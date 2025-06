Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"863f8280-3237-4944-8827-9e8df0decc02","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Új vezetők kerültek a Pallas-alapítvány svájci ingatlanos érdekeltségének élére, és várhatóan az igazgatóságba is bekerül két új igazgató.","shortLead":"Új vezetők kerültek a Pallas-alapítvány svájci ingatlanos érdekeltségének élére, és várhatóan az igazgatóságba is...","id":"20250605_A-Matolcsy-alapitvany-svajci-luxusingatlanos-cegenel-is-valtozasok-tortennek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/863f8280-3237-4944-8827-9e8df0decc02.jpg","index":0,"item":"f01c6b3e-37b9-4a42-b294-c07654b08178","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250605_A-Matolcsy-alapitvany-svajci-luxusingatlanos-cegenel-is-valtozasok-tortennek","timestamp":"2025. június. 05. 12:11","title":"A Matolcsy-alapítvány svájci luxusingatlanos cégénél is változások történnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbecf1fb-4769-4f4a-8dfa-6b90c69fb749","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A viszonylag konfliktusmentes május után újra feszült lett a viszony a két állam között. Izrael védelmi minisztere a szíriai elnököt teszi felelőssé a két támadásért. ","shortLead":"A viszonylag konfliktusmentes május után újra feszült lett a viszony a két állam között. Izrael védelmi minisztere...","id":"20250604_Izrael-Sziria-tamadas-fegyveres-konfliktus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbecf1fb-4769-4f4a-8dfa-6b90c69fb749.jpg","index":0,"item":"f7bebe63-3d3a-4d9f-b8e6-ff5166678b05","keywords":null,"link":"/vilag/20250604_Izrael-Sziria-tamadas-fegyveres-konfliktus","timestamp":"2025. június. 04. 12:14","title":"Izrael szíriai célpontokra támadt, miután két nagyobb lövedék hullott a területére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339ab16e-715c-43a8-9994-bbe31d627836","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség május 31-én indította útnak a Voyager–1 és a Voyager–2 felé ifj. Johann Strauss remekművét, a Kék Duna keringőt, amely 23 óra 3 perc alatt tette meg a 24,9 milliárd kilométert.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség május 31-én indította útnak a Voyager–1 és a Voyager–2 felé ifj. Johann Strauss remekművét...","id":"20250603_voyager-urszonda-ifj-johann-strauss-kek-duna-keringo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/339ab16e-715c-43a8-9994-bbe31d627836.jpg","index":0,"item":"f833b2f2-9b2a-45d8-86db-702f80eedaef","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_voyager-urszonda-ifj-johann-strauss-kek-duna-keringo","timestamp":"2025. június. 03. 13:03","title":"Lejátszották a Voyager űrszondáknak a világűr nem hivatalos himnuszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ce8452-e6a2-4096-b0ce-b8d81782c22d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Florian Willetet egy időre őrizetbe is vették a nő halála miatt, ez az alapítványa szerint mélyen traumatizálta őt.","shortLead":"Florian Willetet egy időre őrizetbe is vették a nő halála miatt, ez az alapítványa szerint mélyen traumatizálta őt.","id":"20250603_svajc-florian-willet-eutanazia-kapszula-ongyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6ce8452-e6a2-4096-b0ce-b8d81782c22d.jpg","index":0,"item":"7fb8d141-99c4-40b0-baaa-490093666d05","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_svajc-florian-willet-eutanazia-kapszula-ongyilkossag","timestamp":"2025. június. 03. 