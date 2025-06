Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"797a2462-d799-4778-8331-97fe0c51a63a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbi elnök majdnem négy évig tartó időszakából csak 16 hónapot néztek át, 38 magyarázatra szoruló esetet találtak. Az ügyet mégis további vizsgálat nélkül lezártnak tekinti a szervezet közgyűlése.","shortLead":"A korábbi elnök majdnem négy évig tartó időszakából csak 16 hónapot néztek át, 38 magyarázatra szoruló esetet találtak...","id":"20250530_gyanus-koltesek-magyar-siszovetseg-furstner-jozsef","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/797a2462-d799-4778-8331-97fe0c51a63a.jpg","index":0,"item":"6fc70595-5656-426b-9fed-c4ec8d569da3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_gyanus-koltesek-magyar-siszovetseg-furstner-jozsef","timestamp":"2025. május. 30. 18:35","title":"Gyanús költéseket találtak a síszövetségnél, ötmilliót fizettetnének vissza a volt elnökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f630584-7965-4a24-a608-68d6f6cf19ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szaúdi király a fiát küldte Iránba, hogy átadja a figyelmeztetést az ország államfőjének.","shortLead":"A szaúdi király a fiát küldte Iránba, hogy átadja a figyelmeztetést az ország államfőjének.","id":"20250530_iran-szaudi-targyalas-figyelmeztetes-usa-atomalku","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f630584-7965-4a24-a608-68d6f6cf19ed.jpg","index":0,"item":"fd2b126f-4c20-4779-bb10-c254561dcba2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_iran-szaudi-targyalas-figyelmeztetes-usa-atomalku","timestamp":"2025. május. 30. 16:59","title":"Rijád megüzente Teheránnak, hogy kössék meg az atomalkut Trumppal, különben egy izraeli támadást kockáztatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80440d3-c365-4301-8232-58449b907f01","c_author":"MOHU","category":"brandcontent","description":"Az italcsomagolások kötelező visszaváltási rendszere 2024 júliusában élesedett Magyarországon, és elképesztő gyorsasággal futott fel. Rengeteg helyen találkozhatunk a REpont automatákkal. A 400 négyzetméternél kisebb boltokban önkéntes ezeknek a visszaváltó automatáknak az üzemeltetése. A legkisebbek pedig – szintén önkéntesen – kézi visszaváltóhelyekké válhatnak: a boltosok egy okostelefonos alkalmazás segítségével manuálisan vehetik vissza az italcsomagolásokat. Vecsésen egy ilyen kisboltban néztük meg, hogyan működik a kézi visszaváltós REpont. Bíró Márióval, a bolt tulajdonosával és a szállításért is felelős Returmatic Zrt. munkatársával, Szunyog Józseffel beszélgettünk a tapasztalatokról. ","shortLead":"Az italcsomagolások kötelező visszaváltási rendszere 2024 júliusában élesedett Magyarországon, és elképesztő...","id":"20250428_Akar-naponta-elviszik-a-palackokat-mohu-kezi-visszavaltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d80440d3-c365-4301-8232-58449b907f01.jpg","index":0,"item":"9332499b-7eac-430d-a1f1-ce8a767d05cd","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250428_Akar-naponta-elviszik-a-palackokat-mohu-kezi-visszavaltas","timestamp":"2025. június. 01. 11:30","title":"Nem is kell automata a visszaváltáshoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f5a618-9608-4ac0-a0e9-72987b04eafa","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A PwC legfrissebb kutatása szerint a mesterséges intelligencia a következő évtizedben évi egy százalékpontot adhat hozzá a gazdaság növekedési üteméhez, ami a világ 19. századi iparosítását jellemző fejlődéshez mérhető. ","shortLead":"A PwC legfrissebb kutatása szerint a mesterséges intelligencia a következő évtizedben évi egy százalékpontot adhat...","id":"20250531_pwc-kutatas-mesterseges-intelligencia-gdp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4f5a618-9608-4ac0-a0e9-72987b04eafa.jpg","index":0,"item":"1b3a8fb2-81ff-465e-bb48-91c383d8882f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250531_pwc-kutatas-mesterseges-intelligencia-gdp","timestamp":"2025. május. 