Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"48bfaeb8-e9c5-4a21-85af-c3141c42a7ac","c_author":"Urzinol","category":"brandchannel","description":"A nyári időszak sokak számára a szabadság, a könnyed bulik, a vízparti lazulás és a fesztiválok szezonja. A gondtalan pillanatok mögött azonban leselkedik egy gyakori, mégis sokszor elhanyagolt probléma: a köznyelvben felfázásnak hívott hólyaghurut, azaz a húgyúti fertőzés. Ez különösen a nők körében fordul elő, és nyáron még gyakoribb lehet, főleg, ha nem figyelünk oda néhány egyszerű, de fontos szempont betartására.","shortLead":"A nyári időszak sokak számára a szabadság, a könnyed bulik, a vízparti lazulás és a fesztiválok szezonja. A gondtalan...","id":"20250528_tunetmentes-fesztivalszezon-hugyuti-fertozes-urzinol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48bfaeb8-e9c5-4a21-85af-c3141c42a7ac.jpg","index":0,"item":"6f82ba2a-0d3f-4ffc-abf4-72e5cea43c32","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250528_tunetmentes-fesztivalszezon-hugyuti-fertozes-urzinol","timestamp":"2025. június. 06. 07:30","title":"Legyen tünetmentes a fesztiválszezon! Így kerülhető el a húgyúti fertőzés nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Urzinol","c_partnerlogo":"13bb1707-7561-455d-b384-3e2a71ec9e0f","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"e7417bcd-9839-4046-a737-aa0dc5e8c48f","c_author":"Martini Noémi","category":"itthon","description":"Maja T. német állampolgár, a 2023-as antifatámadások egyik vádlottja. Ügye nemzetközi figyelmet kapott, a magyar börtönkörülmények elleni tiltakozása az igazságszolgáltatás hiányosságait mutatja meg. Politikai konfliktusokat okoz továbbá, hogy elkapkodott kiadatását a német alkotmánybíróság jogsértőnek találta. Magyarországi tárgyalása mindezek ellenére pénteken folytatódott.","shortLead":"Maja T. német állampolgár, a 2023-as antifatámadások egyik vádlottja. Ügye nemzetközi figyelmet kapott, a magyar...","id":"20250606_szelsojobbosok-antifak-feszultek-egymasnak-az-ehsegsztrajkba-kezdett-nemet-queer-aktivista-targyalasan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7417bcd-9839-4046-a737-aa0dc5e8c48f.jpg","index":0,"item":"c920bd66-fd62-424f-910e-b0bccd0ca736","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_szelsojobbosok-antifak-feszultek-egymasnak-az-ehsegsztrajkba-kezdett-nemet-queer-aktivista-targyalasan-ebx","timestamp":"2025. június. 06. 19:50","title":"Szélsőjobbosok és antifák feszültek egymásnak a Markó utcában, az éhségsztrájkoló német queer aktivista tárgyalása közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c9e93e-df92-4d51-818d-16599daff88d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A boszniai szerbek vezetője szerdán jelentette be, hogy Magyarországra utazik Orbánnal tárgyalni.","shortLead":"A boszniai szerbek vezetője szerdán jelentette be, hogy Magyarországra utazik Orbánnal tárgyalni.","id":"20250605_bosznia-dodik-budapest-latogatas-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92c9e93e-df92-4d51-818d-16599daff88d.jpg","index":0,"item":"ccd73e01-3bd1-45e8-bfdc-744de0b5a9d8","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_bosznia-dodik-budapest-latogatas-orban","timestamp":"2025. június. 05. 14:05","title":"A Boszniában körözött Dodik megérkezett Budapestre, és már készült is róla pár közös fotó Orbán Viktorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e84875-f62f-4444-ae1e-0df465dc8e62","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aleksejs Roslikovsot kitiltották a Saeima (a lett parlament) üléséről, miután oroszul szólalt fel, amit az új házszabályok tiltanak.","shortLead":"Aleksejs Roslikovsot kitiltották a Saeima (a lett parlament) üléséről, miután oroszul szólalt fel, amit az új...","id":"20250605_balhe-lett-parlament-orosz-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9e84875-f62f-4444-ae1e-0df465dc8e62.jpg","index":0,"item":"3146a388-c9f8-4c3e-a781-6b967aeb6d45","keywords":null,"link":"/vilag/20250605_balhe-lett-parlament-orosz-kepviselo","timestamp":"2025. június. 