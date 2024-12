Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a8f7b8a0-9df8-49dc-a879-fb7b657fac4c","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Tállai András, a megszűnő Pénzügyminisztérium miniszterhelyettesének sorsáról viszont egyelőre nem döntöttek.","shortLead":"Tállai András, a megszűnő Pénzügyminisztérium miniszterhelyettesének sorsáról viszont egyelőre nem döntöttek.","id":"20241224_Maris-kineveztek-Varga-Mihalyt-jegybankelnoknek-elrendeztek-a-megszuno-Penzugyminiszterium-vezetoinek-sorsat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8f7b8a0-9df8-49dc-a879-fb7b657fac4c.jpg","index":0,"item":"eb31d2d4-3205-4869-bc42-ca3585ad6966","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241224_Maris-kineveztek-Varga-Mihalyt-jegybankelnoknek-elrendeztek-a-megszuno-Penzugyminiszterium-vezetoinek-sorsat","timestamp":"2024. december. 24. 09:18","title":"Máris kinevezték Varga Mihályt jegybankelnöknek, elrendezték a megszűnő Pénzügyminisztérium vezetőinek sorsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8490850-f703-4165-829a-bf8864333685","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A TIME magazin 2024-es TOP 200-as listája – melyen az idei év legjobb találmányait sorakoztatja fel – egy sor olyan innovatív megoldást is tartalmaz, melyeket az iparvállalatok már elkezdtek alkalmazni a gyártásban.","shortLead":"A TIME magazin 2024-es TOP 200-as listája – melyen az idei év legjobb találmányait sorakoztatja fel – egy sor olyan...","id":"20241225_2024-legjobb-talalmanyai-gyartastechnologia-akkumulator-3d-nyomtatas-sejtek-feherjek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8490850-f703-4165-829a-bf8864333685.jpg","index":0,"item":"881b0e51-922c-4e15-9129-c8f14177c1b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20241225_2024-legjobb-talalmanyai-gyartastechnologia-akkumulator-3d-nyomtatas-sejtek-feherjek","timestamp":"2024. december. 25. 10:03","title":"2024 legjobb találmányai: szuperszigetelés, nem annyira káros akkumulátor, fehérjepiactér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6654b124-f927-4538-8963-e27df02ba16c","c_author":"Medvegy Gábor","category":"360","description":"A túlzott fényáradat áramszünetet okozott 1924 decemberében – abban az időben, amikor még Edison is azt üzente Budapestre, hogy hisz Magyarország feltámadásában. A kereskedők azt kérték a pénzügyminisztertől, hogy karácsony előtt vasárnap is mérhessenek pálinkát, a politikus viszont azokat a tisztviselőket ostorozta, akiknek nem jutott karácsonyi jutalom. Erről is írtak a lapok száz éve.","shortLead":"A túlzott fényáradat áramszünetet okozott 1924 decemberében – abban az időben, amikor még Edison is azt üzente...","id":"20241224_100-eves-ujsag-karacsonyi-kirakatok-aramszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6654b124-f927-4538-8963-e27df02ba16c.jpg","index":0,"item":"780e7eee-425f-4036-b24e-e4321d59f1fd","keywords":null,"link":"/360/20241224_100-eves-ujsag-karacsonyi-kirakatok-aramszunet","timestamp":"2024. december. 24. 15:30","title":"„Alkoholistáink biztos fedezékben olvasgatják a száraz Amerika csempésztrükkjeit” – száz éve is pezsgett a magyar közélet karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65bd2218-0f04-4941-baad-cde4037b0a04","c_author":"Iványi Blanka","category":"elet","description":"Az elmúlt évek karácsonyi tévénézési statisztikáiból szemezgetve megtippelhetjük, mikor ajándékoznak a magyar családok, és bejglivel teli hassal mikor rogynak a kanapéra. Illetve végre számokkal alátámasztva is láthatjuk, miért nem kopik ki a tévéújságból a Reszkessetek, betörők.","shortLead":"Az elmúlt évek karácsonyi tévénézési statisztikáiból szemezgetve megtippelhetjük, mikor ajándékoznak a magyar családok...","id":"20241224_karacsony-tevemusor-statisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65bd2218-0f04-4941-baad-cde4037b0a04.jpg","index":0,"item":"596df172-d600-40d8-969e-f0fe78a7b620","keywords":null,"link":"/elet/20241224_karacsony-tevemusor-statisztika","timestamp":"2024. december. 24. 14:00","title":"A hírműsorok még ilyenkor is a tévé elé ültetik az embereket, de Kevin nélkül nincs karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f55f773-e1b2-47d4-830d-8a8313da64df","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az NNGYK szerint a koronavírus-fertőzések száma megáll, az influenzás esetekből viszont több lesz.","shortLead":"Az NNGYK szerint a koronavírus-fertőzések száma megáll, az influenzás esetekből viszont több lesz.","id":"20241224_koronavirus-orokitoanyag-koncentracio-szennyviz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f55f773-e1b2-47d4-830d-8a8313da64df.jpg","index":0,"item":"88585f28-545d-4fa1-8c99-066690a9dbb7","keywords":null,"link":"/itthon/20241224_koronavirus-orokitoanyag-koncentracio-szennyviz","timestamp":"2024. december. 24. 18:25","title":"Csökkent a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68d05e68-232b-4061-8f9d-342de0f2fd87","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20241225_Marabu-Feknyuz-A-part-okle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68d05e68-232b-4061-8f9d-342de0f2fd87.jpg","index":0,"item":"b02fdb29-a61c-4bc5-99f0-52fc01642be2","keywords":null,"link":"/itthon/20241225_Marabu-Feknyuz-A-part-okle","timestamp":"2024. december. 25. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: A párt ökle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bfa4712-5f5d-408d-b834-83a4258ebf0a","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Sophie Hediger 26 éves volt.","shortLead":"Sophie Hediger 26 éves volt.","id":"20241225_svajci-snowboardos-olimpikon-lavina-halal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bfa4712-5f5d-408d-b834-83a4258ebf0a.jpg","index":0,"item":"f2633654-1d8f-4f0b-a780-6acb1a64ccef","keywords":null,"link":"/sport/20241225_svajci-snowboardos-olimpikon-lavina-halal","timestamp":"2024. december. 25. 13:16","title":"Lavina ölte meg a svájci olimpikon snowboardost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb3ca9ab-50e0-48a0-a56e-3e24f6efb99a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Face ID-hoz hasonló arcfelismerést alkalmazó kaputelefonon dolgozik az Apple, ami okos ajtózárakat oldhat fel.","shortLead":"A Face ID-hoz hasonló arcfelismerést alkalmazó kaputelefonon dolgozik az Apple, ami okos ajtózárakat oldhat fel.","id":"20241223_apple-arcfelismeros-kaputelefon-fejlesztes-faceid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb3ca9ab-50e0-48a0-a56e-3e24f6efb99a.jpg","index":0,"item":"028612cc-4fd3-4f10-b4a7-27034efdc4c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20241223_apple-arcfelismeros-kaputelefon-fejlesztes-faceid","timestamp":"2024. december. 23. 16:03","title":"Az iPhone után egy kaputelefont is kiadhat az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]