós szinten is konkurenciát jelentő vállalkozássá nőtte ki magát.

Gyülekező utasok a Déli pályaudvaron 2025 februárjában Cabrera Martin

Az indulás után pár percig üresnek tűnik a szerelvény, az utasok nagyobbik része csak Kelenföldön száll fel. Kalauz nincsen, helyette a társaság rózsaszín egyenruhájába öltözött vonatkísérők osztják ki a minden utasnak ingyenesen járó ásványvizeket. A fedélzeti ellátás mindenképpen a társaság egyik erőssége: az applikáción keresztül rendelhetünk magunknak az ételekből, amelyek még magyar pénztárcával is olcsók: egy szelet alma- vagy túrótortáért 200 forintot kell fizetni, 1150 forintért már meleg angol reggelit, míg 1650 forintért vadast kaphatunk. A kávé valódi kávégépből érkezik, és a legolcsóbb osztályt leszámítva az ásványvízhez hasonlóan ingyen jár.

Cabrera Martin

A 6 kocsiból álló szerelvényen 4 osztály közül választhatunk:

Low Cost: ez a legolcsóbb, itt másodosztályú ülésekben utazhatunk, és csak egy ásványvíz jár

Standard: az ülések itt is hasonlóak, de itt már kávé is jár a víz mellé

Relax: itt az eddigieken felül saját ülésünk is lehet, és az ételek is olcsóbbak, mintha az alsóbb osztályok valamelyikén vásárolnánk meg azokat

Business: itt pedig a repülőgépekről is ismert bőrfotelekben utazhatunk, ami mellé prosecco és cseh magazinok is járnak.

Pozitívum, hogy a foglalás során (osztálytól függetlenül) kiválaszthatjuk a vagon sematikus ábráján, hogy hová szeretnénk ülni, a jegyek pedig egészen az indulás előtti 15. percig visszaválthatóak, bár nem a kártyánkra, csak az applikáción belüli egyenlegünkre kapjuk vissza a jegyárat. Az egyetlen negatívum, hogy a jegyek árazása a kihasználtsággal együtt változik, így a legnépszerűbb, péntek esti, hétvégi és hétfő reggeli utak jóval többe kerülnek, mint a csúcsidőn kívüliek.

Egy átlagos, hétköznap reggeli vonatra 12 euró környékéről (kb. 5000 forint) indulnak a jegyárak, kis szerencsével a napközbeniekre ennél kicsivel olcsóbban is találhatunk jegyet. A legolcsóbb hétvégi vonatjegyek ára 17 és 30 euró (7000 és 12 400 forint) között mozog, és az első vonatra ugyanannyiba kerül, mint az egy hét múlva indulóra.

A relax osztályú kocsi utastere Cabrera Martin

MÁV és a Railjet – mennyibe kerülnek?

A Regiojet járatain felül a MÁV EuroCity járatai, illetve az osztrák államvasutak, az ÖBB Railjetjei közlekednek még a két város között. A két társaság vonataira szóló jegyek ugyanannyiba kerülnek, ám ezek ára az indulás időpontjához közeledve – a repjegyekhez hasonlóan – egyre magasabb. Így ha a MÁV EuroCity vagy a Railjet alapárain szeretnénk ezekkel a vonatokkal utazni, hetekre előre kell megvennünk a jegyünket, ami ráadásul nem is visszaváltható, ennélfogva ha változnak a terveink, bukjuk az utazásunk árát. A jegyvásárlás mind a MÁV, mind az ÖBB felületein lehetséges, bár a MÁV applikációjában valamilyen oknál fogva néha kevesebbe kerül a jegy ugyanarra a vonatra.

Ha hirtelen kell útnak indulnunk, az első bécsi vonatra egy másodosztályú jegy 16 400 forintba kerül, egy hétre előre foglalva viszont már 8400 és 10 000 forint közötti ajánlatok közül válogathatunk. Ha szeretnénk a jóval kényelmesebb első osztályon utazni, akkor már alaposan a zsebünkbe kell nyúlni: aznapi vásárlás esetén 22 600 forintról indulnak a jegyárak, de ha korábban vesszük meg, akkor akár 10 800 forintért is ülhetünk az első osztályra.

Hétköznaponként tehát általában a Regiojet az olcsóbb opció, míg bizonyos hétvégi idősávokban utazva – előre foglalás esetén – az állami társaságok az olcsóbbak.

Railjet szerelvény a Keleti pályaudvaron MTI / Máthé Zoltán

Menetidő, pontosság, ellátás

A MÁV és az ÖBB vonatai jellemzően 2 óra 40 perc alatt teszik meg a két főváros közötti utat, útközben Kelenföldön, Tatabányán, Győrben, Mosonmagyaróváron és – néhány kivételtől eltekintve – Hegyeshalomnál állnak meg. A Regiojet valamivel lassabb, mert az ő vonataik Meidling felől érik el a Bécsi főpályaudvart, így a Déli pályaudvar és a Hauptbahnhof között 2 óra 47 perc a hivatalos menetidő.