15:08","title":"Öngyilkos lett a férfi, aki eutanáziakabinba zárva segített a halálba egy nőt Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2646f6d8-10a4-416d-8d15-5b826e522b6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre több kormánypárti szavazó gondolja úgy: a Magyar Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvétel bizonyíték arra, hogy Orbánék becsapják a szavazókat.","shortLead":"Egyre több kormánypárti szavazó gondolja úgy: a Magyar Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvétel bizonyíték arra...","id":"20250604_A-magyarok-tobbsege-hallott-Szalay-Bobrovniczky-Kristof-hangfelvetelerol-ami-utan-le-kene-mondania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2646f6d8-10a4-416d-8d15-5b826e522b6a.jpg","index":0,"item":"f2562c27-df79-46f9-bf37-202b793b99e2","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_A-magyarok-tobbsege-hallott-Szalay-Bobrovniczky-Kristof-hangfelvetelerol-ami-utan-le-kene-mondania","timestamp":"2025. június. 04. 07:55","title":"A magyarok többsége szerint Szalay-Bobrovniczky Kristófnak le kellene mondania a kiszivárgott hangfelvétel miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b12be07d-47c2-4db0-b094-8d5ea6abbc8d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Stefano Addeo nemrég egy olyan bejegyzést tett közzé, amelyben Giorgia Meloni olasz miniszterelnök 8 éves lányának halálát kívánta. Miután botrány lett belőle, a tanárként dolgozó férfi a ChatGPT-t hibáztatta a történtekért.","shortLead":"Stefano Addeo nemrég egy olyan bejegyzést tett közzé, amelyben Giorgia Meloni olasz miniszterelnök 8 éves lányának...","id":"20250603_stefano-addeo-giorgia-meloni-chatgpt-fenyegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b12be07d-47c2-4db0-b094-8d5ea6abbc8d.jpg","index":0,"item":"8a5fd8dd-bb6c-4889-ab4a-576ba60f6262","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_stefano-addeo-giorgia-meloni-chatgpt-fenyegetes","timestamp":"2025. június. 03. 13:33","title":"Halálosan megfenyegette Giorgia Meloni lányát, a ChatGPT-t hibáztatja az olasz tanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ddb931-c8b3-418a-b36b-77a566cd3214","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A mezőtúri Lázárinfót zavarta meg Szabó Bálint, aki múlt pénteken, mindössze két nap után szabadulhatott a szombathelyi börtönből, miután szülei és egy „londoni magyar állampolgár” kifizették az óvadékát.","shortLead":"A mezőtúri Lázárinfót zavarta meg Szabó Bálint, aki múlt pénteken, mindössze két nap után szabadulhatott a szombathelyi...","id":"20250603_szabo-balint-borton-ovadek-lazar-janos-mezotur-forum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90ddb931-c8b3-418a-b36b-77a566cd3214.jpg","index":0,"item":"71d8207c-313e-4787-b25d-c9693c58e8c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_szabo-balint-borton-ovadek-lazar-janos-mezotur-forum","timestamp":"2025. június. 03. 18:56","title":"Szabó Bálint idő előtt szabadult a börtönből, kedden már Lázár János fórumán trombitált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d90a005-3fb9-4383-a6f2-4cd2d1c4ef8b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miután a celeb férje perrel fenyegette meg egy paródiavideó miatt, Molnár Áron egyrészt bocsánatot kért, amiért „nem dolgozunk eleget helyetted”, másrészt, amiért rosszul használta a „belesétálni a f*szerdőbe” kifejezést.","shortLead":"Miután a celeb férje perrel fenyegette meg egy paródiavideó miatt, Molnár Áron egyrészt bocsánatot kért, amiért „nem...","id":"20250603_Molnar-Aron-bocsanatkeres-Vasvari-Vivien-Bodnar-Zsolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d90a005-3fb9-4383-a6f2-4cd2d1c4ef8b.jpg","index":0,"item":"3fc67ebc-5e1b-4655-a9c4-f28eb23f416e","keywords":null,"link":"/elet/20250603_Molnar-Aron-bocsanatkeres-Vasvari-Vivien-Bodnar-Zsolt","timestamp":"2025. június. 03. 15:24","title":"Molnár Áron „bocsánatot kért” a Vasvári Vivien-videó után, de nem épp úgy, ahogy várták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]