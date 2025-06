Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f16f9638-010f-487d-93b8-3e78f32df112","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, még az igazán drága nyomtatók sem jelentenek garanciát a biztonságra. Nemrégiben került napvilágra egy kellemetlen eset a Procolored csúcskategóriás nyomtatóival kapcsolatban.","shortLead":"Úgy tűnik, még az igazán drága nyomtatók sem jelentenek garanciát a biztonságra. Nemrégiben került napvilágra...","id":"20250601_procolored-uv-nyomtatok-kartekony-kod-virus-g-data","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f16f9638-010f-487d-93b8-3e78f32df112.jpg","index":0,"item":"ec80f904-5238-416c-9682-a9fbc93ad5f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250601_procolored-uv-nyomtatok-kartekony-kod-virus-g-data","timestamp":"2025. június. 01. 20:03","title":"Nyomtatók terjeszthettek egy vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5586107d-f202-45fc-b9cf-ee58d9669a64","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A rosszul sikerült szezon mellett túl drágának is találják őket, ezért küldhetik el a két játékost, azonban erről állítólag még sem ők, sem az ügynökeik nem tudnak, a megbeszélésekre ugyanis csak a héten kerül sor.","shortLead":"A rosszul sikerült szezon mellett túl drágának is találják őket, ezért küldhetik el a két játékost, azonban erről...","id":"20250602_Bild-Orban-Gulacsi-rb-leipzig-tavozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5586107d-f202-45fc-b9cf-ee58d9669a64.jpg","index":0,"item":"c0c2d733-476f-40c5-b0f7-9b942ec0ed56","keywords":null,"link":"/sport/20250602_Bild-Orban-Gulacsi-rb-leipzig-tavozas","timestamp":"2025. június. 02. 12:28","title":"Bild: Orbán és Gulácsi is új klub után nézhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7792b1b-9ea0-4c20-b277-ab7e91d56cd6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Kisföldalatti kivételével.","shortLead":"A Kisföldalatti kivételével.","id":"20250601_metro-tovabb-jar-meghosszabbitott-uzemido-BKK","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7792b1b-9ea0-4c20-b277-ab7e91d56cd6.jpg","index":0,"item":"918154db-78fa-4f75-97cf-6934c1d0d0f3","keywords":null,"link":"/itthon/20250601_metro-tovabb-jar-meghosszabbitott-uzemido-BKK","timestamp":"2025. június. 01. 08:45","title":"Mától tovább járnak a metrók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77561b8d-5eb1-4cc4-bc79-3764023e004c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ellenzéki aktivisták és újságírók magyarázzák a Guardian riportereinek, miért bukhat meg az USA orbánizálása, és hogyan vethet véget egy korábbi szövetséges a magyar miniszterelnök 15 éves uralmának.","shortLead":"Ellenzéki aktivisták és újságírók magyarázzák a Guardian riportereinek, miért bukhat meg az USA orbánizálása, és hogyan...","id":"20250602_gurdian-orban-trump-tisza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77561b8d-5eb1-4cc4-bc79-3764023e004c.jpg","index":0,"item":"039be9b2-61a7-406d-9c50-aa9b693c78e8","keywords":null,"link":"/360/20250602_gurdian-orban-trump-tisza","timestamp":"2025. június. 02. 07:02","title":"Ő az, aki inspirálta Trumpot: de vajon elveszíti-e hatalmát Orbán – ezt látták Budapesten a Guardian tudósítói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a94b32-e707-48af-b925-098292a567a4","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"Az úszószövetség másodszor is újraválasztott elnökének fáj, hogy Milák Kristóf szerinte nem edzett és most sem edz megfelelően, mert a tehetsége alapján Michael Phelps-i magasságokba juthatna, az egész világ hőse lehetne.","shortLead":"Az úszószövetség másodszor is újraválasztott elnökének fáj, hogy Milák Kristóf szerinte nem edzett és most sem edz...","id":"20250602_wladar-sandor-magyar-uszoszovetseg-elnokvalasztas-milak-kristof-virth-balazs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74a94b32-e707-48af-b925-098292a567a4.jpg","index":0,"item":"69e606a1-cd49-44cf-a1bf-3128d2fe2485","keywords":null,"link":"/sport/20250602_wladar-sandor-magyar-uszoszovetseg-elnokvalasztas-milak-kristof-virth-balazs-ebx","timestamp":"2025. június. 02. 13:16","title":"Wladár Sándor: Megmentettünk egy lelket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58e9b14d-c1ce-4d86-888b-8706238debf8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Július 10-12. között lesz Szlovákia legnagyobb fesztiválja, reméljük most a természet is kegyes lesz a bulizókhoz.","shortLead":"Július 10-12. között lesz Szlovákia legnagyobb fesztiválja, reméljük most a természet is kegyes lesz a bulizókhoz.","id":"20250601_Iggy-Pop-Queens-Of-The-Stone-Age-Fontaines-DC-iden-is-erdemes-a-Pohodat-valasztani","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58e9b14d-c1ce-4d86-888b-8706238debf8.jpg","index":0,"item":"76d9a5b2-7ca0-4f65-b10c-1104192fd24a","keywords":null,"link":"/kultura/20250601_Iggy-Pop-Queens-Of-The-Stone-Age-Fontaines-DC-iden-is-erdemes-a-Pohodat-valasztani","timestamp":"2025. június. 01. 11:36","title":"Iggy Pop, Queens Of The Stone Age, Fontaines DC – idén is érdemes a Pohodát választani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ca943c-ce09-4b71-bdee-65e117797d2f","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Jelenleg gyakorlatilag döntetlenre áll a versengés.","shortLead":"Jelenleg gyakorlatilag döntetlenre áll a versengés.","id":"20250601_Lengyel-elnokvalasztas-trzaskowski-nawrocki-allas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8ca943c-ce09-4b71-bdee-65e117797d2f.jpg","index":0,"item":"bdfdd9ca-9c79-4362-bcaa-88ad5fb2dcee","keywords":null,"link":"/vilag/20250601_Lengyel-elnokvalasztas-trzaskowski-nawrocki-allas","timestamp":"2025. június. 01. 22:32","title":"Lengyel elnökválasztás: mindkét jelölt győztesnek hirdette magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5652bba-a82a-410d-b4cb-2b534c439724","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jön a néhai Twitter üzenetküldő szolgáltatása, ami – a platform új neve, az X után – nem meglepő módon az XChat nevet kapja. ","shortLead":"Jön a néhai Twitter üzenetküldő szolgáltatása, ami – a platform új neve, az X után – nem meglepő módon az XChat nevet...","id":"20250602_elon-musk-x-xchat-uzenetkuldo-funkcio-titkositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5652bba-a82a-410d-b4cb-2b534c439724.jpg","index":0,"item":"32e91577-03ef-4215-8e34-c6b7ada4ecde","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_elon-musk-x-xchat-uzenetkuldo-funkcio-titkositas","timestamp":"2025. június. 02. 14:03","title":"Riválist kap a Messenger, a Signal és a többi üzenetküldő – jöhet, amit Elon Musk évek óta emleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]