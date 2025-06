Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"57de7244-ee92-48ca-ba56-cb427b6921e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzetgazdasági Minisztérium is megszólalt a kérdésben, mi pedig utána jártunk, miről is van szó. ","shortLead":"A Nemzetgazdasági Minisztérium is megszólalt a kérdésben, mi pedig utána jártunk, miről is van szó. ","id":"20250604_Magyar-es-Karacsony-kanonban-teszik-helyre-Nagy-Martont-aki-tovabbra-is-allitja-az-iparuzesi-ado-modositasa-nem-erinti-a-kaszinokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57de7244-ee92-48ca-ba56-cb427b6921e8.jpg","index":0,"item":"b92815db-318c-4a21-b9d1-0dc98da9ebd7","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Magyar-es-Karacsony-kanonban-teszik-helyre-Nagy-Martont-aki-tovabbra-is-allitja-az-iparuzesi-ado-modositasa-nem-erinti-a-kaszinokat","timestamp":"2025. június. 04. 12:47","title":"Magyar és Karácsony kánonban teszik helyre Nagy Mártont, aki továbbra is állítja, az iparűzési adó módosítása nem érinti a kaszinókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14cc0fac-a84d-4c20-91f1-9c244df57f9f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bemutatta a Neon nevű új böngészőjét az Opera, mely egy „MI-ügynök”.","shortLead":"Bemutatta a Neon nevű új böngészőjét az Opera, mely egy „MI-ügynök”.","id":"20250602_opera-neon-bongeszo-mesterseges-intelligencia-ugynok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14cc0fac-a84d-4c20-91f1-9c244df57f9f.jpg","index":0,"item":"51a2ae0a-dff7-4c32-889d-69f2899cdeb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_opera-neon-bongeszo-mesterseges-intelligencia-ugynok","timestamp":"2025. június. 02. 17:03","title":"Bejelentették a böngészőt, ami már ön helyett intéz mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8419f1f8-cd89-4f4c-93cb-d06527c6aa88","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormány által meghatározott „tolerálható” tartozás felét áprilisra felhalmozták az intézmények.","shortLead":"A kormány által meghatározott „tolerálható” tartozás felét áprilisra felhalmozták az intézmények.","id":"20250603_2025-ben-is-oriasi-adossagot-gorgetnek-maguk-elott-a-korhazak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8419f1f8-cd89-4f4c-93cb-d06527c6aa88.jpg","index":0,"item":"8e1e3b31-21f3-4328-8500-9f2f95b2346f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_2025-ben-is-oriasi-adossagot-gorgetnek-maguk-elott-a-korhazak","timestamp":"2025. június. 03. 11:44","title":"2025-ben is óriási adósságot görgetnek maguk előtt a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334e73d5-d6df-4d17-8445-bd7adf9b53e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az influenszer-humorista megszólalt DJ Jeszy sátánozós publicisztikája kapcsán, egyszerre kritizálva a Pesti Srácok újságíróját, a médiumot és a fideszes kemény magot is.","shortLead":"Az influenszer-humorista megszólalt DJ Jeszy sátánozós publicisztikája kapcsán, egyszerre kritizálva a Pesti Srácok...","id":"20250604_Pottyondy-Edinanak-szulokent-Jeszenszky-Zsolt-lenne-a-remalma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/334e73d5-d6df-4d17-8445-bd7adf9b53e9.jpg","index":0,"item":"0992aed7-2a16-4b04-9b29-c0aecf21387f","keywords":null,"link":"/elet/20250604_Pottyondy-Edinanak-szulokent-Jeszenszky-Zsolt-lenne-a-remalma","timestamp":"2025. június. 04. 10:08","title":"Pottyondy Edinának szülőként Jeszenszky Zsolt lenne a rémálma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az árbevételét pedig megháromszorozta.","shortLead":"Az árbevételét pedig megháromszorozta.","id":"20250603_Magyar-Peter-cege-llm-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90.jpg","index":0,"item":"2cc30a22-14d0-4787-bd59-d11b74731450","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_Magyar-Peter-cege-llm-beszamolo","timestamp":"2025. június. 03. 15:00","title":"Magyar Péter tavaly 51-szeresére növelte tanácsadó cége nyereségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5a6c5f-59e2-42cc-8db8-bc3b09aa84f7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Folyamatosan zajlik a híd felújítása. ","shortLead":"Folyamatosan zajlik a híd felújítása. ","id":"20250603_Megsem-zarjak-le-egy-honapra-az-M8-as-Duna-hidjat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab5a6c5f-59e2-42cc-8db8-bc3b09aa84f7.jpg","index":0,"item":"3fcd944c-01ac-463b-a8a6-541f564d5117","keywords":null,"link":"/cegauto/20250603_Megsem-zarjak-le-egy-honapra-az-M8-as-Duna-hidjat","timestamp":"2025. június. 03. 08:03","title":"Mégsem zárják le egy hónapra teljesen az M8-as Duna-hídját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c11f4fff-ae67-4cf7-8a6a-d2b27f4a40d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a Fidesz frakcióvezetőjének férje és üzleti köre húz hasznot a főváros kárára.","shortLead":"A főpolgármester szerint a Fidesz frakcióvezetőjének férje és üzleti köre húz hasznot a főváros kárára.","id":"20250604_Karacsony-Gergely-rendkivuli-sajtotajekoztato-tart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c11f4fff-ae67-4cf7-8a6a-d2b27f4a40d1.jpg","index":0,"item":"34fdfa3b-6e15-4f89-ab41-8f7a3e866333","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Karacsony-Gergely-rendkivuli-sajtotajekoztato-tart","timestamp":"2025. június. 04. 10:04","title":"Karácsony: Garancsi István és Habony Árpád köre sertepertél a budapestiek pénze körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f5908a-eba2-4746-8245-806db45d5973","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Súlyos higiéniai és élelmiszer-biztonsági hiányosságokat talált a fogyasztóvédelem.","shortLead":"Súlyos higiéniai és élelmiszer-biztonsági hiányosságokat talált a fogyasztóvédelem.","id":"20250604_Arkad-WestEnd-Polus-etterem-higienia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5f5908a-eba2-4746-8245-806db45d5973.jpg","index":0,"item":"39c16258-b1f8-40a0-88c3-9397063bdb9e","keywords":null,"link":"/kkv/20250604_Arkad-WestEnd-Polus-etterem-higienia","timestamp":"2025. június. 04. 08:38","title":"Az Árkád, a WestEnd és a Pólus 12 éttermének higiéniáját ellenőrizték, mind a 12 ellen eljárás indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]