Pontosság tekintetében mindhárom társaságnak van hová fejlődnie, a Regiojet esetében a cég applikációjában, míg a Railjeteknél az ÖBB Scotty nevű applikációban láthatjuk, hogy éppen hol jár a vonatunk. Ebben a tekintetben valószínűleg a MÁV menetrend szerint 19:42-kor, Bécsből Budapestre induló Dacia EuroCityje a legrosszabb versenyző, ez azonban egyáltalán nem a magyar vasúttársaság hibája: ez ugyanis az egyetlen vonat, amely az osztrák fővárostól egészen Bukarestig közlekedik, és emiatt meg kell várnia a csatlakozó járatokat. Így hiába áll készen a pontos indulásra a MÁV és a CFR (román államvasút) kocsijaiból álló szerelvény Bécsben, akár egy Németországi vasutassztrájk is megboríthatja a menetrendet, ezzel hosszú várakozásra ítélve az utasokat a Hauptbahnhof peronjain.

A fedélzeti ellátásban egyértelműen a MÁV, vagyis az Utasellátó viszi a prímet: a vonatok nagyobbik részében ugyanis van étkezőkocsi, és bár ezek drágábbak, mint a Regiojet, a választék sokkal nagyobb, az ételek között pedig van, amit frissen sütnek. A jól ismert Start Burgeren (3000 forint) kívül a kávé (680-1000 forint) itt is jó, ráadásul vehetünk mellé utasellátós csokirolót is, amely az utazás végéig – függetlenül attól, hogy mennyit késünk – biztosan fent fogja tartani a vércukorszintünket.

A Railjeten is van büfé, a választék azonban nemcsak drágább, de szerényebb is: egy cappuccino például 4,10 euróba (kb. 1690 forint) kerül. Az ételek között van bécsiszelet petrezselymes burgonyával vagy éppen szarvacskatésztás paprikás csirke 6560 forintért, de ehetünk sült sertéstarját is káposztával és zsemlegombóccal 6740 forintért. Külön étkezőkocsi helyett itt az egyik vagon felét foglalja el a büfé, ahol viszonylag kevés az ülőhely, így könnyen válhat zsúfolttá a tér, amikor egyszerre sokan próbálnak fogyasztani.

Na és a busz?

A teljességhez hozzátartozik, hogy a vasút mellett a Flixbus zöld buszai is közlekednek Budapest és Bécs között: az ő áraik jellemzően 5000 forint környékéről indulnak és igen széles skálán mozognak, bár egy hónapra előre foglalva akár 3000 forint alatti jegyet is kifoghatunk. Kényelemben viszont aligha veszik fel a versenyt a vasúttársaságokkal. Ezek a távolsági buszok a népligeti és a kelenföldi autóbusz-állomásokról indulnak, és a bécsi főpályaudvarra, vagy a Landstraße kerületben található Erdberg autóbusz-állomásra érkeznek meg. Vannak közvetlen járatok, és olyanok is, amelyek a Schwechati repülőtérnél, vagy a Parndorf melletti Outletnél is megállnak.

A nyertes

Összességében tehát kijelenthető, hogy a három vasúttársaság közül a Regiojet nyújtja a leginkább versenyképes szolgáltatást, pedig a működési modelljükben semmi olyan nincs, amit ne tudnának rövid idő alatt lemásolni az állami vállalatok. A Regiojet kocsijai sem újak, a flottájuk leginkább felújított, de évtizedes korú osztrák vagonokból áll, és az applikációjuk sem tud többet, mint bármelyik fapados légitársaságé. És mégis, a fenti apróságok – az alacsonyabb áron felül – annyit dobnak az összképen, hogy sokan szívesebben választják őket az utazáshoz, mint az állami konkurenciát.

Bár Magyarországon (az említett cég kivételével) a magánvasút-társaságok még csak a teherszállítással foglalkoznak, Csehországban már a belföldi InterCityk koncesszióját is elkezdte elhódítani az állami ČD-től a Regiojet. És bár idehaza még nehéz elképzelni, hogy a MÁV vonatai helyett egy magánvasút-társasággal utazzunk Szegedre vagy Debrecenbe, és a magyar vasút problémáira sem feltétlenül a magánosítás jelenti a megoldást, a Regiojet példája bizonyítja, hogy a piaci verseny az alacsonyabb árak mellett jobb szolgáltatások létrejöttéhez is vezethet, amivel az utasok mindenképpen jól járnak.