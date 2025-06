Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ec616476-cc05-44d1-8f5b-476047e148a5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy új áruforgalmi repülőtér építését is tervezi a kormány.","shortLead":"Egy új áruforgalmi repülőtér építését is tervezi a kormány.","id":"20250603_Megepulhet-a-Ferihegyre-vezeto-gyorsvasut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec616476-cc05-44d1-8f5b-476047e148a5.jpg","index":0,"item":"22539b4b-1626-4df5-a779-8bbf19adabd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_Megepulhet-a-Ferihegyre-vezeto-gyorsvasut","timestamp":"2025. június. 03. 11:30","title":"Nagy Márton: megépülhet a Ferihegyre vezető gyorsvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42caee35-f02f-493f-b4bc-74aacb15286a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több helyen is kráterek keletkeztek a sóbánya tetején.","shortLead":"Több helyen is kráterek keletkeztek a sóbánya tetején.","id":"20250602_Tovabbi-hazak-kiuriteset-rendeltek-el-a-hatosagok-Parajdon-ideiglenes-gatat-is-epitenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42caee35-f02f-493f-b4bc-74aacb15286a.jpg","index":0,"item":"ac400fcf-f89c-40dc-aaef-5ad113480da6","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_Tovabbi-hazak-kiuriteset-rendeltek-el-a-hatosagok-Parajdon-ideiglenes-gatat-is-epitenek","timestamp":"2025. június. 02. 05:28","title":"További házak kiürítését rendelték el a hatóságok Parajdon, ideiglenes gátat is építenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42caee35-f02f-493f-b4bc-74aacb15286a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Bogdan Ivan szerint a környezetvédők akadályozták a Korond-patak elterelését, pedig valójában nincsenek eszközeik arra, hogy bármit is megtiltsanak.","shortLead":"Bogdan Ivan szerint a környezetvédők akadályozták a Korond-patak elterelését, pedig valójában nincsenek eszközeik arra...","id":"20250602_romania-parajdi-sobanya-beomlas-kornyezetvedok-hodok-bogdan-ivan-gazdasagi-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42caee35-f02f-493f-b4bc-74aacb15286a.jpg","index":0,"item":"313f1a70-7df3-44f6-944c-49feb63d421b","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_romania-parajdi-sobanya-beomlas-kornyezetvedok-hodok-bogdan-ivan-gazdasagi-miniszter","timestamp":"2025. június. 02. 14:14","title":"A környezetvédőket és a hódokat okolja a parajdi sóbánya katasztrófájáért a román gazdasági miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8896a1-85e6-4219-a4e6-ebc5a253ee1f","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"Dibusz Dénes arra számított, hogy a világbajnokságot „még megcsináljuk együtt”.","shortLead":"Dibusz Dénes arra számított, hogy a világbajnokságot „még megcsináljuk együtt”.","id":"20250603_gulacsi-peter-dibusz-denes-magyar-labdarugo-valogatott-lemondas-meglepetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb8896a1-85e6-4219-a4e6-ebc5a253ee1f.jpg","index":0,"item":"8bf01287-5425-4664-84a4-07aa189ca087","keywords":null,"link":"/sport/20250603_gulacsi-peter-dibusz-denes-magyar-labdarugo-valogatott-lemondas-meglepetes","timestamp":"2025. június. 03. 12:52","title":"Dibuszt meglepte Gulácsi döntése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70958d0d-9846-4eb6-b6a1-a9d37d218c85","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Érdekes sztorija van az ezüst színű ritkaságnak. ","shortLead":"Érdekes sztorija van az ezüst színű ritkaságnak. ","id":"20250602_magyar-rendszamos-Mercedes-300-SLR-Uhlenhaut-replika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70958d0d-9846-4eb6-b6a1-a9d37d218c85.jpg","index":0,"item":"bcefdd7f-79f7-469e-b88e-cd1a09f7c539","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_magyar-rendszamos-Mercedes-300-SLR-Uhlenhaut-replika","timestamp":"2025. június. 02. 10:23","title":"Magyar rendszámmal bukkant fel a világ legdrágább autója Monacóban – de nem az, aminek látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda1bed0-f638-45b1-960e-b7d5d5aa7d74","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Édesanyjával és a Fehér Lótusz színésznőjével, Haley Lu Richardsonnal néztek meg szombat este egy előadást. ","shortLead":"Édesanyjával és a Fehér Lótusz színésznőjével, Haley Lu Richardsonnal néztek meg szombat este egy előadást. ","id":"20250602_Emilia-Clarke-Haley-Lu-Richardson-forgatas-Ponies-Operahaz-Stuart-Maria-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bda1bed0-f638-45b1-960e-b7d5d5aa7d74.jpg","index":0,"item":"f10da5a5-751d-4ab6-b3ae-62bf009f4669","keywords":null,"link":"/kultura/20250602_Emilia-Clarke-Haley-Lu-Richardson-forgatas-Ponies-Operahaz-Stuart-Maria-fotok","timestamp":"2025. június. 02. 08:35","title":"Emilia Clarke az Operaházban járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8113b3d1-a2ca-44af-b587-80e2a8d2bc71","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Milliárdos után százmilliós profit jött össze a Viasteinnél.","shortLead":"Milliárdos után százmilliós profit jött össze a Viasteinnél.","id":"20250602_Viastein-profit-ceges-beszamolo-Magyar-Peter-Tisza-Part-ellentuntetok-Nagyvarad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8113b3d1-a2ca-44af-b587-80e2a8d2bc71.jpg","index":0,"item":"6cff4782-47f0-4b5e-bb87-6e6525c7a548","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_Viastein-profit-ceges-beszamolo-Magyar-Peter-Tisza-Part-ellentuntetok-Nagyvarad","timestamp":"2025. június. 02. 15:06","title":"Kevesebb mint tizedére zuhant annak a cégnek a nyeresége, amelynek dolgozói Magyar Péter ellen tüntettek Nagyváradon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc1bc50-caa2-47d4-ad6a-2ce688293d94","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Amikor az embernek van egy jó ötlete, miből alapíthatná meg a saját cégét, könnyen ijedhet meg a sok hivatalos tennivalótól. Nekik segítünk eligazodni a bürokrácia, az adózás és a munkatársakkal kapcsolatos ügyintézés útvesztőiben.","shortLead":"Amikor az embernek van egy jó ötlete, miből alapíthatná meg a saját cégét, könnyen ijedhet meg a sok hivatalos...","id":"20250602_kasszakulcs-vallalkozas-inditas-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdc1bc50-caa2-47d4-ad6a-2ce688293d94.jpg","index":0,"item":"ffc7af30-03ac-4f2f-9311-8dfbaf9e8f25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250602_kasszakulcs-vallalkozas-inditas-podcast","timestamp":"2025. június. 02. 05:50","title":"Hogyan indítsak vállalkozást? – Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]