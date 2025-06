Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bd6c2bec-061b-4bad-aea5-aae8a69216e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A felek a védelmi kiadások növelésére szólították fel a NATO-tagállamokat.","shortLead":"A felek a védelmi kiadások növelésére szólították fel a NATO-tagállamokat.","id":"20250602_Oroszorszag-az-euroatlanti-biztonsagot-fenyegeto-legnagyobb-veszely-kozos-kozlemenyt-adott-ki-a-lengyel-roman-es-litvan-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd6c2bec-061b-4bad-aea5-aae8a69216e7.jpg","index":0,"item":"93327ed7-babc-4786-a90d-10a103052d25","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_Oroszorszag-az-euroatlanti-biztonsagot-fenyegeto-legnagyobb-veszely-kozos-kozlemenyt-adott-ki-a-lengyel-roman-es-litvan-elnok","timestamp":"2025. június. 02. 15:44","title":"Oroszország az euroatlanti biztonságot fenyegető legnagyobb veszély – közös közleményt adott ki a lengyel, román és litván elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093be268-ea60-4240-b699-01712f077fcb","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Jó taktikai és tárgyalóképességéről ismert Nicusor Dan az új román elnök, aki EU-párti, oroszellenes jelöltként győzte le szélsőjobboldali ellenfelét.","shortLead":"Jó taktikai és tárgyalóképességéről ismert Nicusor Dan az új román elnök, aki EU-párti, oroszellenes jelöltként győzte...","id":"20250601_nicusor-dan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/093be268-ea60-4240-b699-01712f077fcb.jpg","index":0,"item":"1d3686b6-79f3-4d58-8c26-76e785c7f3fa","keywords":null,"link":"/360/20250601_nicusor-dan","timestamp":"2025. június. 01. 12:30","title":"Kimatekozta a román elnökválasztási győzelmet Nicusor Dan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb9c883-ffd4-46bd-97e4-78ccf1939258","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magyar Péter felhívást intézett Mészáros Lőrinchez, hogy élő, egyenes adásban is mesélje el meggazdagodásának történetét.","shortLead":"Magyar Péter felhívást intézett Mészáros Lőrinchez, hogy élő, egyenes adásban is mesélje el meggazdagodásának...","id":"20250602_magyar-peter-meszaros-lorinc-nyilt-level-valasz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbb9c883-ffd4-46bd-97e4-78ccf1939258.jpg","index":0,"item":"35732df9-2116-4231-96d6-2cfc6d390676","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_magyar-peter-meszaros-lorinc-nyilt-level-valasz-ebx","timestamp":"2025. június. 02. 22:16","title":"Magyar Péter válaszolt Mészáros Lőrinc levelére: Félek, hogy ezek nem az ön saját gondolatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77561b8d-5eb1-4cc4-bc79-3764023e004c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ellenzéki aktivisták és újságírók magyarázzák a Guardian riportereinek, miért bukhat meg az USA orbánizálása, és hogyan vethet véget egy korábbi szövetséges a magyar miniszterelnök 15 éves uralmának.","shortLead":"Ellenzéki aktivisták és újságírók magyarázzák a Guardian riportereinek, miért bukhat meg az USA orbánizálása, és hogyan...","id":"20250602_gurdian-orban-trump-tisza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77561b8d-5eb1-4cc4-bc79-3764023e004c.jpg","index":0,"item":"039be9b2-61a7-406d-9c50-aa9b693c78e8","keywords":null,"link":"/360/20250602_gurdian-orban-trump-tisza","timestamp":"2025. június. 02. 07:02","title":"Ő az, aki inspirálta Trumpot: de vajon elveszíti-e hatalmát Orbán – ezt látták Budapesten a Guardian tudósítói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"375ff3e1-4908-4b7a-b395-0fe25cafb2a3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az operációsrendszer-frissítés az okosóráknál is olyan fontos, mint az okostelefonok esetében. 