31. 10:03","title":"Akár 15 százalékponttal ugorhat meg a GDP, mutatjuk hozzá a receptet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04ac6d1-3b34-4591-a3be-dd734b69c7e9","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Oroszország komoly erőfeszítéssel igyekszik befolyásolni az európai közvéleményt, ám mivel a moszkvai pénz általában kerülő úton jut el a címzettekhez, a bizonyítás legtöbbször szinte lehetetlen. Most viszont lebukott a Pravfond alapítvány, amely tucatnyi EU-tagállamban szervezte az orosz propagandát.","shortLead":"Oroszország komoly erőfeszítéssel igyekszik befolyásolni az európai közvéleményt, ám mivel a moszkvai pénz általában...","id":"20250531_hvg-orosz-propaganda-europaban-igazsagrelativizalas-kulonleges-magyarorszag-fellazitas-lazitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c04ac6d1-3b34-4591-a3be-dd734b69c7e9.jpg","index":0,"item":"9a00e07f-1377-496b-9684-9045b9f1557a","keywords":null,"link":"/360/20250531_hvg-orosz-propaganda-europaban-igazsagrelativizalas-kulonleges-magyarorszag-fellazitas-lazitas","timestamp":"2025. május. 31. 11:00","title":"Fellazít és lázít Európában az orosz propaganda, a magyar kormánypárti média ingyen is terjeszti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5618c78-685f-4b0b-bde3-ebf514cdce01","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Két évvel ezelőtt még 89 milliós pluszban zárt az 1100 Év Kft., idénre ebből 617 ezer forint maradt Bayer Zsolt cégének mérlegében.","shortLead":"Két évvel ezelőtt még 89 milliós pluszban zárt az 1100 Év Kft., idénre ebből 617 ezer forint maradt Bayer Zsolt cégének...","id":"20250530_bayer-zsolt-1100-ev-kft-beszamolo-eredmeny-profit-szerencsejatek-zrt-tamogatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5618c78-685f-4b0b-bde3-ebf514cdce01.jpg","index":0,"item":"df450a0c-93ef-482e-ba0d-5b0135c23d12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_bayer-zsolt-1100-ev-kft-beszamolo-eredmeny-profit-szerencsejatek-zrt-tamogatas-ebx","timestamp":"2025. május. 30. 18:38","title":"Felszívódott Bayer Zsolt cégének profitja, miután tavaly nem kapott támogatást a Szerencsejáték Zrt.-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33489783-2f4d-4876-8ab7-d61be02b77c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Széchenyi István Hitelszövetkezet korábbi elnökét félmilliárdos kárt okozó hűtlen kezelésben találták bűnösnek. A korábbi ügyvezető is letöltendőt kapott, öt vádlottat felfüggesztettre ítéltek.","shortLead":"A Széchenyi István Hitelszövetkezet korábbi elnökét félmilliárdos kárt okozó hűtlen kezelésben találták bűnösnek...","id":"20250530_Harom-ev-letoltendot-kapott-Torocskei-Istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33489783-2f4d-4876-8ab7-d61be02b77c3.jpg","index":0,"item":"40d50417-be78-4706-b8c2-efc886887529","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_Harom-ev-letoltendot-kapott-Torocskei-Istvan","timestamp":"2025. május. 30. 19:01","title":"Három év letöltendőt kapott Töröcskei István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04c3730-ce61-440c-94e3-d06657f5efec","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"“Kihalási szintű eseménynek” minősítette a Planetary Society a NASA most részletezett költségvetését.","shortLead":"“Kihalási szintű eseménynek” minősítette a Planetary Society a NASA most részletezett költségvetését.","id":"20250531_NASA-koltsegvetes-Donald-Trump-leepites-megszoritas-urkutatas-Mars","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a04c3730-ce61-440c-94e3-d06657f5efec.jpg","index":0,"item":"2eec9a06-006a-43dc-a0d2-cf92ced2fb5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250531_NASA-koltsegvetes-Donald-Trump-leepites-megszoritas-urkutatas-Mars","timestamp":"2025. május. 31. 16:53","title":"Kiderült, mekkora pusztítást okozhat Trump a NASA-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]