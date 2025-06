Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7d069cc3-5178-46d9-833d-ad30a042e3f4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megszólalt a Facebook és az Instagram, illetve a szolgáltatásokat összefogó Meta működését is figyelő testület, az Oversight Board, és kijelentette: a cég nem tesz eleget a saját szabályainak betartásáért a csalások megelőzése terén.","shortLead":"Megszólalt a Facebook és az Instagram, illetve a szolgáltatásokat összefogó Meta működését is figyelő testület...","id":"20250606_meta-oversight-board-mesterseges-intelligencia-deepfake-csalasok-problema-ismert-szemelyek-atveresek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d069cc3-5178-46d9-833d-ad30a042e3f4.jpg","index":0,"item":"3c0c20ec-1b5a-41fe-854e-ae1c1f127a96","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_meta-oversight-board-mesterseges-intelligencia-deepfake-csalasok-problema-ismert-szemelyek-atveresek","timestamp":"2025. június. 06. 16:03","title":"A Meta saját felügyeleti szerve szerint sem tesz eleget a cég, hogy leszámoljon a csalásokkal – sőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ae8661-52b7-4887-82ff-686623ec596c","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már több mint két magyarországnyi területen égett le az északi vadon.","shortLead":"Már több mint két magyarországnyi területen égett le az északi vadon.","id":"20250606_kanadai-erdotuzek-fust-europa-felett-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3ae8661-52b7-4887-82ff-686623ec596c.jpg","index":0,"item":"3cc8064b-7e35-4d8f-8c58-aa97b3291c63","keywords":null,"link":"/zhvg/20250606_kanadai-erdotuzek-fust-europa-felett-klimavaltozas","timestamp":"2025. június. 06. 13:05","title":"Európát is elérte a kanadai erdőtüzek füstje, ezért lehetnek extravörösek a naplementék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98ed5ae9-cc21-4a14-9a97-5a7d5fdac9dc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A focista nemrég arra buzdított, hogy mindenki szavazzon a Voks 2025-ön, mire sok kommentelő nekiesett. Nem várt helyről jött a segítség(?).","shortLead":"A focista nemrég arra buzdított, hogy mindenki szavazzon a Voks 2025-ön, mire sok kommentelő nekiesett. Nem várt...","id":"20250607_Orban-Viktor-es-Menczer-Tamas-is-bevedte-Bode-Danielt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98ed5ae9-cc21-4a14-9a97-5a7d5fdac9dc.jpg","index":0,"item":"5ef74264-24e0-4523-9592-612a44ed1216","keywords":null,"link":"/itthon/20250607_Orban-Viktor-es-Menczer-Tamas-is-bevedte-Bode-Danielt-ebx","timestamp":"2025. június. 07. 16:31","title":"Orbán Viktor és Menczer Tamás is fontosnak érezte, hogy bevédje Böde Dánielt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e74281-2005-4d63-80ac-36b37b52f9e2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel és drónokkal az éjjel csoportos csapásokat mért az orosz hadsereg ukrán hadiipari vállalatokra, drónösszeszerelő műhelyekre, fegyver- és haditechnika-karbantartási pontokra és lőszerraktárakra – közölte szombaton az orosz védelmi minisztérium.","shortLead":"Nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel és drónokkal az éjjel csoportos csapásokat mért az orosz hadsereg ukrán...","id":"20250607_A-nagy-ukran-drontamadas-utan-drongyarakat-tamadtak-az-oroszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22e74281-2005-4d63-80ac-36b37b52f9e2.jpg","index":0,"item":"87385345-edf9-4a87-a2c5-f1f6c8fcc4db","keywords":null,"link":"/vilag/20250607_A-nagy-ukran-drontamadas-utan-drongyarakat-tamadtak-az-oroszok","timestamp":"2025. június. 07. 17:21","title":"A nagy ukrán dróntámadás után dróngyárakat támadtak az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"265abb47-7b72-45db-9e75-66d067143d23","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az Utolsó Igazi Filmsztár égő ejtőernyős ugrásaival került a rekordok könyvébe.","shortLead":"Az Utolsó Igazi Filmsztár égő ejtőernyős ugrásaival került a rekordok könyvébe.","id":"20250606_Tom-Cruise-vegre-Guinness-rekorder-lett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/265abb47-7b72-45db-9e75-66d067143d23.jpg","index":0,"item":"21108254-eca5-43ca-b7c0-113adc75e4d3","keywords":null,"link":"/elet/20250606_Tom-Cruise-vegre-Guinness-rekorder-lett","timestamp":"2025. június. 06. 11:28","title":"Tom Cruise végre Guinness-rekorder lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Itt van azon gyógyszerek listája, amelyek árát, ha minden igaz, a tavaly december végi árszinten.„önként” befagyasztanák a gyógyszerpiaci szereplők ","shortLead":"Itt van azon gyógyszerek listája, amelyek árát, ha minden igaz, a tavaly december végi árszinten.„önként”...","id":"20250606_gyogyszerek-artsopja-arbefagyasztas-orvossagok-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41.jpg","index":0,"item":"961d5597-c205-4b95-992e-ef6fa2d475c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250606_gyogyszerek-artsopja-arbefagyasztas-orvossagok-nagy-marton","timestamp":"2025. június. 06. 08:54","title":"A fájdalomcsillapítóktól a körömlakkon át a végbélkenőcsig – kiszivárgott Nagy Márton árbefagyasztós gyógyszerlistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96cbade3-a14b-4a15-9ef2-336421855f28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cél az, hogy ez felkerüljön a betegtájékoztatóra is.","shortLead":"A cél az, hogy ez felkerüljön a betegtájékoztatóra is.","id":"20250606_ozempic-lehetseges-ritka-szovodmeny-europai-gogyszerugynokseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96cbade3-a14b-4a15-9ef2-336421855f28.jpg","index":0,"item":"60bec5a8-97ff-4be0-8672-eabe9c89f8d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_ozempic-lehetseges-ritka-szovodmeny-europai-gogyszerugynokseg","timestamp":"2025. június. 06. 17:02","title":"Az Európai Gyógyszerügynökség szerint ritka esetben látásvesztéshez vezethet az Ozempic használata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3fe854-76b8-4226-a1c5-6eec728d5a7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akinek telik magángépre, annak telik több adóra is. ","shortLead":"Akinek telik magángépre, annak telik több adóra is. ","id":"20250607_A-DK-egymillio-forintos-kulonadot-fizettetne-a-magangepekkel-le-es-felszallasonkent","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef3fe854-76b8-4226-a1c5-6eec728d5a7e.jpg","index":0,"item":"b1be494a-6c38-41f0-b3f0-193020be206f","keywords":null,"link":"/itthon/20250607_A-DK-egymillio-forintos-kulonadot-fizettetne-a-magangepekkel-le-es-felszallasonkent","timestamp":"2025. június. 07. 14:19","title":"A DK egymillió forintos különadót fizettetne a magángépekkel le- és felszállásonként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]