05. 16:13","title":"Botrányosan viselkedett egy orosz származású képviselő a lett parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109658cf-f1a9-4a78-a306-c75a444b61d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"36 fokban ücsörgött a magára hagyott kisfiú egy szekszárdi játszótéren. Kiskorú veszélyeztetése miatt indult büntetőeljárás.","shortLead":"36 fokban ücsörgött a magára hagyott kisfiú egy szekszárdi játszótéren. Kiskorú veszélyeztetése miatt indult...","id":"20250605_6-eves-fiu-jatszoter-felugyelet-nelkul-szekszard","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/109658cf-f1a9-4a78-a306-c75a444b61d3.jpg","index":0,"item":"79737b1c-3933-4165-b4fa-b3382068f5bd","keywords":null,"link":"/elet/20250605_6-eves-fiu-jatszoter-felugyelet-nelkul-szekszard","timestamp":"2025. június. 05. 15:31","title":"Otthagytak a játszótéren egy 6 éves kisfiút a nagyszülei, és elmentek vásárolgatni meg fodrászhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813541ea-28c6-4769-8fc6-0aa118090819","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kétötödük, bár nem sokkal többet. Tízből kilenc viszont azt várja, hogy az állam költsön többet a megújulókra, derül ki egy friss közvélemény-kutatásból.","shortLead":"Kétötödük, bár nem sokkal többet. Tízből kilenc viszont azt várja, hogy az állam költsön többet a megújulókra, derül ki...","id":"20250605_felmeres-megujulo-energia-mol-nyrt-napelem-szeleromu-geotermia-biouzemanyagok-zold-hidrogen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/813541ea-28c6-4769-8fc6-0aa118090819.jpg","index":0,"item":"fdcc103f-1278-4a2c-ac54-ab159a039093","keywords":null,"link":"/zhvg/20250605_felmeres-megujulo-energia-mol-nyrt-napelem-szeleromu-geotermia-biouzemanyagok-zold-hidrogen","timestamp":"2025. június. 05. 18:32","title":"Egész sok magyar fizetne többet a tiszta energiáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd449e6-8d73-450d-9ebe-d08714076d71","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar kormányfő sorozatban ünnepli a jobbos választási győzelmeket Kelet-Közép-Európában és úgy állítja be, hogy ő ennek a tábornak a vezetője. De előbb még el kell végeznie a házi feladatát: jövőre le kell győznie a Tiszát – írja Bécsből a Frankfurter Allgemeine Zeitung tudósítója, Stefan Löwenstein.","shortLead":"A magyar kormányfő sorozatban ünnepli a jobbos választási győzelmeket Kelet-Közép-Európában és úgy állítja be, hogy ő...","id":"20250605_Orban-kuldetesnek-tekinti-Brusszel-bevetelet-FAZ-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdd449e6-8d73-450d-9ebe-d08714076d71.jpg","index":0,"item":"fc9afc5b-8411-417f-991a-77f648ff40d0","keywords":null,"link":"/360/20250605_Orban-kuldetesnek-tekinti-Brusszel-bevetelet-FAZ-elemzes","timestamp":"2025. június. 05. 15:30","title":"FAZ-elemzés: Orbán küldetése „Brüsszel bevétele”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d2bc22-2922-4f08-9dba-40a7a734faff","c_author":"Somfai Dávid","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője többek közt a köztársasági elnöktől érkezett „javaslatokkal” magyarázta a törvénytervezet szavazásának elhalasztását. A Sándor-palota megkeresésünkre adott válasza alapján azonban „nem egyedi eset”, hogy észrevételeket küldenek egy készülő jogszabályhoz.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője többek közt a köztársasági elnöktől érkezett „javaslatokkal” magyarázta a törvénytervezet...","id":"20250605_A-koztarsasagi-elnok-csupan-eszreveteleket-jelzett-az-elhallgattatasi-torvennyel-kapcsolatban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12d2bc22-2922-4f08-9dba-40a7a734faff.jpg","index":0,"item":"027d9de1-4e64-42ae-a22c-f5b0fb7bdb80","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_A-koztarsasagi-elnok-csupan-eszreveteleket-jelzett-az-elhallgattatasi-torvennyel-kapcsolatban","timestamp":"2025. június. 05. 17:23","title":"A köztársasági elnök „csupán észrevételeket jelzett” az elhallgattatási törvénnyel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]